ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ο Τραμπ έστειλε πίσω στο Ιράν νέα πρόταση εκεχειρίας με αυστηρότερους όρους

Οι νέες απαιτήσεις της αμερικανικής πλευράς ενδέχεται να παρατείνουν τις διαπραγματεύσεις

The LiFO team
The LiFO team
ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
0

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε στο Ιράν νέα πρόταση εκεχειρίας με αυστηρότερους όρους, τη στιγμή που τις τελευταίες ημέρες μια συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου έδειχνε να βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι New York Times, επικαλούμενοι αξιωματούχους που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις, αναφέρουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος σκλήρυνε ορισμένα σημεία της προηγούμενης πρότασης πριν αποστείλει το νέο σχέδιο στην Τεχεράνη.

Η εφημερίδα δεν διευκρινίζει ποιες ακριβώς αλλαγές έγιναν. Ωστόσο, σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ επιδιώκει να ενισχύσει τη διαπραγματευτική θέση της Ουάσινγκτον σε ζητήματα που θεωρεί κρίσιμα, όπως η διαχείριση των πυρηνικών υλικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ζητά την καταστροφή των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει η χώρα.

Το πυρηνικό πρόγραμμα αποτελεί ένα από τα βασικά αγκάθια στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με την ισραηλινοαμερικανική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Στις προτεραιότητες της Ουάσινγκτον περιλαμβάνεται επίσης το άνοιγμα και η αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ, τα οποία το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει από την έναρξη των εχθροπραξιών.

Οι νέες απαιτήσεις της αμερικανικής πλευράς ενδέχεται να παρατείνουν περαιτέρω τις διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, αμερικανικές πηγές δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έλαβε την Παρασκευή απόφαση για την υπογραφή πρότασης που βρισκόταν στο γραφείο του, έπειτα από σύσκεψη στην Αίθουσα Επιχειρήσεων (Situation Room) του Λευκού Οίκου.

Αργότερα το ίδιο βράδυ, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ξεκαθάρισε ότι ο Τραμπ θα προχωρήσει σε συμφωνία με το Ιράν μόνο εφόσον γίνουν αποδεκτές οι «κόκκινες γραμμές» που έχει θέσει η αμερικανική κυβέρνηση.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας δηλώνει πως οι ΗΠΑ είναι «απολύτως ικανές να ξαναρχίσουν τις επιθέσεις στο Ιράν»

Διεθνή / ΗΠΑ: Ο υπουργός Άμυνας δηλώνει πως είμαστε «απολύτως ικανοί να ξαναρχίσουμε τις επιθέσεις στο Ιράν»

Ο Πιτ Χέγκσεθ τόνισε ακόμη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει «υπομονετικός» και επιδιώκει μια «μεγάλη συμφωνία» που θα εγγυάται ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο
THE LIFO TEAM
ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διεθνή / Ιράν: Ο Τραμπ αποχώρησε από τη συνεδρίαση χωρίς την «τελική απόφαση» που δεσμεύτηκε ότι θα έπαιρνε

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι σκόπευε να λάβει μια «οριστική απόφαση» σε σχέση με την ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν - Η αντίδραση της Τεχεράνης στην επιμονή του για τα πυρηνικά
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΙΑΝ ΜΑΚΚΕΛΕΝ ΛΟΑΤΚΙ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ

Διεθνή / Ο Ίαν ΜακΚέλεν σε πορεία διαμαρτυρίας κατά της ποινικοποίησης των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων

Ο ηθοποιός ένωσε τις δυνάμεις του με τους διαδηλωτές στο κέντρο του Λονδίνου, ενάντια στους νόμους που ισχύουν σε 29 χώρες της Κοινοπολιτείας, όπου οι ομοφυλοφιλικές σχέσεις παραμένουν παράνομες
THE LIFO TEAM
ΠΥΡΓΟΣ ΤΡΑΜΠ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΤΙΦΛΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διεθνή / Γιατί η κατασκευή ενός Πύργου Τραμπ στην Τιφλίδα εγείρει ανησυχίες;

Το project φέρνει στο προσκήνιο νέα ερωτήματα για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, καθώς συνδέεται με γη που ανήκει εν μέρει στην οικογένεια του φιλορώσου δισεκατομμυριούχου και de facto ηγέτη της Γεωργίας, Bidzina Ivanishvili, ο οποίος βρίσκεται υπό αμερικανικές κυρώσεις από το 2024
THE LIFO TEAM
ΒΡΕΤΑΝΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Διεθνή / Η άφιξη των Βρετανών ταξιδιωτών στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια πρέπει να είναι τρεις ώρες πριν την αναχώρησή τους

Το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου που αντικαθιστά τις σφραγίδες στα διαβατήρια με ψηφιακή καταγραφή προκαλεί μεγάλες καθυστερήσεις στους συνοριακούς ελέγχους
THE LIFO TEAM
Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας δηλώνει πως οι ΗΠΑ είναι «απολύτως ικανές να ξαναρχίσουν τις επιθέσεις στο Ιράν»

Διεθνή / ΗΠΑ: Ο υπουργός Άμυνας δηλώνει πως είμαστε «απολύτως ικανοί να ξαναρχίσουμε τις επιθέσεις στο Ιράν»

Ο Πιτ Χέγκσεθ τόνισε ακόμη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει «υπομονετικός» και επιδιώκει μια «μεγάλη συμφωνία» που θα εγγυάται ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο
THE LIFO TEAM
 
 