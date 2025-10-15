Η Τζούλια Ρόμπερτς, ο αγγελικός Κιάνου Ριβς και ο δαιμονικός Ίθαν Χοκ από αύριο στους κινηματογράφους

Καθώς οι θερμοκρασίες σταθεροποιούνται σε χαμηλότερα νούμερα, οι χειμερινοί κινηματογράφοι φορούν τα καλά τους και οι εταιρείες διανομής εμφανίζουν σιγά σιγά το βαρύ πυροβολικό τους.

To Αfter the Hunt είναι μια συναρπαστική, προκλητική, γενναία post-Metoo δημιουργία. Ο Λούκα Γκουαντανίνο καυτηριάζει με έναν μετα-κινηματογραφικό τρόπο την εκφορά του κινήματος, κατανοεί και εννοεί πλήρως τα αίτια του, ανοίγει δύσκολες συζητήσεις και επιχειρεί έναν πρώτο απολογισμό – προσέξτε ποιος χαρακτήρας πληρώνει τον λογαριασμό, τόσο στην εισαγωγή, όσο και στο φινάλε της ταινίας. Είτε σας αρέσει, είτε όχι, βγαίνοντας από την αίθουσα θα έχετε πολλά να συζητήσετε – πόσο συχνά συμβαίνει αυτό τελευταία;

Με το It was Just an Accident ο υπό διωγμό από το ιρανικό καθεστώς Τζαφάρ Παναχί κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα και βάζει πλώρη για τα Όσκαρ, καθώς στις ΗΠΑ τη διανομή της ταινίας εξασφάλισε η Neon, που εξελίσσεται σε ισχυρό «παίχτη» των βραβείων τα τελευταία χρόνια. Στο Black Phone 2 ο Σκοτ Ντέρικσον μεταφέρει τη δράση σε παγωμένο τοπίο, παραδίδει μερικές ανατριχιαστικές, καλοστημένες σεκάνς τρόμου, μα προδίδεται από ένα αδύναμο σενάριο.

Στο Good Fortune ο Κιάνου Ριβς υποδύεται έναν άγγελο που τα κάνει μαντάρα και χάνει τα φτερά του και ο Αζίζ Ανσάρι γυρίζει μια ταινία πλασμένη για απογευματινές προβολές, σύμφωνα με τις πρώτες κριτικές. Στο βραβευμένο με Χρυσό Αλέξανδρο Happy Holidays, ο συν-σκηνοθέτης του Ajami επιστρέφει με ακόμα ένα δράμα διαπλεκόμενων ιστοριών, εμπνευσμένων από την καθημερινή τριβή εβραϊκού κι αραβικού πληθυσμού στη Χάιφα.

Στο ντοκιμαντέρ Riefenstahl ο Αντρές Βέιελ αποκτά πρόσβαση στο προσωπικό αρχείο της σκηνοθέτιδας του «Θριάμβου της Θέλησης», που μέχρι το τέλος της ζωής της επέμενε ότι δεν είχε στενή σχέση με το ναζιστικό καθεστώς, καταθέτοντας δεκάδες μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμηση – και κερδίζοντας τις δίκες.

Ντοκιμαντέρ είναι και το Super Paradise: The Story of Mykonos του Στιβ Κρικρή, το οποίο ανατρέχει σε «παραδεισένιες» εποχές του νησιού, μέσα από μαρτυρίες ανθρώπων που τις έζησαν. Τέλος, επιστρέφει και η Χάιντι στο Heidi: Rescue of the Lynx, αλλά οι γονείς που θα συνοδεύσουν τα πιτσιρίκια γρήγορα θα διαπιστώσουν ότι το θέαμα έχει ελάχιστη σχέση με τη σειρά κινουμένων σχεδίων που είχαν λατρέψει μικροί.