Αυτή είναι η πιο επιτυχημένη solo ραπ περιοδεία όλων των εποχών

Το tour που «ταξίδεψε» σχεδόν σε κάθε γωνιά του πλανήτη, πέρασε από στάδια, αρένες και φεστιβάλ, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια θεατές

Ο Travis Scott στη σκηνή κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Μουσικής και Τεχνών Coachella Valley / Φωτ.: EPA/CAROLINE BREHMAN
Μια από τις πιο εκρηκτικές περιοδείες της σύγχρονης ραπ σκηνής ολοκληρώθηκε πριν από μερικές ημέρες, «σπάζοντας» κάθε προηγούμενο ρεκόρ εισπράξεων και προσέλευσης.

Η παγκόσμια περιοδεία, που ταξίδεψε σχεδόν σε κάθε γωνιά του πλανήτη, πέρασε από στάδια, αρένες και φεστιβάλ, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια θεατές και καταγράφοντας έσοδα που αλλάζουν τα δεδομένα στη μουσική βιομηχανία.

Ο λόγος για τον Travis Scott, που ολοκλήρωσε την περιοδεία του «Circus Maximus Tour» στις 19 Νοεμβρίου και κατέκτησε το ρεκόρ της πιο κερδοφόρας σόλο περιοδεία ραπ όλων των εποχών, σύμφωνα με την Live Nation.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρθηκαν στο Billboard Boxscore, η παγκόσμια περιοδεία του Scott απέφερε έσοδα 265,1 εκατομμυρίων δολαρίων και πούλησε 2,1 εκατομμύρια εισιτήρια. Το «Circus Maximus» ξεκίνησε με μια σειρά συναυλιών στη Βόρεια Αμερική τον Οκτώβριο του 2023 και ολοκληρώθηκε με μια συναυλία στη Βομβάη της Ινδίας.

«Ο Scott ξεσήκωσε το κοινό σε όλο τον κόσμο» γράφει το Billboard για το tour που κατέληξε να περιλαμβάνει έξι διαφορετικές ηπείρους, περισσότερες από 20 χώρες, πάνω από 50 πόλεις με συνολικά περισσότερα από 80 performances.

Έφερε πολλούς καλεσμένους στις συναυλίες, όπως Ye, Teezo Touchdown, Yung Lean, Don Toliver, Sheck Wes, Babyface Ray, Skilla Baby, Veeze και Nav.

Η περιοδεία Circus Maximus Tour πραγματοποιήθηκε για την προώθηση του άλμπουμ Utopia του Scott, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2023 και κατέκτησε την πρώτη θέση του Billboard 200 με 496.000 συνολικές πωλήσεις. Και τα 19 τραγούδια του LP έκαναν το ντεμπούτο τους στο Billboard Hot 100.

 
