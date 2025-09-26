ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πολιτισμός

Η ταινία «Αρκάντια» του Γιώργου Ζώη επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για τα Όσκαρ

Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό, η ταινία εκπροσωπεί τον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο και έχει ήδη αποσπάσει διεθνή αναγνώριση μέσω της συμμετοχής της σε σημαντικά φεστιβάλ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η ταινία «Αρκάντια» του Γιώργου Ζώη επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για τα Όσκαρ Facebook Twitter
0

Η ταινία μυθοπλασίας «Αρκάντια» του σκηνοθέτη Γιώργου Ζώη επελέγη ως η επίσημη ελληνική συμμετοχή για το Βραβείο Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους στην 98η διοργάνωση των βραβείων Όσκαρ.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, η επιλογή έγινε μετά από γνωμοδότηση ενδεκαμελούς Επιτροπής, η οποία συγκροτήθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό με απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα. Η επιτροπή, που αποτελείται από μέλη υποδειχθέντα από κινηματογραφικούς φορείς, κατέληξε κατά πλειοψηφία στην πρόταση της «Αρκάντιας», κρίνοντας ότι αποτελεί μια άρτια κινηματογραφική δημιουργία με διακριτό καλλιτεχνικό στίγμα, η οποία συνδυάζει τη διεθνή ορατότητα με την ελληνικότητα.

Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό, η ταινία εκπροσωπεί τον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο και έχει ήδη αποσπάσει διεθνή αναγνώριση μέσω της συμμετοχής της σε σημαντικά φεστιβάλ. Ο υφυπουργός Πολιτισμού έκανε αποδεκτή τη γνωμοδότηση της επιτροπής και υπέγραψε τη σχετική απόφαση.

Το ΥΠΠΟ τονίζει ότι μεριμνά για την έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών εκπροσώπησης της Ελλάδας, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Στο πλευρό του Πάρι Ρούπου οι Έλληνες κωμικοί - Οι αναρτήσεις τους

Πολιτισμός / Στο πλευρό του Πάρι Ρούπου οι Έλληνες κωμικοί - Η νέα ανάρτηση της Pizza Fan μετά τις αντιδράσεις

Άλλοι με χιούμορ, άλλοι απορημένοι και άλλοι αναδημοσιεύοντας την ανακοίνωση του κωμικού, οι stand-up comedians έστειλαν το μήνυμά τους, απέναντι στην απόφαση για την απόλυση του Πάρι Ρούπου
LIFO NEWSROOM
Ταυτοποιήθηκε η Λαοδίκη, η γυναίκα που τιμήθηκε με άγαλμα στην Χερσόνησο της Κριμαίας

Πολιτισμός / Ταυτοποιήθηκε η Λαοδίκη, η γυναίκα που τιμήθηκε με άγαλμα στην Χερσόνησο της Κριμαίας

Η μαρμάρινη κεφαλή ανακαλύφθηκε το 2003 σε ένα μεγάλο οικιστικό συγκρότημα κοντά στο θέατρο και την αγορά της αρχαίας Χερσόνησου, κατά τις ανασκαφές σε κατοικία ύψους 718 τετραγωνικών μέτρων
LIFO NEWSROOM
Μεταφέρεται η sold-out συναυλία του Mulatu Astatke στην Αθήνα

Πολιτισμός / Μεταφέρεται η sold-out συναυλία του Mulatu Astatke στην Αθήνα

Το 2025 σηματοδοτεί την αποχαιρετιστήρια περιοδεία του, σε συνδυασμό με την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Mulatu Plays Mulatu, που ηχογραφήθηκε σε Λονδίνο και Αντίς Αμπέμπα, με τη συμμετοχή big band και παραδοσιακών Αιθιόπων μουσικών
LIFO NEWSROOM
Κλαούντια Καρντινάλε: «Δεν θέλω να σταματήσω να δουλεύω»

Πολιτισμός / «Δεν θέλω να σταματήσω να δουλεύω» - Η Κλαούντια Καρντινάλε σε μία από τις τελευταίες της συνεντεύξεις

Η Iταλίδα ηθοποιός, που μεσουράνησε τη δεκαετία του '60, έφυγε από τη ζωή στα 87 της χρόνια - Μέχρι πρόσφατα δήλωνε πως δεν θέλει να σταματήσει να δουλεύει και πως η συμμετοχή σε 135 ταινίες δεν είναι αρκετές
LIFO NEWSROOM
Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Τζέσικα Τσαστέιν και Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Ντι Κάπριο, Τσαστέιν και Τσαγγάρη από αύριο στους κινηματογράφους

Η σπαρταριστή πολιτική κωμωδία του Πολ Τόμας Άντερσον, η νέα προκλητική δουλειά του Μισέλ Φράνκο και η πρώτη αγγλόφωνη ταινία της Ελληνίδας δημιουργού ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα της εβδομάδας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Πέθανε η Κλαούντια Καρντινάλε, Ιταλίδα σταρ του «Γατόπαρδου», στα 87 της χρόνια

Πολιτισμός / Πέθανε η Κλαούντια Καρντινάλε, Ιταλίδα σταρ του «Γατόπαρδου», στα 87 της χρόνια

Γεννημένη στην Τύνιδα στις 15 Απριλίου 1938, η Κλαούντια Καρντινάλε συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους δημιουργούς, μεταξύ των οποίων οι Λουκίνο Βισκόντι, Φεντερίκο Φελίνι, Ρίτσαρντ Μπρουκς, Ανρί Βερνέιγ και Σέρτζιο Λεόνε.
LIFO NEWSROOM
 
 