Ισπανία: Χειρόγραφο 17ου αιώνα που αγνοούνταν επί έναν αιώνα βρέθηκε προς πώληση online

Τι υποστήριξε ο πωλητής για το χειρόγραφο - Η ανακάλυψη έγινε από το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Εθνικής Αστυνομίας

Το βιβλίο είναι κατασκευασμένο από πράσινη περγαμηνή, δεμένο με βελούδο στο ίδιο χρώμα και διακοσμημένο με μπρούτζινα στοιχεία / Φωτ. αρχείου: Unsplash
Οι αρχές της Ισπανίας εντόπισαν και ανέκτησαν ένα χειρόγραφο του 17ου αιώνα, το οποίο είχε χαθεί από το Κολλέγιο της Μεγάλης Τέχνης του Μεταξιού στη Βαλένθια για περισσότερο από έναν αιώνα, αφού διαπίστωσαν ότι διατίθεται προς πώληση online έναντι 71.900 ευρώ.

Το χειρόγραφο αποτελεί αντίγραφο κανονισμών που είχαν υπογραφεί το 1479 από τον Φερδινάνδο τον «Καθολικό», με τους οποίους η κατασκευή βελούδου αναβαθμίστηκε από απλή τέχνη σε αναγνωρισμένο επάγγελμα υψηλού κύρους, παρέχοντας προνόμια και κοινωνική αναγνώριση στους τεχνίτες.

Η ανακάλυψη έγινε από το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Εθνικής Αστυνομίας, το οποίο εντόπισε το έγγραφο κατά τη διάρκεια τακτικού ελέγχου αγγελιών πώλησης πολιτιστικών αγαθών στο διαδίκτυο, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Ισπανία: Τι υποστήριξε ο πωλητής για το χειρόγραφο

Ο πωλητής υποστήριξε ότι αγνοούσε την προέλευση του χειρογράφου, σημειώνοντας πως ο πατέρας του το είχε αποκτήσει τη δεκαετία του 1970. Ωστόσο, τα αρχεία επιβεβαίωσαν ότι το βιβλίο είχε εξαφανιστεί μεταξύ 1907 και 1909, χωρίς να έχει καταγραφεί ποτέ ως πωληθέν.

Οι κανονισμοί της συντεχνίας βελούδου (Gremi de Velluters) εγκρίθηκαν στις 16 Φεβρουαρίου 1479 και επικυρώθηκαν επισήμως στις 13 Οκτωβρίου του ίδιου έτους. Το χειρόγραφο περιλαμβάνει επίσης τα καταστατικά της Αδελφότητας του Αγίου Ιερωνύμου, που ιδρύθηκε το 1483.

Το βιβλίο είναι κατασκευασμένο από πράσινη περγαμηνή, δεμένο με βελούδο στο ίδιο χρώμα και διακοσμημένο με μπρούτζινα στοιχεία. Περιλαμβάνει 26 κεφάλαια από τους κανονισμούς του 1479, καθώς και τα καταστατικά της Αδελφότητας.

Ισπανία: Σε ποιον ανήκει το χειρόγραφο

Παρά την ανάκτησή του, το χειρόγραφο θα παραμείνει στην ιδιοκτησία του σημερινού κατόχου του, καθώς η κατοχή του θεωρείται νόμιμη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ωστόσο, πριν του επιστραφεί, θα καταχωριστεί στα επίσημα μητρώα πολιτιστικής κληρονομιάς της Βαλένθια και ο ιδιοκτήτης θα υποχρεούται να τηρεί συγκεκριμένες προδιαγραφές συντήρησης.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, το έγγραφο θα παραμείνει στο Αρχείο του Βασιλείου της Βαλένθια, όπου ειδικοί του Τμήματος Πολιτισμού θα το εξετάσουν.

Το Κολλέγιο της Μεγάλης Τέχνης του Μεταξιού διαθέτει ένα από τα παλαιότερα αρχεία συντεχνιών στην Ευρώπη, με τεκμήρια που χρονολογούνται από τον 15ο αιώνα, καταγράφοντας τη δραστηριότητα μαστόρων, αξιωματούχων, μαθητευόμενων και επιθεωρήσεων εργαστηρίων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο πατέρας του σημερινού ιδιοκτήτη είχε μικροφιλμάρει το χειρόγραφο το 1992 μέσω επίσημης υπηρεσίας, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει ποτέ καταγραφεί ως προστατευόμενο πολιτιστικό αγαθό.

