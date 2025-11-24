Οι Three Days Grace για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Το Release Athens Festival γιορτάζει 10 χρόνια και ξεκινά δυνατά, καθώς οι Three Days Grace έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την Κυριακή 28 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού.

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινά την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στις 12:00, ενώ το φεστιβάλ ενεργοποιεί και το νέο combo εισιτήριο Three Days Grace & more + Limp Bizkit & more, για όσους θέλουν να «χτίσουν» το δικό τους διήμερο.

Ποιοι είναι οι Three Days Grace

Οι Three Days Grace δημιουργήθηκαν στα τέλη των ’90s στον Καναδά και έγιναν παγκοσμίως γνωστοί χάρη στον συνδυασμό σκληρού alternative rock, post-grunge και catchy ρεφρέν που έγιναν σήμα-κατατεθέν τους. Από το ομώνυμο ντεμπούτο τους (2003) έως τις πρόσφατες κυκλοφορίες τους, κατάφεραν να παραμείνουν ένα από τα πιο δημοφιλή ροκ συγκροτήματα της γενιάς τους, με εκατοντάδες εκατομμύρια streams και διαρκή παρουσία στα rock charts των ΗΠΑ.

Με frontman πλέον τον Matt Walst, η μπάντα συνεχίζει να γεμίζει στάδια και να έχει φανατικό κοινό που τους ακολουθεί από τα σχολικά χρόνια των 00s μέχρι σήμερα.

Ανάμεσα στα μεγαλύτερα hits τους, που αναμένεται να ακουστούν στην Αθήνα:

I Hate Everything About You

Animal I Have Become

Never Too Late

Pain

Riot

Just Like You

The Good Life

Painkiller

So Called Life

Εμβληματικά κομμάτια που έπαιξαν ασταμάτητα στο MTV, στα rock radio stations και αργότερα έγιναν soundtrack μαθητικών χρόνων για εκατομμύρια fans.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Release Athens 2026: Ο Moby έρχεται τον Ιούλιο στην Πλατεία Νερού

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Οι Gorillaz στο Release Athens 2026 X SNF Nostos