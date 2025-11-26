Ξανά στην Ελλάδα οι Florence + The Machine

Οι Florence + The Machine έρχονται στην Ελλάδα για μια συναυλία στο Ejekt Festival!

Το μεσημέρι της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου, η διοργάνωση ανακοίνωσε με μια δημοσίευση στα social media, τη συναυλία με λεπτομέρειες για την ημερομηνία, αλλά και την προπώληση των εισιτηρίων

«Everybody up?! Everybody scream!», γράφει στην αρχή του post με αναφορά σε νέο τραγούδι που κυκλοφόρησε η Florence Welch, η οποία επιστρέφει ξανά στην Αθήνα, τη 14η Ιουλίου του 2026, στο Telekom Centre, ΟΑΚΑ.

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στις 12:00 από τη more.com.

Οι Florence + The Machine, με βασική δημιουργική δύναμη τη Welch, θεωρούνται πια θεμέλιοι λίθοι της σύγχρονης indie rock σκηνής, με πορεία που μετρά 15 χρόνων. Με έναν ήχο που συνδυάζει επική ενορχήστρωση, art-pop αισθητική και τη χαρακτηριστική, καθηλωτική φωνή και παρουσία της Welch, η μπάντα έχει καταφέρει να δημιουργήσει έναν ολόκληρο μουσικό κόσμο γεμάτο συναίσθημα ποιητικό σκοτάδι και performance.

Το ντεμπούτο τους, Lungs (2009), τους εκτόξευσε διεθνώς, ενώ ακολούθησαν επιτυχημένα άλμπουμ όπως Ceremonials και How Big, How Blue, How Beautiful. Ανάμεσα στα πιο δημοφιλή και αγαπημένα τραγούδια τους ξεχωρίζουν τα «Dog Days Are Over», «Shake It Out», «Spectrum (Say My Name)», «You’ve Got the Love», «Hunger» και «Ship to Wreck», κομμάτια που καθιέρωσαν τη μπάντα ως μία από τις πιο επιδραστικές φωνές της σύγχρονης alternative pop.

Με εκρηκτικές live εμφανίσεις και μια αφοσιωμένη βάση θαυμαστών, οι Florence + The Machine συνεχίζουν να εξελίσσονται δημιουργικά, διατηρώντας τη θέση τους ως ένα από τα πιο ξεχωριστά acts της εποχής τους.

Florence + The Machine: 10 κορυφαία τραγούδια

1. Dog Days Are Over

2. Never Let Me Go

3. Shake It Out

4. Spectrum (Say My Name)

5. You’ve Got the Love

6. Hunger

7. Ship to Wreck

8. What Kind of Man

9. Cosmic Love

10. Big God