Με πληροφορίες από Euronews

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο συγγραφέας του Life of Pi επιστρέφει στην Ιλιάδα για να μιλήσει για τον σημερινό κόσμο

Πολιτισμός / Ο συγγραφέας του Life of Pi επιστρέφει στην Ιλιάδα για να μιλήσει για τον σημερινό κόσμο

Με το Son of Nobody, ο Yann Martel αφήνει για λίγο τους ήρωες της Ιλιάδας στην άκρη και στρέφεται σε έναν απλό στρατιώτη, συνδέοντας τον Όμηρο με τον κόσμο του Τραμπ και του Πούτιν.
THE LIFO TEAM
ΜΕΡΙΛΙΝ ΜΟΝΡΟΕ

Πολιτισμός / Μέριλιν Μονρόε: Δύο εκθέσεις την τιμούν ως πρωτοπόρο της δημιουργικότητας

Tο Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου και η Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων του Ηνωμένου Βασιλείου, με αφορμή την εκατοστή επέτειο των γενεθλίων της Μονρόε, αναδεικνύουν τη φιλμογραφία της και την εξέλιξη της εικόνας της
THE LIFO TEAM
Ο John Waters, ο Τραμπ και το τέλος της αθωότητας του trash

Πολιτισμός / Ο John Waters, ο Τραμπ και το τέλος της αθωότητας του trash

Το μεγάλο αφιέρωμα του BFI ξαναφέρνει στο προσκήνιο τον «πάπα του trash», την ώρα που ο ίδιος θυμάται μια εποχή όπου το κακό γούστο ήταν σινεμά, παιχνίδι και πρόκληση, όχι αντανάκλαση της πολιτικής πραγματικότητας.
THE LIFO TEAM
Dean Majd: η έκθεση Hard Feelings μετατρέπει τη νεανική ανδρική βία και τρυφερότητα σε εικαστικό ημερολόγιο

Πολιτισμός / Το τραυματισμένο ημερολόγιο μιας ανδρικής αδελφότητας

Το Hard Feelings ξεκίνησε μετά τον ξαφνικό θάνατο ενός παιδικού του φίλου και εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο φωτογραφικό αρχείο για τη φιλία, το τραύμα, τη βία, την απώλεια και την ευαλωτότητα της νεανικής ανδρικής εμπειρίας στη Νέα Υόρκη.
THE LIFO TEAM
ΗΡΩΔΕΙΟ ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Πολιτισμός / Ηρώδειο: Τι θα δούμε το καλοκαίρι του 2026

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικές διεθνείς και ελληνικές παρουσίες. Ξεχωρίζουν το ντεμπούτο του πιανίστα Vikingur Ólafsson, αφιερώματα σε μεγάλους δημιουργούς όπως ο Μάνος Χατζιδάκις, συναυλίες κορυφαίων καλλιτεχνών όπως η Lykke Li, αλλά και θεατρικές παραγωγές όπως η «Λυσιστράτη» και η «Εκάβη».
ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ
Η γυναίκα απέναντι στο θηρίο: νέα μελέτη ξαναδιαβάζει χαμένο ρωμαϊκό μωσαϊκό

Πολιτισμός / Η γυναίκα απέναντι στο θηρίο: νέα μελέτη ξαναδιαβάζει χαμένο ρωμαϊκό μωσαϊκό

Η νέα ανάγνωση του μωσαϊκού βασίζεται σε μελέτη του ιστορικού Alfonso Manas, που θεωρεί ότι η μορφή με το μαστίγιο απέναντι σε λεοπάρδαλη δεν είναι κλόουν της αρένας, αλλά γυναίκα κυνηγός θηρίων
THE LIFO TEAM
Joan Miró: το νέο βιβλίο με τις αδημοσίευτες επιστολές όπου τέχνη, έρωτας και φόβος συγκρούονται

Πολιτισμός / Joan Miró: το νέο βιβλίο με τις αδημοσίευτες επιστολές όπου τέχνη, έρωτας και φόβος συγκρούονται

Η έκδοση φέρνει στο φως αδημοσίευτα αποσπάσματα που φωτίζουν τις ερωτικές του περιπέτειες, την αγωνία του για τάξη και σταθερότητα και τη σύγκρουση ανάμεσα στην καλλιτεχνική ορμή και στον φόβο της απορρύθμισης.
THE LIFO TEAM
Πτώματα, άγιοι και αίμα: το νέο βιβλίο για τη μακάβρια τέχνη της Ισπανίας

Πολιτισμός / Πτώματα, άγιοι και αίμα: το νέο βιβλίο για τη μακάβρια τέχνη της Ισπανίας

Το νεο βιβλίο των Gorka Lopez de Munain και Miriam Beltran Valiente συγκεντρώνει πίνακες, γλυπτά και χαρακτικά με αποκεφαλισμένους αγίους, σαπισμένα σώματα και μνήμες θανάτου, δείχνοντας πως για αιώνες η ισπανική τέχνη δεν χρησιμοποιούσε τη φρίκη μόνο για να σοκάρει, αλλά και για να παρηγορήσει.
THE LIFO TEAM
Πέθανε ο Αντριάνο Γκολντσμιντ, ο άνθρωπος που έκανε το τζιν μόδα

Διεθνή / Πέθανε ο Αντριάνο Γκολντσμιντ, ο άνθρωπος που έκανε το τζιν μόδα

Η μόδα έχασε μια από τις μορφές που έδωσαν στο τζιν νέο κύρος, νέα τιμή και νέα θέση στην αγορά. Ο Αντριάνο Γκολντσμιντ δεν συνδέθηκε μόνο με μεγάλα brands, αλλά και με την ίδια τη μετάβαση του denim στη σύγχρονη εποχή.
THE LIFO TEAM
 
 