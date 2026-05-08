ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Η Σαρλίζ Θερόν δεν ψάχνει συγκάτοικο στον έρωτα

Καλεσμένη στο The Drew Barrymore Show, η Σαρλίζ Θερόν είπε ότι δεν ξέρει αν θα μπορούσε να ζήσει ξανά με σύντροφο: ας είναι κοντά, ας αγοράσει «το σπίτι λίγο πιο κάτω», αλλά όχι απαραίτητα μέσα στο δικό της. Με αφορμή τη νέα της δήλωση, η ηθοποιός ξαναθυμίζει ότι για εκείνη ο έρωτας, η μητρότητα και η επιθυμία δεν χρειάζεται να ακολουθούν το παλιό σενάριο.

The LiFO team
The LiFO team
Η Σαρλίζ Θερόν δεν ψάχνει συγκάτοικο στον έρωτα Facebook Twitter
φωτογραφία: Peter Lindberg,
0

Η Σαρλίζ Θερόν δεν λέει ότι έχει τελειώσει με τον έρωτα. Λέει απλώς ότι ο έρωτας δεν χρειάζεται απαραίτητα να μπαίνει στο ίδιο σπίτι.

Σε πρόσφατη εμφάνισή της στο The Drew Barrymore Show, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε για το πώς βλέπει σήμερα τις σχέσεις και το ενδεχόμενο να ζήσει ξανά με σύντροφο. «Το εννοώ πραγματικά, οι άνθρωποι νομίζουν ότι αστειεύομαι αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσα ποτέ να ξαναζήσω με κάποιον», είπε, προσθέτοντας ότι θα ήθελε ο άνθρωπος αυτός να είναι κοντά, «να αγοράσει το σπίτι λίγο πιο κάτω», αλλά όχι απαραίτητα να μοιράζεται τον ίδιο χώρο μαζί της.

Η Θερόν άφησε βέβαια ανοιχτό το ενδεχόμενο να αλλάξει γνώμη στο μέλλον. Όπως είπε, ίσως αυτό να έχει σχέση και με το γεγονός ότι οι δύο κόρες της, η Τζάκσον και η Όγκαστ, βρίσκονται ακόμη στο σπίτι. Προς το παρόν όμως, η ίδια ψάχνει κάτι «πολύ συγκεκριμένο»: μια σχέση που να μην καταργεί την αυτονομία πάνω στην οποία έχει χτίσει τη ζωή της.

Το ωραίο είναι ότι οι κόρες της δεν εμφανίζονται ως εμπόδιο στα ραντεβού της. Αντίθετα, όπως είπε, βρίσκονται πια σε μια ηλικία όπου σχεδόν το απολαμβάνουν. Θέλουν να μαθαίνουν αν κάποιος της στέλνει μήνυμα, τη σπρώχνουν να βγει ραντεβού, συμμετέχουν με εκείνον τον αφοπλιστικό τρόπο που τα παιδιά μετατρέπουν τη ζωή των γονιών τους σε λίγο πιο αστεία, λίγο πιο εκτεθειμένη, λίγο πιο αληθινή.


Δεν είναι η πρώτη φορά που η Σαρλίζ Θερόν μιλά χωρίς περιττές συστολές για τις σχέσεις, τον γάμο και την επιθυμία. Το καλοκαίρι του 2025, στο podcast Call Her Daddy, είχε πει ότι δεν αισθάνεται την ανάγκη να παντρευτεί, εξηγώντας πως μπορεί να θέλει μια μακροχρόνια σχέση, αλλά όχι απαραίτητα τη νομική και κοινωνική μορφή που συχνά τη συνοδεύει.

Στην ίδια συνέντευξη είχε κάνει και την ατάκα που έκτοτε ανακυκλώνεται διαρκώς στα κοινωνικά δίκτυα: αποκάλυψε ότι είχε πρόσφατα μια εμπειρία με έναν 26χρονο άντρα, περιγράφοντάς τη ως κάτι που την εξέπληξε ευχάριστα. Η φράση έγινε viral, συχνά παραφρασμένη και φουσκωμένη, όμως το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στο κουτσομπολίστικο μέρος της. Βρίσκεται στο ότι η Θερόν μιλά για την επιθυμία χωρίς να την παρουσιάζει ως κρίση ηλικίας, σκάνδαλο ή απόδειξη ότι κάτι της λείπει.

