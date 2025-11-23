ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

«Είναι το αρχαιότερο πολεοδομικό σχέδιο του κόσμου;» - Ο χάρτης που παραμένει έως σήμερα ένα μεγάλο αίνιγμα

Ο εντυπωσιακά ακριβής σωζόμενος χάρτης πόλης που παραμένει ανεξήγητος

LifO Newsroom
LifO Newsroom
«Είναι το αρχαιότερο πολεοδομικό σχέδιο του κόσμου;» - Ο χάρτης της Νιππούρ που παραμένει έως σήμερα αίνιγμα Facebook Twitter
Μέλη της αποστολής του Πανεπιστημίου του Σικάγου και του Πανεπιστημίου της Πενσυλβανίας στη Νιππούρ για ανασκαφή / 1952-Ιράκ / Φωτ.: Getty Images
0

Ένας από τους αρχαιότερους χάρτες του κόσμου χαράχθηκε πάνω σε μια πήλινη πινακίδα πιθανότατα κάποια στιγμή μεταξύ 1500 και 1300 π.Χ.

Από την ανακάλυψή του, σε μια ανασκαφή του 1899 στο σημερινό Ιράκ, οι μελετητές διαφωνούν για το πώς πρέπει να ερμηνευθεί. Λίγο μεγαλύτερος από ένα ενήλικο ανθρώπινο χέρι, ο χάρτης δείχνει αποστάσεις ανάμεσα σε πύλες στο τείχος που περιέβαλλε τη μεσοποταμιακή πόλη της Νιππούρ. Όμως, για ορισμένους αρχαιολόγους, η θέση των κτιρίων στην πινακίδα δεν φαίνεται να ταιριάζει με τα ανασκαφέντα ερείπια της πόλης.

Πολλοί ειδικοί πίστευαν ότι ο χάρτης ήταν απλώς λανθασμένος — μέχρι τη δεκαετία του 1970, όταν ο αρχαιολόγος McGuire Gibson του Πανεπιστημίου του Σικάγο εντόπισε αεροφωτογραφίες της Νιππούρ και σκέφτηκε, πως θα μπορούσε να προσδιορίσει το σημείο όπου ο χάρτης έδειχνε τα τείχη της πόλης να προεξέχουν προς τα νότια. Όταν οι ανασκαφές αποκάλυψαν ίχνη οχυρώσεων εκεί, ο Gibson συνειδητοποίησε ότι οι γραμμές και οι γωνίες του χάρτη «ταίριαζαν υπέροχα» με όσα αποκάλυπτε. Με τον σωστό προσανατολισμό, ο χάρτης κάλυπτε ολόκληρη την πόλη, μια περιοχή περίπου μισού τετραγωνικού μιλίου.

«Είναι το αρχαιότερο πολεοδομικό σχέδιο του κόσμου;» - Ο χάρτης της Νιππούρ που παραμένει έως σήμερα αίνιγμα Facebook Twitter
ΠΗΓΗ ΦΩΤ.:ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FRIEDRICH SCHILLER ΤΗΣ ΙΕΝΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΗ HILPRECHT. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: M. REBHAN

Κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα πώς οι δημιουργοί του πέτυχαν τέτοια ακρίβεια. Γνωρίζουμε ότι οι Μεσοποτάμιοι ήταν επιδέξιοι τοπογράφοι, καθώς άλλες πινακίδες που έχουν βρεθεί περιλαμβάνουν λεπτομερείς αποτυπώσεις αγροτεμαχίων και οικοπέδων χρήσιμων για σκοπούς όπως η φορολογική εκτίμηση, λέει η Augusta McMahon, καθηγήτρια αρχαιολογίας της Μεσοποταμίας στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο και διευθύντρια ανασκαφών στην Νιππούρ.

Ωστόσο, η πινακίδα του Νιππούρ καλύπτει μια πολύ μεγαλύτερη περιοχή. Οι δημιουργοί της πιθανότατα χρησιμοποίησαν στοιχειώδη εργαλεία τοπογραφίας, όπως δεμένα σχοινιά και ράβδους, και ίσως επίσης μια μορφή τριγωνομετρίας για τον υπολογισμό των γωνιών. Ωστόσο, η κατασκευή του χάρτη θα απαιτούσε επίπονη, σταδιακή μέτρηση και υπομονετική καταγραφή.

Ένα στοιχείο για τον πιθανό σκοπό του χάρτη προέκυψε όταν οι ιστορικοί συνειδητοποίησαν ότι, στους αιώνες πριν χαραχθεί, η Νιππούρ είχε εγκαταλειφθεί σε μεγάλο βαθμό. Στη συνέχεια, μια νέα δυναστεία βασιλέων, από ένα λαό που ονομαζόταν Kassites, ανέλαβε την εξουσία. Σύμφωνα με τον Johannes Hackl, καθηγητή Ασσυριολογίας στο Πανεπιστήμιο Friedrich Schiller της Ιένας στη Γερμανία, όπου φυλάσσεται η πινακίδα, οι ηγεμόνες της Μεσοποταμίας αισθάνονταν έντονα το «καθήκον να είναι οικοδόμοι» — και γνωρίζουμε ότι οι Kassites άρχισαν να ανοικοδομούν τμήματα της Νιππούρ που είχαν καταρρεύσει. «Αυτό που βλέπετε μπορεί να μην είναι απλώς ένας χάρτης, αλλά ένα σχέδιο: το παλαιότερο πολεοδομικό σχέδιο στον κόσμο», σχολιάζει το δημοσίευμα του National Geographic.

Με πληροφορίες από National Geographic

 
 
 

Πολιτισμός

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Ιστορία την αδίκησε: Το μυστήριο 400 χρόνων γύρω από τη γυναίκα και τον γιο του Σαίξπηρ

Πολιτισμός / Η Ιστορία την αδίκησε: Το μυστήριο 400 χρόνων γύρω από τη γυναίκα και τον γιο του Σαίξπηρ

Η ταινία «Hamnet» ρίχνει φως στην οικογενειακή ζωή του Σαίξπηρ και της Άγκνες και στην τραγική απώλεια του γιου τους, βάζοντας τη φαντασία να καλύψει τα ιστορικά κενά για να αναδείξει το πένθος, την αγάπη και τη δύναμη ενός υποτιμημένου και σε πολλούς άγνωστου χαρακτήρα
LIFO NEWSROOM
προτομή της Νεφερτίτης Αίγυπτος Βερολίνο

Πολιτισμός / Βερολίνο: Η Νεφερτίτη είναι «αμετακίνητη» παρά τις εκκλήσεις της Αιγύπτου

Παρότι κατά καιρούς διατυπώνονται δημόσιες εκκλήσεις για επαναπατρισμό, το ίδρυμα που κατέχει το έργο υποστηρίζει ότι η προτομή είναι τόσο εύθραυστη ώστε να θεωρείται «αμετακίνητη»
LIFO NEWSROOM
Το ΚΠΙΣΝ «στολίζει» για τα Χριστούγεννα το Σάββατο 29 Νοεμβρίου στις 19:00 - Αναλυτικά το εορταστικό πρόγραμμα

Πολιτισμός / Το ΚΠΙΣΝ «στολίζει» για τα Χριστούγεννα στις 29 Νοεμβρίου - Αναλυτικά το εορταστικό πρόγραμμα

Συναυλίες, παραστάσεις, DJ sets, προβολές ταινιών, παγοδρόμιο - και πολλά ακόμη - θα περιλαμβάνονται στον φετινό χριστουγεννιάτικο κόσμο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
LIFO NEWSROOM
 
 