Μισέλ Ομπάμα: Εμφανίστηκε αδυνατισμένη και ξέσπασαν φήμες ότι πήρε φάρμακα αδυνατίσματος

Ιδιαιτέρως συζητήθηκε η εμφάνιση της Μισέλ Ομπάμα σε φωτογραφίση.

Η Μισέλ Ομπάμα εμφανίστηκε αδυνατισμένη στη νέα φωτογράφιση από τη διάσημη φωτογράφο Annie Leibovitz.

Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ ανέβασε σχετικά στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και έγραψε: «Η Annie Leibovitz γνώριζε πάντα ότι μια φωτογραφία μπορεί να κάνει περισσότερα από το να διατηρήσει μια στιγμή- μπορεί να πει κάτι. Το βιβλίο της ''Women'' έκανε ακριβώς αυτό, διευρύνοντας τον τρόπο που βλέπουμε τις γυναίκες και τις ζωές τους μέσα από τον φακό της. Ήταν τιμή μου να φωτογραφηθώ από την Annie για τη νέα έκδοση, αποτυπώνοντας τους πολλούς τρόπους με τους οποίους εμφανίζονται οι γυναίκες σήμερα. Ελπίζω να το βρείτε τόσο εμπνευσμένο όσο κι εγώ».

Αν και κάτω από την ανάρτησή της πολλοί επευφημούν τη Μισέλ Ομπάμα, εκφράζοντας το πόσο τους λείπει από τα πολιτικά δρώμενα και τον Λευκό Οίκο, υπήρχαν και οι χρήστες του Χ που στάθηκαν στην απώλεια βάρους της, κατηγορώντας τη πως το πέτυχε με τη βοήθεια φαρμάκων αδυνατίσματος. Πάντως, οι υποστηρικτές της την υπερασπίστηκαν και επαίνεσαν τη φυσική της κατάσταση.

Το 2022, η Μισέλ Ομπάμα είχε μιλήσει για την αύξηση στο βάρος της κατά την εμμηνόπαυση, επισημαίνοντας ότι οι εξάψεις και η αύξηση των κιλών την επηρέασαν. Έγινε πιο προσεκτική σχετικά με τη διατροφή και την άσκηση, περιγράφοντας επίσης, πώς η μόδα διαμόρφωσε την εικόνα της κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Μπαράκ Ομπάμα. Είπε ότι η μόδα δεν ήταν μόνο για την εμφάνιση αλλά και για την επικοινωνία, τονίζοντας ότι οι επιλογές της έστειλαν μηνύματα για τον πολιτισμό, την ένταξη και την εκπροσώπηση.

Να σημειωθεί πως ούτε η ίδια η Μισέλ Ομπάμα ούτε κάποιος εκπρόσωπός της έχει επιβεβαιώσει τη χρήση φαρμάκων αδυνατίσματος, με τους ισχυρισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να βασίζονται «καθαρά σε εικασίες χωρίς αποδεικτικά στοιχεία».

Με πληροφορίες από Εconomic Τimes