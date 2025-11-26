Παγκόσμια ονόματα της λογοτεχνίας έρχονται στην Αθήνα

Με κορυφαίους συγγραφείς από όλο τον κόσμο ετοιμάζεται να «ντεμπουτάρει» το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας (Athens International Literature Festival – AILF), που θα πραγματοποιηθεί 27–29 Μαρτίου 2026 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, με ελεύθερη είσοδο.

Η πρώτη παρουσίαση του φεστιβάλ έγινε στο INNOVATHENS, όπου ανακοινώθηκε η συμμετοχή ορισμένων από τα πιο πολυσυζητημένα και βραβευμένα ονόματα της σύγχρονης παγκόσμιας σκηνής. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθούν:

Ντέιβιντ Σολόι, νικητής του Booker 2025

Πολ Λιντς, νικητής του Booker 2023

Νικόλ Κράους, μία από τις σημαντικότερες Αμερικανίδες μυθιστοριογράφους

Λιλιάν Τυράμ, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, συγγραφέας και ακτιβιστής

Μερβ Έμρε, κορυφαία λογοτεχνική κριτικός και συνεργάτιδα του New Yorker

Τόμας Μίνεϊ, διευθυντής του ιστορικού λογοτεχνικού περιοδικού Granta

Μαζί τους θα βρεθούν και ελληνικές υπογραφές όπως οι Θεόδωρος Γρηγοριάδης, Σοφία Νικολαΐδου, Κάλλια Παπαδάκη, Άθως Δημουλάς, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Δημήτρης Πλάντζος κ.ά.

Το φεστιβάλ –σε καλλιτεχνική επιμέλεια των Χρήστου Αστερίου, Λευτέρη Καλοσπύρου και Μικέλας Χαρτουλάρη– φιλοδοξεί να φέρει στο ίδιο τραπέζι τους δημιουργούς και το κοινό, με συζητήσεις που αγγίζουν ζητήματα όπως:

η έμφυλη βία

ο ρατσισμός και η άνοδος της ακροδεξιάς

το μεταναστευτικό

η σχέση λογοτεχνίας και κινηματογράφου

το ανδρικό και γυναικείο βλέμμα στη σύγχρονη αφήγηση

Ξεχωρίζει επίσης μεγάλο αφιέρωμα στον Μένη Κουμανταρέα και στη λογοτεχνική απεικόνιση της Αθήνας από τη δεκαετία του ’60 μέχρι σήμερα.

Παράλληλα με τις ομιλίες, το AILF θα περιλαμβάνει εργαστήρια, σεμινάρια, προβολές, συναυλίες, καθώς και συναντήσεις του κοινού με τους συγγραφείς.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σημείωσε: «Με το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας, η πόλη μας εισέρχεται δυναμικά στον παγκόσμιο λογοτεχνικό χάρτη. Τον Μάρτιο του 2026 θα υποδεχθούμε μερικά από τα πιο ηχηρά ονόματα της διεθνούς σκηνής και θέτουμε τις βάσεις για έναν θεσμό που θα εξελιχθεί σε σταθερό σημείο συνάντησης της παγκόσμιας λογοτεχνικής κοινότητας».