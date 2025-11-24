ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Πέθανε ο Udo Kier, ο Γερμανός ηθοποιός που είχε εμφανιστεί και σε δύο ελληνικές ταινίες

Σε ηλικία 81 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γερμανός ηθοποιός Udo Kier - Σε ποιες ελληνικές ταινίες συμμετείχε

Πέθανε ο Udo Kier, ο Γερμανός ηθοποιός που είχε εμφανιστεί και σε δύο ελληνικές ταινίες
Ο Udo Kier, ένας από τους πιο ιδιαίτερους και αναγνωρίσιμους χαρακτήρες του διεθνούς σινεμά, πέθανε σε ηλικία 81 ετών, κλείνοντας μια καριέρα που ξεπέρασε τις έξι δεκαετίες και περιλάμβανε περισσότερους από 200 ρόλους. Την είδηση γνωστοποίησε ο σύντροφός του, Delbert McBride, χωρίς να δοθούν λεπτομέρειες για τα αίτια θανάτου. Σύμφωνα με ανάρτηση του φωτογράφου Michael Childers, ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνια.

Ο Kier έγινε παγκοσμίως γνωστός για τις εκκεντρικές, σκοτεινές και συχνά “κακόβουλες” κινηματογραφικές του ενσαρκώσεις, συνεργαζόμενος με μεγάλους δημιουργούς της Ευρώπης και του Χόλιγουντ, αλλά και με τον Andy Warhol σε μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές ταινίες της καριέρας του.

Οι δύο ελληνικές ταινίες στις οποίες συμμετείχε

Στις αρχές της δεκαετίας του ’70, ο Kier είχε περάσει και από τον ελληνικό κινηματογράφο. Συνεργάστηκε με τον Όμηρο Ευστρατιάδη, συμμετέχοντας στις ταινίες «Η Πρόκληση» (1971) και «Ερωτομανείς» (1971), δύο παραγωγές που έμειναν γνωστές για τη ρηξικέλευθη αισθητική της εποχής.

Η διαδρομή ενός μοναδικού ηθοποιού

Γεννημένος το 1944 στην Κολωνία, σε μαιευτήριο που καταστράφηκε από βομβαρδισμό – από όπου ο ίδιος και η μητέρα του ανασύρθηκαν ζωντανοί – ο Kier μετακόμισε στο Λονδίνο στα 18 του για να μάθει αγγλικά, πριν ξεκινήσει την ανοδική πορεία του στο σινεμά. Από το 1991 ζούσε στις ΗΠΑ, στο Παλμ Σπρινγκς.

Η είσοδός του στο αμερικανικό κοινό έγινε με το «My Own Private Idaho», δίπλα στους Ρίβερ Φίνιξ και Κιάνου Ριβς. Ακολούθησαν ρόλοι σε μεγάλες παραγωγές όπως τα «Blade», «Ace Ventura: Pet Detective», «Armageddon», «End of Days», «Johnny Mnemonic» και δεκάδες ακόμη.

Ο Kier είχε δηλώσει κάποτε σε συνέντευξή του: «Στις ταινίες τρόμου, ακόμη κι ένας μικρός ρόλος σε κάνει αξέχαστο. Προτιμώ να τρομάζω το κοινό, παρά να παίζω τον υπάλληλο που γυρίζει απλώς σπίτι του».

Ο τελευταίος του ρόλος ήταν στο πολιτικό θρίλερ «The Secret Agent» (2025), όπου υποδύθηκε έναν επιζώντα του Ολοκαυτώματος.

Πολιτισμός

