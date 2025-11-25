ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Μπριζίτ Μπαρντό: «Στο νοσοκομείο ξανά» η 91χρονη ηθοποιός, σύμφωνα με ξένα μέσα

Η Μπριζίτ Μπαρντό φέρεται να βρίσκεται σε νοσηλεία εδώ και δέκα ημέρες στην Τουλόν της Γαλλίας

LifO Newsroom
Η Μπριζίτ Μπαρντό/Φωτογραφία: Χ
Η 91χρονη Μπριζίτ Μπαρντό φέρεται να μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Saint-Jean πριν από περίπου δέκα ημέρες και παραμένει υπό νοσηλεία.

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Nice-Matin, είχε μεταφερθεί στο ίδιο νοσοκομείο και τον Οκτώβριο, όταν φέρεται να υποβλήθηκε σε «χειρουργική επέμβαση στο πλαίσιο της θεραπείας μιας σοβαρής ασθένειας».

Η Μπαρντό επέστρεψε στο σπίτι της στη La Madrague μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες νοσηλείας, πυροδοτώντας έντονες φήμες, συμπεριλαμβανομένων ψευδών αναφορών για το θάνατό της.

Τότε απάντησε με ένα μήνυμα στο X, γράφοντας: «Είμαι καλά.Δεν ξέρω ποιος ηλίθιος ξεκίνησε αυτή τη "ψευδή είδηση" για την εξαφάνισή μου απόψε, αλλά να ξέρετε ότι είμαι καλά και δεν έχω καμία πρόθεση να αποσυρθώ».

Το γερμανικό μέσο Bild αναφέρει ότι η Μπαρντό βρίσκεται ξανά στο νοσοκομείο της Τουλόν εδώ και δέκα ημέρες, αν και ο λόγος για την τελευταία αυτή εισαγωγή δεν είναι σαφής.

Τα τελευταία χρόνια, η σταρ έχει μιλήσει ανοιχτά για τα προβλήματα υγείας της.Λίγο πριν τα 90α γενέθλιά της, δήλωσε στη La Parisienne: «Δεν μπορώ σχεδόν να περπατήσω πια, εξαρτώμαι από πατερίτσες και ο χορός είναι πλέον πολύ δύσκολος για εμένα».

Το 2023, η Μπαρντό είχε έρθει αντιμέτωπη με ακόμη μία πρόκληση που αφορούσε την υγεία της. Παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα. Ο σύζυγός της, Μπερνάρ ντ’Ορμάλ, είχε δηλώσει τότε στη Var-matin πως «είχε μια στιγμή αναπνευστικής δυσκολίας, κάτι αναμενόμενο σε αυτή την ηλικία».

«Όπως όλοι οι άνθρωποι μιας κάποιας ηλικίας, δεν αντέχει πλέον τη ζέστη. Είναι κάτι που συμβαίνει στα 88. Πρέπει να αποφεύγει την υπερκόπωση», είχε σχολιάσει χαρακτηριστικά.

Γεννημένη στο Παρίσι, η Μπριζίτ Μπαρντό ξεκίνησε την καριέρα της το 1952 και τέσσερα χρόνια αργότερα έγινε παγκοσμίως γνωστή με την ταινία «Και ο Θεός... έπλασε τη γυναίκα» (Et Dieu... créa la femme).

Εκτός από την υποκριτική, ασχολήθηκε και με το τραγούδι, ερμηνεύοντας επιτυχίες όπως τα «La Madrague» και «Je t’aime... moi non plus», προτού αποσυρθεί από τον κινηματογράφο το 1973.

Σήμερα, ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έχοντας αφιερώσει τη ζωή της στην προστασία των ζώων μέσω του ιδρύματός της.

