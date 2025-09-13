ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Η Μαράια Κάρεϊ θα δώσει συναυλία σε μια πλωτή σκηνή στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης για την κλιματική κρίση

Η Μαράια Κάρεϊ σε παλαιότερη συναυλία της στην Βραζιλία / Φωτ: EPA
Η Μαράια Κάρεϊ πρόκειται να συμμετάσχει σε συναυλία σε μια πλωτή σκηνή στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου την επόμενη εβδομάδα σε μία προσπάθεια να επιστήσει την προσοχή στην κλιματική κρίση.

Την επόμενη Τετάρτη η Κάρεϊ θα τραγουδήσει στη συναυλία «Amazônia Live – Today and Always» και θα εμφανιστεί σε μια μοναδική πλωτή σκηνή στον ποταμό Γκουαμά στη Βραζιλία για να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο σχετικά με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τη διατήρηση του τροπικού δάσους.

Το ηλιοβασίλεμα του Αμαζονίου θα αποτελέσει το φόντο για την παράσταση της Μαράια Κάρεϊ, σε μια οπτική ωδή της σημασίας της προστασίας του φυσικού κόσμου. Η σκηνή σχεδιάζεται με πηγή έμπνευσης το λουλούδι σύμβολο της περιοχής, τη Βικτώρια Αμαζόνικα, είδος νούφαρου.

Στη συναυλία θα εμφανιστούν επίσης καλλιτέχνες που θα παρουσιάσουν την τοπική κουλτούρα της πολιτείας Παρά, συμπεριλαμβανομένων των Ντόνα Ονέτε, Ζοέλμα και Γκάμπι Αμάραντος.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί δύο μήνες πριν από την 30η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP30) στο Μπελέμ της Βραζιλίας σε μια προσπάθεια να δοθεί ένα ισχυρό μήνυμα για την ανάγκη προστασίας της βιοποικιλότητας της περιοχής.

«Καθώς η Διάσκεψη πραγματοποιείται τον Νοέμβριο» ανέφεραν οι διοργανωτές, «η συναυλία Amazônia Live – Today and Always with Mariah Carey αναδεικνύει την ανάγκη να διατηρηθεί το δάσος προστατεύοντας τους αυτόχθονες πληθυσμούς του, ενθαρρύνοντας τη βιοοικονομία, αποκαθιστώντας τις υποβαθμισμένες εκτάσεις και αναδασώνοντας – συμβάλλοντας έτσι στην παγκόσμια πρόκληση της μείωσης των εκπομπών άνθρακα».

