Ρόδος: Έκρηξη σε πεδίο βολής - Πληροφορίες για έναν νεκρό και έναν βαριά τραυματία

Έκρηξη σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί σε πεδίο βολής στη Ρόδο, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για έναν νεκρό και έναν τραυματία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Ροδιακής, το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, όταν δυο πυροτεχνουργοί μετέφεραν σε πεδίο βολής οπλισμό και χειροβομβίδες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η έκρηξη φέρεται να σημειώθηκε όταν ο ένας εκ των δύο απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα.

Από την έκρηξη κατέληξε νεκρός ένας 19χρονος, ενώ οι γιατροί στο νοσοκομείο της Ρόδου δίνουν μάχη προκειμένου να κρατήσουν στη ζωή τον τραυματία, ο οποίος φέρεται να έχει ήδη ακρωτηριαστεί.

