ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Η Τζούλια Ρόμπερτς, ο αγγελικός Κιάνου Ριβς και ο δαιμονικός Ίθαν Χοκ από αύριο στους κινηματογράφους

Η προκλητική δημιουργία του Λούκα Γκουντανίνο «After the Hunt», ο Χρυσός Φοίνικας του Παναχί, το «Good Fortune», το «Black Phone 2» και 4 ακόμα ταινίες στο κινηματογραφικό πρόγραμμα της εβδομάδας.

Η Τζούλια Ρόμπερτς, ο αγγελικός Κιάνου Ριβς και ο δαιμονικός Ίθαν Χοκ από αύριο στους κινηματογράφους Facebook Twitter
To Αfter the Hunt είναι μια συναρπαστική, προκλητική, γενναία post-Metoo δημιουργία.
Γιάννης Βασιλείου
Γιάννης Βασιλείου
0

Καθώς οι θερμοκρασίες σταθεροποιούνται σε χαμηλότερα νούμερα, οι χειμερινοί κινηματογράφοι φορούν τα καλά τους και οι εταιρείες διανομής εμφανίζουν σιγά σιγά το βαρύ πυροβολικό τους.

To Αfter the Hunt είναι μια συναρπαστική, προκλητική, γενναία post-Metoo δημιουργία. Ο Λούκα Γκουαντανίνο καυτηριάζει με έναν μετα-κινηματογραφικό τρόπο την εκφορά του κινήματος, κατανοεί και εννοεί πλήρως τα αίτια του, ανοίγει δύσκολες συζητήσεις και επιχειρεί έναν πρώτο απολογισμό – προσέξτε ποιος χαρακτήρας πληρώνει τον λογαριασμό, τόσο στην εισαγωγή, όσο και στο φινάλε της ταινίας. Είτε σας αρέσει, είτε όχι, βγαίνοντας από την αίθουσα θα έχετε πολλά να συζητήσετε – πόσο συχνά συμβαίνει αυτό τελευταία;

Με το It was Just an Accident ο υπό διωγμό από το ιρανικό καθεστώς Τζαφάρ Παναχί κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα και βάζει πλώρη για τα Όσκαρ, καθώς στις ΗΠΑ τη διανομή της ταινίας εξασφάλισε η Neon, που εξελίσσεται σε ισχυρό «παίχτη» των βραβείων τα τελευταία χρόνια. Στο Black Phone 2 ο Σκοτ Ντέρικσον μεταφέρει τη δράση σε παγωμένο τοπίο, παραδίδει μερικές ανατριχιαστικές, καλοστημένες σεκάνς τρόμου, μα προδίδεται από ένα αδύναμο σενάριο.

Η Τζούλια Ρόμπερτς, ο αγγελικός Κιάνου Ριβς και ο δαιμονικός Ίθαν Χοκ από αύριο στους κινηματογράφους Facebook Twitter
Στο Good Fortune ο Κιάνου Ριβς υποδύεται έναν άγγελο που τα κάνει μαντάρα και χάνει τα φτερά του.

Στο Good Fortune ο Κιάνου Ριβς υποδύεται έναν άγγελο που τα κάνει μαντάρα και χάνει τα φτερά του και ο Αζίζ Ανσάρι γυρίζει μια ταινία πλασμένη για απογευματινές προβολές, σύμφωνα με τις πρώτες κριτικές. Στο βραβευμένο με Χρυσό Αλέξανδρο Happy Holidays, ο συν-σκηνοθέτης του Ajami επιστρέφει με ακόμα ένα δράμα διαπλεκόμενων ιστοριών, εμπνευσμένων από την καθημερινή τριβή εβραϊκού κι αραβικού πληθυσμού στη Χάιφα.

Στο ντοκιμαντέρ Riefenstahl ο Αντρές Βέιελ αποκτά πρόσβαση στο προσωπικό αρχείο της σκηνοθέτιδας του «Θριάμβου της Θέλησης», που μέχρι το τέλος της ζωής της επέμενε ότι δεν είχε στενή σχέση με το ναζιστικό καθεστώς, καταθέτοντας δεκάδες μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμηση – και κερδίζοντας τις δίκες.

Ντοκιμαντέρ είναι και το Super Paradise: The Story of Mykonos του Στιβ Κρικρή, το οποίο ανατρέχει σε «παραδεισένιες» εποχές του νησιού, μέσα από μαρτυρίες ανθρώπων που τις έζησαν. Τέλος, επιστρέφει και η Χάιντι στο Heidi: Rescue of the Lynx, αλλά οι γονείς που θα συνοδεύσουν τα πιτσιρίκια γρήγορα θα διαπιστώσουν ότι το θέαμα έχει ελάχιστη σχέση με τη σειρά κινουμένων σχεδίων που είχαν λατρέψει μικροί.

