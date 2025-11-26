Μαρουσάκης: Ξεκίνησε η επέλαση του πρώτου κύματος κακοκαιρίας - Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική

Ξεκινά από σήμερα η πρώτη φάση της κακοκαιρίας Adel, η οποία φέρνει μαζί τις ισχυρά και έντονα φαινόμενα τα οποία θα διαρκέσουν μέχρι και το Σάββατο.

Όπως είχε χαρακτηριστικά επισημάνει και στις προγνώσεις του τις προηγούμενες ημέρες ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, η κακοκαιρία αυτή θα «χτυπήσει» τη χώρα σε δύο φάσεις, με την πρώτη να ξεκινά από σήμερα.

Αναλυτικότερα, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας σήμερα, βρίσκονται τα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας είναι, όπου και θα σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες. Τα έντονα φαινόμενα εκτιμάται θα επεκταθούν μέσα στην ημέρα, νοτιότερα και ανατολικότερα.

Μέχρι το τέλος της Τετάρτης θα έχει επηρεαστεί το σύνολο της δυτικής χώρας, με τα φαινόμενα να φτάνουν από την ανατολική Μακεδονία μέχρι και τη Θράκη.

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Την Πέμπτη η δεύτερη και ισχυρότερη φάση της κακοκαιρίας

Ο γνωστός μετεωρολόγος, συνεχίζει εξηγώντας ότι αύριο, Πέμπτη, ξεκινά το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα επηρεάσει όλη τη χώρα και θα διαρκέσει μέχρι το Σάββατο.

Σχετικά με την Αττική, τόσο την Πέμπτη όσο και την Παρασκευή σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη θα βρίσκεται στο επίκεντρο των φαινομένων καθώς θα σημειωθεί ένα ισχυρό πέρασμα βροχών και καταιγίδων.

Την Πέμπτη το νέο κύμα κακοκαιρίας θα χτυπήσει πρώτα τη δυτική Ελλάδα (Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Μακεδονία, δυτική Στερεά, δυτική και νότια Πελοπόννησο) όπου και αναμένεται ο μεγαλύτερος όγκος νερού.

Μάλιστα, ο γνωστός μετεωρολόγος εφιστά την προσοχή των πολιτών, καθώς υπάρχει ιδιαίτερα υψηλός κίνδυνος για κατολισθήσεις και πλημμυρικά επεισόδια.

Στη συνέχεια την Παρασκευή, παρότι θα σημειωθεί κάποια υποχώρηση των φαινομένων προς τα δυτικά τμήματα, η δυτική Ελλάδα θα εξακολουθεί να βρίσκεται σε κλοιό βροχών και καταιγίδων.

Τέλος, το Σάββατο τα φαινόμενα θα αρχίσουν να περιορίζονται και το σκηνικό του καιρού να γίνεται πιο ψυχρό, καθώς θα σημειωθεί πρώτη της θερμοκρασίας.