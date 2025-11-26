ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Παγκόσμια ονόματα της λογοτεχνίας έρχονται στην Αθήνα

Το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας ανακοινώθηκε με εντυπωσιακούς καλεσμένους από όλον τον κόσμο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Παγκόσμια ονόματα της λογοτεχνίας έρχονται στην Αθήνα Facebook Twitter
0

Με κορυφαίους συγγραφείς από όλο τον κόσμο ετοιμάζεται να «ντεμπουτάρει» το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας (Athens International Literature Festival – AILF), που θα πραγματοποιηθεί 27–29 Μαρτίου 2026 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, με ελεύθερη είσοδο.

Η πρώτη παρουσίαση του φεστιβάλ έγινε στο INNOVATHENS, όπου ανακοινώθηκε η συμμετοχή ορισμένων από τα πιο πολυσυζητημένα και βραβευμένα ονόματα της σύγχρονης παγκόσμιας σκηνής. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθούν:

  • Ντέιβιντ Σολόι, νικητής του Booker 2025
  • Πολ Λιντς, νικητής του Booker 2023
  • Νικόλ Κράους, μία από τις σημαντικότερες Αμερικανίδες μυθιστοριογράφους
  • Λιλιάν Τυράμ, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, συγγραφέας και ακτιβιστής
  • Μερβ Έμρε, κορυφαία λογοτεχνική κριτικός και συνεργάτιδα του New Yorker
  • Τόμας Μίνεϊ, διευθυντής του ιστορικού λογοτεχνικού περιοδικού Granta

Μαζί τους θα βρεθούν και ελληνικές υπογραφές όπως οι Θεόδωρος Γρηγοριάδης, Σοφία Νικολαΐδου, Κάλλια Παπαδάκη, Άθως Δημουλάς, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Δημήτρης Πλάντζος κ.ά.

Το φεστιβάλ –σε καλλιτεχνική επιμέλεια των Χρήστου Αστερίου, Λευτέρη Καλοσπύρου και Μικέλας Χαρτουλάρη– φιλοδοξεί να φέρει στο ίδιο τραπέζι τους δημιουργούς και το κοινό, με συζητήσεις που αγγίζουν ζητήματα όπως:

  • η έμφυλη βία
  • ο ρατσισμός και η άνοδος της ακροδεξιάς
  • το μεταναστευτικό
  • η σχέση λογοτεχνίας και κινηματογράφου
  • το ανδρικό και γυναικείο βλέμμα στη σύγχρονη αφήγηση

Ξεχωρίζει επίσης μεγάλο αφιέρωμα στον Μένη Κουμανταρέα και στη λογοτεχνική απεικόνιση της Αθήνας από τη δεκαετία του ’60 μέχρι σήμερα.

Παράλληλα με τις ομιλίες, το AILF θα περιλαμβάνει εργαστήρια, σεμινάρια, προβολές, συναυλίες, καθώς και συναντήσεις του κοινού με τους συγγραφείς.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σημείωσε: «Με το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας, η πόλη μας εισέρχεται δυναμικά στον παγκόσμιο λογοτεχνικό χάρτη. Τον Μάρτιο του 2026 θα υποδεχθούμε μερικά από τα πιο ηχηρά ονόματα της διεθνούς σκηνής και θέτουμε τις βάσεις για έναν θεσμό που θα εξελιχθεί σε σταθερό σημείο συνάντησης της παγκόσμιας λογοτεχνικής κοινότητας».

Πολιτισμός

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τζένιφερ Λόρενς, Οικονομίδης και μεταφυσικό ρομάντζο από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Τζένιφερ Λόρενς, Οικονομίδης και μεταφυσικό ρομάντζο από αύριο στους κινηματογράφους

Η tour de force ερμηνεία της Τζένιφερ Λόρενς στη νέα ταινία της Λιν Ράμσεϊ, η «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη, και μια ιδιαίτερη ρομαντική κομεντί ξεχωρίζουν από την κινηματογραφική σοδειά αυτής της εβδομάδας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Μάνος Χατζιδάκις: Ο γιος του προσφεύγει στη Δικαιοσύνη για την παγκόσμια περιοδεία – Τι απαντά η εταιρεία παραγωγής

Πολιτισμός / Μάνος Χατζιδάκις: Ο γιος του προσφεύγει στη Δικαιοσύνη για την παγκόσμια περιοδεία – Τι απαντά η εταιρεία παραγωγής

Ο Γιώργος Χατζιδάκις αναφέρει ότι το αίτημα για την περιοδεία είχε απορριφθεί «ρητά», καθώς «δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και στο καλλιτεχνικό ήθος» του Μάνου Χατζιδάκι
LIFO NEWSROOM
Θεολογική Σχολή Χάλκης: Η παπική επίσκεψη φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της επαναλειτουργίας

Πολιτισμός / Θεολογική Σχολή Χάλκης: Η παπική επίσκεψη φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της επαναλειτουργίας

Στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ο Πάπας Λέων επισκέπτεται την Τουρκία για να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για τα 1.700 χρόνια από τη Σύνοδο της Νίκαιας, σε μια επίσκεψη που αναζωπυρώνει τις ελπίδες για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης
LIFO NEWSROOM
Η Ιστορία την αδίκησε: Το μυστήριο 400 χρόνων γύρω από τη γυναίκα και τον γιο του Σαίξπηρ

Πολιτισμός / Η Ιστορία την αδίκησε: Το μυστήριο 400 χρόνων γύρω από τη γυναίκα και τον γιο του Σαίξπηρ

Η ταινία «Hamnet» ρίχνει φως στην οικογενειακή ζωή του Σαίξπηρ και της Άγκνες και στην τραγική απώλεια του γιου τους, βάζοντας τη φαντασία να καλύψει τα ιστορικά κενά για να αναδείξει το πένθος, την αγάπη και τη δύναμη ενός υποτιμημένου και σε πολλούς άγνωστου χαρακτήρα
LIFO NEWSROOM
 
 