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ειρήνη Παπά μέσα από 9 ταινίες και 1 ντοκιμαντέρ

Οθόνες / Ειρήνη Παπά: Οι σημαντικότερες ταινίες της για ένα τριήμερο στην Ταινιοθήκη

Από τα πρώτα της βήματα έως την ωριμότητά της, η διεθνής ηθοποιός συμμετείχε σε μερικές από τις σημαντικότερες ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου. Το αφιέρωμα της Ταινιοθήκης της Ελλάδος μάς καλεί να τις ανακαλύψουμε ξανά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΙΔΗΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Εβδομάδα μόδας στο Ριάντ: «Καρφιά» από την εγγονή της Vivienne Westwood για τη συμμετοχή του οίκου

Πολιτισμός / Εβδομάδα μόδας στο Ριάντ: «Καρφιά» από την εγγονή της Vivienne Westwood για τη συμμετοχή του οίκου

Ο οίκος Vivienne Westwood υπερασπίστηκε την παρουσία του στη Σαουδική Αραβία, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «ευκαιρία πολιτισμικού διαλόγου και αμοιβαίας κατανόησης»
LIFO NEWSROOM
«Τιτανικός»: Πώς ένα τρέιλερ τεσσάρων λεπτών βοήθησε την ταινία να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα blockbusters

Πολιτισμός / «Τιτανικός»: Πώς ένα τρέιλερ τεσσάρων λεπτών βοήθησε την ταινία να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα blockbusters

«Τα διακυβεύματα ήταν τεράστια. Όλοι ήμασταν σε ένταση. Είχαμε ξοδέψει πέντε χρόνια και 200 εκατομμύρια δολάρια» - Ο παραγωγός του «Τιτανικού» γράφει για την εποχή δημιουργίας της ταινίας που «έσπασε» ταμεία και απέσπασε 11 βραβεία Όσκαρ
LIFO NEWSROOM
Πορτρέτο της Μαρίας Αντουανέτας πιστεύεται πως απεικονίζει την αδερφή της

Πολιτισμός / Πορτρέτο της Μαρίας Αντουανέτας πιστεύεται πως απεικονίζει την αδελφή της

«Αν και αυτά τα εντυπωσιακά πορτρέτα έχουν εκτεθεί πολλές φορές τα τελευταία 250 χρόνια, θα είναι πραγματικά ξεχωριστό να βλέπουμε επιτέλους τη Μαρία Αντουανέτα όπως ήταν πραγματικά, και όχι να τη συγχέουμε με την αδελφή της», δήλωσε ο διευθυντής του Μουσείου Τέχνης και Ιστορίας στη Γενεύη
LIFO NEWSROOM
Μουσείο Βίλα Γκέτι: Παρουσίαση για την παραγωγή αρώματος στην Πύλο στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού

Πολιτισμός / Μια αρχαιολόγος έχει βρει πώς μύριζαν τα αρώματα στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Θα μιλήσει για αυτό σε μια διάλεξη

Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο - Βίλα Γκέτυ και αποτελεί μέρος της περιοδικής έκθεσης «The Kingdom of Pylos», την πρώτη μεγάλη έκθεση στη Βόρεια Αμερική αφιερωμένη στον Μυκηναϊκό πολιτισμό.
LIFO NEWSROOM
Ο Γούντι Άλεν θυμάται τη Νταϊάν Κίτον

Πολιτισμός / Ο Γούντι Άλεν αποχαιρετά τη Νταϊάν Κίτον

«Με την πάροδο του χρόνου έκανα ταινίες για ένα μόνο κοινό, τη Νταϊάν Κίτον. Δεν διάβασα ποτέ καμία κριτική για τη δουλειά μου και με ενδιέφερε μόνο η γνώμη της Κίτον», γράφει ο Άλεν σε κείμενό του, αφιερωμένο στην Αμερικανίδα ηθοποιό
LIFO NEWSROOM
Άννα Κυριακού: Από τη Finos Films και το Εθνικό Θέατρο έως τη «θεία Μπεμπέκα» στις «Τρεις Χάριτες»

Πολιτισμός / Άννα Κυριακού: Από τη Finos Films και το Εθνικό Θέατρο έως τη «θεία Μπεμπέκα» στις «Τρεις Χάριτες»

Στο Εθνικό Θέατρο, όπου υπήρξε μέλος για πάνω από 20 χρόνια, πρωταγωνίστησε σε 34 έργα, από την Ηλέκτρα και τον Πειρασμό του Ξενόπουλου, έως τον Οθέλλο και τη Λυσιστράτη
LIFO NEWSROOM
Μία Φάροου: Απέτισε φόρο τιμής στη Νταϊάν Κίτον παρά τη στήριξή της στον Γούντι Άλεν

Πολιτισμός / Μία Φάροου: «Ήταν ένα σπάνιο άτομο» - Απέτισε φόρο τιμής στη Νταϊάν Κίτον παρά τη στήριξή της στον Γούντι Άλεν

Το μήνυμα της έρχεται μετά την απόφαση της Νταϊάν Κίτον να υπερασπιστεί δημόσια τον Γούντι Άλεν, εν μέσω κατηγοριών για σεξουαλική κακοποίηση της κόρης τους
LIFO NEWSROOM
Κολοσσαίο: Τούνελ 2.000 ετών που χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά οι αυτοκράτορες, ανοίγει για το κοινό

Πολιτισμός / Κολοσσαίο: Τούνελ 2.000 ετών που χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά οι αυτοκράτορες, ανοίγει για το κοινό

Γνωστό ως «Διάδρομος του Κόμμοδου», το τούνελ μήκους 55 μέτρων κατασκευάστηκε κάτω από το αμφιθέατρο, ώστε οι αυτοκράτορες και οι εκλεκτοί τους καλεσμένοι να φτάνουν στις αυτοκρατορικές θέσεις χωρίς να αναμειγνύονται με το πλήθος
LIFO NEWSROOM
 
 