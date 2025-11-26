Σεμερτζίδου στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είμαι αγρότισσα, έχω μόνο ένα μηχανάκι και η Ferrari είναι του συντρόφου μου»

Η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, πρώην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, προσήλθε το πρωί της Τετάρτης στη Βουλή, για να καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Καλλιόπη (Πόπη) Σεμερτζίδου βρέθηκε στο επίκεντρο των ελεγκτικών αρχών και έκτοτε, εξετάζεται η εμπλοκή της στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αφορμή στάθηκαν δημοσιεύσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εμφανίζεται να οδηγεί πολυτελή και κατά συνέπεια, ακριβά αυτοκίνητα, μάρκας Ferrari και η Porsche.

Όταν ρωτήθηκε σήμερα για την Ferrari, η ίδια είπε ότι δεν έχει στο όνομά της κανένα περιουσιακό στοιχείο, παρά μόνο ένα μηχανάκι και πως τα δύο πολυτελή αυτοκίνητα ανήκουν στον σύντροφο της. Για τα οχήματα μάλιστα, ανέφερε, ότι αποκτήθηκαν το 2004 και το 2016.

«Είμαι από το 2017 αγρότισσα μέχρι και σήμερα, δεν έχω κάποια σχέση άμεση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε στην επιτροπή και περιέγραψε τους ελέγχους που έκανε η αρμόδια αρχή πριν από μερικές ημέρες στα χωράφια της. «Δεν βρήκαν κάτι», ανέφερε.

«Έπρεπε να πάρω άδεια για να οδηγήσω το αυτοκίνητο του συντρόφου μου ή οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο; Σε άλλους αρέσουν τα αυτοκίνητα σε άλλους τα σπίτια ή οι πισίνες», ανέφερε στη διάρκεια του διαλόγου της με τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη, ο οποίος της επισήμανε σε άλλο σημείο, ότι «κάτι βρήκε η αρχή στον έλεγχο» που της έκαναν.

Η απάντηση της Καλλιόπης Σεμερτζίδου ήταν ότι έχει «ένα πόρισμα που στηρίζεται σε υπόνοιες. Αν θέλετε στοιχεία για τον κ. Μαγειρία (σ.σ. σύντροφός της) καλύτερα να καλέσετε τον ίδιο».

«Δεν έχουμε κληθεί από Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ούτε έχουμε γνώση για το οτιδήποτε», τόνισε σε άλλο σημείο.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία της Σεμερτζίδου

Το προηγούμενο διάστημα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έστειλε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πόρισμα για απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος σχετικά με τις επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ της πρώην πολιτεύτριας της ΝΔ Πόπης Σεμερτζίδου, του συντρόφου της και δύο συγγενικών τους προσώπων. Σύμφωνα με πληροφορίες, με εντολή του προέδρου της Αρχής δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία τεσσάρων προσώπων για το πόσο του τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ που με βάση τα ευρήματα φέρεται ότι δεν διατέθηκαν για τους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς που αιτήθηκαν και εισπράχθηκαν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι ελεγχόμενοι για το χρονικό διάστημα από το 2019 μέχρι το 2024 φέρονται να έχουν εισπράξει από επιδοτήσεις συνολικά 2,6 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, για το πόσο του τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρω φέρεται ότι δεν διατέθηκε για τον σκοπό που εισπράχθηκε.

Για αυτό δεσμεύτηκε όλη η περιουσία των προσώπων αυτών καθώς και της μονοπροσωπικής ΙΚΕ που είχαν συστήσει, όπως επίσης δύο πολυτελή αυτοκίνητα μάρκας Φεράρι και Πόρσε καθώς και άλλα συνολικά 30 αυτοκίνητα που ενοικίασαν και εκμεταλλεύονταν εμπορικά.

Ακόμη, η δέσμευση φέρεται να αφορά και 11 ακίνητα, αγροτεμάχια και οικόπεδα. Παράλληλα, έχει συνταχθεί πόρισμα για της υπόθεση που διαβίβασε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα κακουργήματα της απάτης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Τέλος, έχει ζητηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές να ερευνήσουν για τα υπόλοιπα χρήματα- που είναι άλλο περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ- αν για την είσπραξή τους, μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν τυχόν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια.

