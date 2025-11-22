Η Ιστορία την αδίκησε: Το μυστήριο 400 χρόνων γύρω από τη γυναίκα και τον γιο του Σαίξπηρ

Η νέα ταινία «Hamnet», που θεωρείται φαβορί για τα Όσκαρ, αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της ζωής του Ουίλιαμ και της Άγκνες Σαίξπηρ, αλλά και την τραγική απώλεια του παιδιού τους.

Στην ταινία «Hamnet», που βασίζεται στο μυθιστόρημα της Maggie O’Farrell που εκδόθηκε το 2020, η γυναίκα του Σαίξπηρ, η Άγκνες, είναι βοτανολόγος με γνώσεις ιατρικών φίλτρων και σχεδόν υπερφυσική ικανότητα να προβλέπει το μέλλον.

Όμως δεν μπορεί να σώσει τον μικρό γιο της από την πανώλη, μια απώλεια που οδηγεί τον Σαίξπηρ να γράψει ένα από τα μεγαλύτερα έργα της λογοτεχνίας, τον Hamlet. Όσο γοητευτική κι αν φαίνεται αυτή η ιστορία, τίποτα από όλα αυτά δεν είναι τεκμηριωμένο ιστορικά.

Στις σελίδες των βιβλίων όπως και στη μεγάλη οθόνη, το «Hamnet» είναι έργο μυθοπλασίας, μια βαθιά εξερεύνηση του πένθους που ξεκινά από ελάχιστα γνωστά γεγονότα.

Δεν μπορεί να πει κανείς ότι η O’Farrell – η οποία έγραψε και το σενάριο της ταινίας μαζί με τη σκηνοθέτη Chloé Zhao – παραποίησε την πραγματική ιστορία, γιατί πρακτικά δεν υπάρχει με ιστορική ακρίβεια ιστορία, παρά τις έρευνες που διαρκούν εδώ και αιώνες γύρω από το παρελθόν του Σαίξπηρ.

Τα ελάχιστα ιστορικά στοιχεία για την οικογένεια Σαίξπηρ δημιουργούν περισσότερες ερωτήσεις απ’ ό,τι απαντήσεις

Τα αρχεία δείχνουν ότι το 1582, ο 18χρονος τότε Σαίξπηρ παντρεύτηκε την 26χρονη Άγκνες, η οποία ήταν ήδη έγκυος στην πρώτη τους κόρη, τη Σουζάνα.

Τρία χρόνια αργότερα γεννήθηκαν τα δίδυμα, η Τζούντιθ και ο Χάμνετ, ένα όνομα που τότε χρησιμοποιούνταν εναλλακτικά για τον «Hamlet». Το 1596, σε ηλικία μόλις 11 ετών, ο Χάμνετ πέθανε.

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο Σαίξπηρ, που εκείνη την περίοδο ταξίδευε με τη θεατρική του ομάδα, δεν μπόρεσε να φτάσει εγκαίρως για την κηδεία. Περίπου τέσσερα χρόνια αργότερα, έγραψε τον «Hamlet» και κάθε αναγνώστης μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.

Κανείς δεν ξέρει αν ο Σαίξπηρ αναγκάστηκε να παντρευτεί την έγκυο Άγκνες από καθήκον ή αν ήταν βαθιά ερωτευμένοι μεταξύ τους. Κανείς δεν ξέρει με βεβαιότητα πώς πέθανε ο Χάμνετ, αλλά η πιο πιθανή αιτία ήταν η πανώλη που είχε αρχίσει τότε να μαστίζει την Αγγλία.

Τίποτα σχεδόν δεν είναι γνωστό για την Άγκνες από όσα αναφέρονται τόσο στο βιβλίο όσο και στην ταινία. Κανένας μας δε γνωρίζει, αν η σύζυγος του μεγαλύτερου συγγραφέα του κόσμου ήξερε να γράφει.

Στην ταινία εμφανίζεται ένας δυναμικός χαρακτήρας με μια παθιασμένη σχέση με τον Σαίξπηρ. Στην ουσία, το «Hamnet» αφορά την Άγκνες. Στις σημειώσεις της στο τέλος του μυθιστορήματος, η O’Farrell αναγνωρίζει πόσο λίγα είναι γνωστά για τον Χάμνετ και τους γονείς του. Παρ’ όλα αυτά, πλαισιώνει την ιστορία της με προσεκτική έρευνα για τον 16ο αιώνα και τη βάζει στο αντίστοιχο ιστορικό πλαίσιο.

Η ίδια εξηγεί ότι ακόμα και το όνομά της Άγκνες δεν είναι σίγουρο αν ήταν αυτό. Ο πατέρας της, άφησε προίκα στην κόρη του, ονομάζοντάς την Άγκνες. Η O’Farrell επέλεξε να δώσει στην ηρωίδα της αυτό το όνομα, θεωρώντας ότι "αν κάποιος ήξερε το όνομά της, αυτός θα ήταν ο πατέρας της".

Η απεικόνιση της Άγκνες της O’Farrell είναι μια σκόπιμη ανατροπή χρόνιων προκαταλήψεων σχετικά με τη γυναίκα του Σαίξπηρ, που την ήθελαν καταπιεστική και αμόρφωτη. Για να δημιουργήσει έναν ξεχωριστό χαρακτήρα για την Άγκνες, η O’Farrell μελέτησε όλα τα έργα του Σαίξπηρ.

«Επέστρεψα στα έργα του Σάιξπηρ και τα διάβασα με διαφορετικό τρόπο, ψάχνοντας να βρω τη σύζυγό του, γιατί πάντα ένιωθα ότι μπορώ να δω τον Χάμνετ στον Άμλετ. Σκέφτηκα ότι πρέπει να υπάρχει εκεί», κατέληξε μιλώντας στο BBC.

Με πληροφορίες από BBC