Η Τζέιν Κάμπιον έγινε η τρίτη γυναίκα στην ιστορία που κερδίζει Όσκαρ Σκηνοθεσίας

Η Τζέιν Κάμπιον τιμήθηκε με το Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας στην χθεσινή τελετή απονομής και έγινε μόλις η τρίτη γυναίκα που κερδίζει το βραβείο.

Η 67χρονη σκηνοθέτης κέρδισε το Όσκαρ για την ταινία της «The Power of the Dog» (Η εξουσία του σκύλου), που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τόμας Σάβατζ, το οποίο κυκλοφόρησε το 1967, με πρωταγωνιστές τους Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Κίρστεν Ντανστ, Τζέσι Πλίμονς και Κόντι Σμιτ-Μακφί.

Στην ευχαριστήρια ομιλία της ξεκίνησε με μια αναφορά στους «εξαιρετικά ταλαντούχους» συναδέλφους της, πριν μιλήσει για την τέχνη του κινηματογράφου.

«Αγαπώ πολύ τη σκηνοθεσία, γιατί μου επιτρέπει να σκάβω βαθιά μέσα στις ιστορίες των ανθρώπων. Όμως αυτή η δουλειά που απαιτεί να αναδεικνύεις έναν ολόκληρο κόσμο, μπορεί και να σε πνίξει. Είναι όμως γλυκό: δεν είσαι μόνος σου. Στην "Εξουσία του Σκύλου" δούλεψα με ηθοποιούς που πλέον αποκαλώ φίλους μου. Αναμετρήθηκαν με την ιστορία της ταινίας και βγήκαν νικητές λόγω του βάθους του ταλέντου τους...», ανέφερε με τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς να κλαίει συγκινημένος, στέλνοντάς της ένα φιλί στον αέρα.

Επιπλέον τόνισε πως η συγκεκριμένη νίκη θα ήταν «αδύνατη» χωρίς τον Τόμας Σάβατζ, συγγραφέα του μυθιστορήματος, τον οποίο δεν γνώρισε ποτέ, σημειώνοντας: «Έγραψε για την βιαιότητα, θέλοντας το αντίθετο: ευγένεια. Σε ευχαριστώ Ακαδημία. Αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου».

Η Νεοζηλανδή κινηματογραφίστρια επικράτησε των συνυποψηφίων της Πολ Τόμας Άντερσον (Licorice Pizza), Κένεθ Μπράνα (Belfast), Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι (Drive My Car) και Στίβεν Σπίλμπεργκ (West Side Story).

Η Τζέιν Κάμπιον είναι η τρίτη γυναίκα που κερδίζει Όσκαρ Σκηνοθεσίας μετά την νίκη των Κάθριν Μπίγκελοου για το «The Hurt Locker» του 2010 και Κλόι Ζάο για το «Nomadland» το 2021, ενώ με την «Εξουσία του Σκύλου» είχε καταρρίψει κι άλλο οσκαρικό ρεκόρ- είναι η πρώτη γυναίκα που προτάθηκε ποτέ για Όσκαρ Σκηνοθεσίας δύο φορές (την πρώτη για τα «Μαθήματα Πιάνου» το 1994).

Οι μοναδικές άλλες γυναίκες που κέρδισαν υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας ήταν η Λίνα Βερτμίλερ για το «Seven Beauties» το 1977, η Σοφία Κόπολα για το «Lost in Translation» το 2004, η Γκρέτα Γκέργουιγκ για το «Lady Bird» το 2018 και η Έμεραλντ Φένελ για το «Promising Young Woman» το 2021.

Εκτός από την νίκη της στα φετινά Όσκαρ, η Τζέιν Κάμπιον κέρδισε αντίστοιχα βραβεία για το «The Power of the Dog» στα BAFTA, Critics' Choice Awards, Χρυσές Σφαίρες και Directors Guild of America Awards.