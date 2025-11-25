



Η εξαθλίωση της Αγίας Σοφίας

Αργά και σταθερά, η Τουρκία απομαγεύει το κορυφαίο κατόρθωμα της χριστιανικής Τέχνης





ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΝ τα φορτηγά μέσα στην Αγία Σοφία για να διαπιστώσει κανείς την εξαθλίωση που παρουσιάζει το κορυφαίο μνημείο της χριστιανικής θρησκείας. Πριν 10 μέρες έτυχε να βρίσκομαι στην Κωνσταντινούπολη και σε ένα πέρασμα από εκεί, ντράπηκα για τον τρόπο που το διαχειρίζεται η Τουρκία.

Ολόκληρο το εκπληκτικό δάπεδο (ακόμη και το περίφημο Ομφάλιον, με τους κυκλικούς δίσκους και τις ενθέσεις από πορφυρίτη και άλλα πολύχρωμα μάρμαρα) έχει καλυφθεί από ένα πράσινο τάπητα, προκειμένου να περπατούν ξυπόλητοι οι μουσουλμάνοι και να προσεύχονται. Το χτυπητό χρώμα του καταστρέφει την εντύπωση της αρμονικής φαιόχρυσης ατμόσφαιρας των τρούλων και των κιόνων, που ούτως ή άλλως είχε διαταραχτεί από τις γιγάντιες πράσινες επιγραφές του Κορανίου.

Στον κύριο ναό έχουν πλέον δικαίωμα εισόδου μόνο οι προευχόμενοι μουσουλμάνοι. Οι λοιποί επισκέπτες ανεβαίνουν στο περιστύλιο του υπερώου, τεντώνουν το λαιμό να δουν ένα μέρος του ναού από ψηλά και φυσικά στερούνται το κυριώτερο χάρισμά του: να στέκονται κάτω από τους πανύψηλους τρούλους με το σχεδόν μεταφυσικό φως, και να αισθάνονται το μεγαλείο της αρχιτεκτονικής του.

Θλιβερότερο όλων: με πανιά σαν ξίφη έχουν κρύψει το εκπληκτικό ψηφιδωτό της Παναγίας που κρατά τον Ιησού ― πράξη που δείχνει ότι η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί είναι βασικά μια πράξη πολιτικής ταπείνωσης της Ελλάδας και όχι ένα ακόμη επεισόδιο του ερντογανικού νεο-οθωμανισμού, του δεξιού λαϊκισμού και της θρησκευτικής εθνικιστικής ρητορικής.

Οι σιδερένιες σκαλωσιές (ακόμη και τα φορτηγά) είναι πρόσκαιρα και ενδεχομένως αναγκαία για την αντισεισμική θωράκιση του κτιρίου. Οι βάρβαρες τροποποιήσεις όμως που μόλις αναφέραμε, καταστρέφουν σε βάθος χρόνου ένα από τα υψηλότερα κατορθώματα της παγκόσμιας Τέχνης.

Τουλάχιστον όσον άρχει ο συγκεκριμένος αυθέντης.

