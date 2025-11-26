ΕΛΛΑΔΑ
Έκτακτη στάση εργασίας σήμερα σε ΗΣΑΠ, μετρό και τραμ

Ποιες ώρες θα «τραβήξουν» χειρόφρενο

Έκτακτη στάση εργασίας σήμερα σε Μετρό και Τραμ
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Έκτακτη στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα σε ΗΣΑΠ, μετρό και τραμ.

Η απόφαση για την έκτακτη στάση εργασίας έγινε γνωστή πριν λίγη ώρα το πρωί της Τετάρτης, αιφνιδιάζοντας το επιβατικό κοινό.

Η στάση εργασίας θα είναι σε ισχύ από τις 12:00 το μεσημέρι μέχρι τις 18:00 το απόγευμα, στις Γραμμές 1 (Κηφισιά – Πειραιάς), 2 και 3 του μετρό, αλλά και στο τραμ, ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των Σωματείων των εργαζόμενων της ΣΤΑΣΥ μετά τον θανάσιμο τραυματισμό εργαζομένου σήμερα το πρωί.

Υπενθυμίζεται πως μέχρι τώρα, ήταν γνωστή η τετράωρη στάση εργασίας που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2025, από τους εργαζόμενους όλων των γραμμών των Σταθερών Συγκοινωνιών: Μετρό (Γραμμές 2 & 3), Ηλεκτρικό (ΗΣΑΠ Γραμμή 1) και τραμ.

