ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ξανά στην Ελλάδα οι Florence + The Machine

Η Florence Welch έρχεται να προστεθεί στη λίστα με τα μεγάλα ονόματα που αναμένονται το καλοκαίρι - Η ανακοίνωση της συναυλίας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ξανά στην Ελλάδα οι Florence + The Machine Facebook Twitter
Φωτογραφία της Florence Welch από τη συναυλία των Florence + The Machine στην Αθήνα, τον Ιούλιο του 2023 / NDPPHOTO
0

Οι Florence + The Machine έρχονται στην Ελλάδα για μια συναυλία στο Ejekt Festival!

Το μεσημέρι της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου, η διοργάνωση ανακοίνωσε με μια δημοσίευση στα social media, τη συναυλία με λεπτομέρειες για την ημερομηνία, αλλά και την προπώληση των εισιτηρίων

«Everybody up?! Everybody scream!», γράφει στην αρχή του post με αναφορά σε νέο τραγούδι που κυκλοφόρησε η Florence Welch, η οποία επιστρέφει ξανά στην Αθήνα, τη 14η Ιουλίου του 2026, στο Telekom Centre, ΟΑΚΑ.

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στις 12:00 από τη more.com.

Οι Florence + The Machine, με βασική δημιουργική δύναμη τη Welch, θεωρούνται πια θεμέλιοι λίθοι της σύγχρονης indie rock σκηνής, με πορεία που μετρά 15 χρόνων. Με έναν ήχο που συνδυάζει επική ενορχήστρωση, art-pop αισθητική και τη χαρακτηριστική, καθηλωτική φωνή και παρουσία της Welch, η μπάντα έχει καταφέρει να δημιουργήσει έναν ολόκληρο μουσικό κόσμο γεμάτο συναίσθημα ποιητικό σκοτάδι και performance.

Το ντεμπούτο τους, Lungs (2009), τους εκτόξευσε διεθνώς, ενώ ακολούθησαν επιτυχημένα άλμπουμ όπως Ceremonials και How Big, How Blue, How Beautiful. Ανάμεσα στα πιο δημοφιλή και αγαπημένα τραγούδια τους ξεχωρίζουν τα «Dog Days Are Over», «Shake It Out», «Spectrum (Say My Name)», «You’ve Got the Love», «Hunger» και «Ship to Wreck», κομμάτια που καθιέρωσαν τη μπάντα ως μία από τις πιο επιδραστικές φωνές της σύγχρονης alternative pop.

Με εκρηκτικές live εμφανίσεις και μια αφοσιωμένη βάση θαυμαστών, οι Florence + The Machine συνεχίζουν να εξελίσσονται δημιουργικά, διατηρώντας τη θέση τους ως ένα από τα πιο ξεχωριστά acts της εποχής τους.

Florence + The Machine: 10 κορυφαία τραγούδια

1. Dog Days Are Over

2. Never Let Me Go

3. Shake It Out

4. Spectrum (Say My Name)

5. You’ve Got the Love

6. Hunger

7. Ship to Wreck

8. What Kind of Man

9. Cosmic Love

10. Big God

 
 
 

Πολιτισμός

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τζένιφερ Λόρενς, Οικονομίδης και μεταφυσικό ρομάντζο από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Τζένιφερ Λόρενς, Οικονομίδης και μεταφυσικό ρομάντζο από αύριο στους κινηματογράφους

Η tour de force ερμηνεία της Τζένιφερ Λόρενς στη νέα ταινία της Λιν Ράμσεϊ, η «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη, και μια ιδιαίτερη ρομαντική κομεντί ξεχωρίζουν από την κινηματογραφική σοδειά αυτής της εβδομάδας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Μάνος Χατζιδάκις: Ο γιος του προσφεύγει στη Δικαιοσύνη για την παγκόσμια περιοδεία – Τι απαντά η εταιρεία παραγωγής

Πολιτισμός / Μάνος Χατζιδάκις: Ο γιος του προσφεύγει στη Δικαιοσύνη για την παγκόσμια περιοδεία – Τι απαντά η εταιρεία παραγωγής

Ο Γιώργος Χατζιδάκις αναφέρει ότι το αίτημα για την περιοδεία είχε απορριφθεί «ρητά», καθώς «δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και στο καλλιτεχνικό ήθος» του Μάνου Χατζιδάκι
LIFO NEWSROOM
Θεολογική Σχολή Χάλκης: Η παπική επίσκεψη φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της επαναλειτουργίας

Πολιτισμός / Θεολογική Σχολή Χάλκης: Η παπική επίσκεψη φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της επαναλειτουργίας

Στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ο Πάπας Λέων επισκέπτεται την Τουρκία για να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για τα 1.700 χρόνια από τη Σύνοδο της Νίκαιας, σε μια επίσκεψη που αναζωπυρώνει τις ελπίδες για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης
LIFO NEWSROOM
Η Ιστορία την αδίκησε: Το μυστήριο 400 χρόνων γύρω από τη γυναίκα και τον γιο του Σαίξπηρ

Πολιτισμός / Η Ιστορία την αδίκησε: Το μυστήριο 400 χρόνων γύρω από τη γυναίκα και τον γιο του Σαίξπηρ

Η ταινία «Hamnet» ρίχνει φως στην οικογενειακή ζωή του Σαίξπηρ και της Άγκνες και στην τραγική απώλεια του γιου τους, βάζοντας τη φαντασία να καλύψει τα ιστορικά κενά για να αναδείξει το πένθος, την αγάπη και τη δύναμη ενός υποτιμημένου και σε πολλούς άγνωστου χαρακτήρα
LIFO NEWSROOM
 
 