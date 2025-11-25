Rosalía: To Βατικανό εκθειάζει το νέο της άλμπουμ «LUX»

Το άλμπουμ της Rosalia εξερευνά θεματικές όπως «η γυναικεία μυσταγωγία, η μεταμόρφωση και η πνευματικότητα», και αντλεί έμπνευση από τις ζωές αγίων γυναικών

Το Βατικανό εξέφρασε τον θαυμασμό του για το νέο άλμπουμ της Rosalía, με τίτλο «LUX», στο οποίο η Ισπανίδα ποπ σταρ αντλεί έμπνευση από τις ιστορίες αγίων γυναικών.

Ο καρδινάλιος Ζοζέ Τολεντίνο ντε Μεντόνσα, επικεφαλής του τμήματος Πολιτισμού και Παιδείας του Βατικανού, επαίνεσε την τραγουδίστρια και χαιρέτισε τον τρόπο με τον οποίο εξερευνά τη θρησκεία μέσα από το άλμπουμ.

Μιλώντας στο ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE, δήλωσε: «Όταν μια δημιουργός όπως η Rosalía μιλά για την πνευματικότητα, σημαίνει ότι αγγίζει μια βαθιά ανάγκη της σύγχρονης κουλτούρας να προσεγγίσει το πνευματικό, να καλλιεργήσει μια εσωτερική ζωή».

Ο καρδινάλιος δεν είναι ο μόνος θρησκευτικός ηγέτης που επαινεί τη 33χρονη τραγουδοποιό για το «LUX».

Ο Χαβιέ Γκόμεζ Γκαρθία, επίσκοπος στην κωμόπολη Sant Feliu de Llobregat, έγραψε μια ανοιχτή επιστολή προς την ενορία του. Σε αυτή, σημείωσε ότι, παρότι κάποια τραγούδια είναι «προκλητικά» (όπως το κομμάτι «Dios es un stalker» — «Ο Θεός είναι ένας stalker»), η τραγουδίστρια «μιλά με απόλυτη ελευθερία και χωρίς κόμπλεξ για το πώς βιώνει τον Θεό, για την επιθυμία και τη δίψα (να Τον γνωρίσει)».

Πρόσθεσε: «Όταν άκουσα το LUX και τη Rosalía να μιλά για το πλαίσιο του άλμπουμ και τη δημιουργική διαδικασία, βρέθηκα μπροστά σε ένα έργο που ξεπερνούσε το μουσικό. Ήταν μια πνευματική αναζήτηση μέσα από τις μαρτυρίες γυναικών με τεράστια πνευματική ωριμότητα».

Το «LUX» αποτελεί ριζική αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη μουσική της Rosalía, που συνδύαζε παραδοσιακά στοιχεία φλαμένκο με σύγχρονη ποπ, χιπ χοπ και ρεγκετόν.

Facebook Twitter Το εξώφυλλο του άλμπουμ «LUX»

Στο άλμπουμ συμμετέχει η London Symphonic Orchestra και καλλιτέχνες όπως οι: Björk, Yves Tumor, Guy-Manuel de Homem-Christo των Daft Punk ενώ στη σύνθεση βρίσκεται η Charlotte Gainsbourg.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, το άλμπουμ εξερευνά θεματικές όπως «η γυναικεία μυσταγωγία, η μεταμόρφωση και η πνευματικότητα», και πράγματι αντλεί έμπνευση από τις ζωές αγίων γυναικών.

Δομημένο σε τέσσερα μέρη, το «LUX» παρουσιάζει τη Rosalía να τραγουδά σε 14 διαφορετικές γλώσσες, ανάμεσά τους Καταλανικά και Ισπανικά, αλλά και Γερμανικά, Αραβικά και Λατινικά.

Λίγο μετά την κυκλοφορία του, το «LUX» έγινε το άλμπουμ με τα περισσότερα streams σε μία ημέρα στο Spotify από γυναίκα καλλιτέχνιδα της Ισπανίας, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ της Karol G.

Επιπλέον, εκτόπισε το «The Life of a Showgirl» της Τέιλορ Σουίφτ από την κορυφή ως το άλμπουμ με τα περισσότερα streams παγκοσμίως μέσα σε μία εβδομάδα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗ Η κοσμογονική ποπ της Rosalía