Σπάνιο κόμικ του Σούπερμαν σπάει ρεκόρ και γίνεται το ακριβότερο που έχει πουληθεί ποτέ σε δημοπρασία

Μια σπάνια πρώτη έκδοση του Σούπερμαν, που ανακαλύφθηκε από τρία αδέλφια στο πατάρι της μητέρας τους, πωλήθηκε σε δημοπρασία στο Τέξας έναντι 9,12 εκατ. δολαρίων (7,9 εκατ. ευρώ), καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ και καθιστώντας το το ακριβότερο κόμικ που έχει πουληθεί ποτέ.

Το «Superman No. 1» ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε το «Action Comics #1», το οποίο είχε πουληθεί πέρυσι για 6 εκατ. δολάρια (5,5 εκατ. ευρώ) και είχε επίσης τον Σούπερμαν στο εξώφυλλο, καθώς ήταν το επιδραστικό τεύχος που σύστησε τον χαρακτήρα στο κοινό.

Τα αδέλφια εντόπισαν το κόμικ μέσα σε ένα χάρτινο κουτί, κάτω από στρώσεις εφημερίδων και ιστών αράχνης, στο σπίτι της μητέρας τους στο Σαν Φρανσίσκο, μαζί με μερικά ακόμη σπάνια κόμικ που εκείνη και η αδελφή της είχαν συλλέξει λίγο πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η μητέρα τους τούς είχε πει ότι είχε φυλαγμένη μια πολύτιμη συλλογή κόμικ, αλλά δεν την είχαν δει ποτέ μέχρι που έβαλαν το σπίτι προς πώληση, έπειτα από τον θάνατό της.

Ο Λον Άλεν, αντιπρόεδρος του τμήματος κόμικ της Heritage Auctions, ήρθε σε επαφή με τα αδέλφια και ταξίδεψε στο Σαν Φρανσίσκο για να εξετάσει το αντίτυπο του «Superman No. 1».

«Ήταν απλώς μέσα σε ένα πατάρι, σε ένα κουτί… θα μπορούσε εύκολα να είχε πεταχτεί, θα μπορούσε να είχε καταστραφεί με χίλιους διαφορετικούς τρόπους», είπε ο Άλεν. «Πολλοί ενθουσιάστηκαν, γιατί συγκεντρώνει κάθε πιθανό στοιχείο που μπορεί να ζητά κανείς στη συλλεκτική αγορά.»

Το «Superman No. 1», που κυκλοφόρησε το 1939 από την Detective Comics Inc., ανήκει σε έναν πολύ μικρό αριθμό αντιτύπων που είναι γνωστό ότι σώζονται σήμερα.

Μια μικρή, εσωτερική διαφήμιση στο τεύχος βοήθησε τους ειδικούς να επιβεβαιώσουν ότι πρόκειται για αντίτυπο της πρώτης έκδοσης των 500.000 αντιτύπων του «Superman No. 1». Ο Άλεν εκτιμά ότι σήμερα υπάρχουν λιγότερα από 500.

Παρά το γεγονός ότι το τεύχος δεν είχε κανένα προστατευτικό επάνω του, το ψυχρό κλίμα της βόρειας Καλιφόρνιας βοήθησε στη διατήρησή του, αφήνοντάς το —σύμφωνα με την Heritage Auctions του Ντάλας— με άθικτη ράχη, ζωντανά χρώματα και καθαρές γωνίες.

Το αντίτυπο βαθμολογήθηκε με 9,0 στα 10 από την εταιρεία βαθμολόγησης CGC, που σημαίνει ότι είχε ελάχιστα σημάδια φθοράς.

Τα τρία αδέλφια, ηλικίας μεταξύ 50 και 60 ετών, δεν θέλησαν να αποκαλυφθούν, ούτε ο αγοραστής του κόμικ.

«Δεν πρόκειται απλώς για παλιό χαρτί και μελάνι», ανέφερε ένας από τους αδελφούς σε δήλωσή του μέσω του οίκου δημοπρασιών. «Δεν ήταν ποτέ απλώς ένα συλλεκτικό αντικείμενο. Είναι μια μαρτυρία για τη μνήμη, την οικογένεια και τους απρόσμενους τρόπους με τους οποίους το παρελθόν επιστρέφει στη ζωή μας.»

Με πληροφορίες από euronews.com