Αυτό είναι ίσως που κάνει τη δημόσια εικόνα της τόσο ανθεκτική. Η Σαρλίζ Θερόν μπορεί να σταθεί και ως σταρ δράσης, και ως βραβευμένη ηθοποιός, και ως μητέρα, και ως γυναίκα που δεν αισθάνεται υποχρεωμένη να εξηγήσει γιατί η ζωή της δεν ακολουθεί το παλιό σενάριο. Δεν απολογείται για την επιθυμία της. Δεν την πουλάει ως επανάσταση. Δεν τη μετατρέπει σε σύνθημα. Την αναφέρει σχεδόν πρακτικά, σαν μέρος μιας ζωής που έχει μάθει να προστατεύει τον χώρο της.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο ενδιαφέρον στην περίπτωσή της: δεν μιλά για μοναξιά, αλλά για επιλογή. Όχι για άρνηση της σχέσης, αλλά για μια σχέση χωρίς κατάληψη. Κάποιος μπορεί να υπάρχει. Να έρχεται. Να αγαπιέται. Να μένει κοντά.

Απλώς, αν θέλει να μείνει για πάντα, μπορεί να αγοράσει το σπίτι λίγο πιο κάτω.

Με στοιχεία από Woman & Home, People και The Drew Barrymore Show

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Σαρλίζ Θερόν μιλά ανοιχτά για τη νύχτα που η μητέρα της πυροβόλησε και σκότωσε τον πατέρα της

TV & Media / Η Σαρλίζ Θερόν μιλά ανοιχτά για τη νύχτα που η μητέρα της πυροβόλησε και σκότωσε τον πατέρα της

«Αυτά συμβαίνουν σε πολλά σπίτια. Οι γυναίκες υφίστανται μια πολύ, πολύ άδικη μεταχείριση. Κανείς δεν παίρνει στα σοβαρά την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Και δεν νομίζω ότι κανείς πήρε στα σοβαρά τη μητέρα μου», είπε, μεταξύ άλλων, η ηθοποιός
THE LIFO TEAM
Στο «Apex» η Σαρλίζ Θερόν συνεχίζει το ταξίδι της στην υπέρβαση

Οθόνες / Μόνο η Σαρλίζ Θερόν επιβιώνει από το «Apex»

Σε μια ταινία που περιφρονεί τη λογική και αποθεώνει την ομορφιά της, η Νοτιοαφρικανή ηθοποιός επιβεβαιώνει την προτίμησή της σε ρόλους περίπου «εξωγήινων» ηρωίδων που θέλουν να παίζουν με τους δικούς τους όρους.
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Η Σαρλίζ Θερόν απαντά στον Τιμοτέ Σαλαμέ: «Σε 10 χρόνια η AI θα μπορεί να κάνει τη δουλειά σου»

Πολιτισμός / Η Σαρλίζ Θερόν απαντά στον Τιμοτέ Σαλαμέ: «Σε 10 χρόνια η AI θα μπορεί να κάνει τη δουλειά σου»

Σε συνέντευξή της στους New York Times η Σαρλίζ Θερόν χαρακτήρισε «πολύ απερίσκεπτο» το σχόλιο του Τιμοτέ Σαλαμέ για το μπαλέτο και την όπερα, λέγοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη ίσως μπορέσει κάποτε να αντικαταστήσει έναν ηθοποιό αλλά όχι έναν άνθρωπο που χορεύει ζωντανά πάνω στη σκηνή.
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ έχει άσχημα νέα για τους influencers: «Δεν είναι οι σταρ του μέλλοντος»

Πολιτισμός / Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ έχει άσχημα νέα για τους influencers: «Δεν είναι οι σταρ του μέλλοντος»

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ απέρριψε την ιδέα ότι οι influencers θα είναι οι επόμενοι μεγάλοι σταρ, λέγοντας ότι σήμερα μπορεί κανείς να γίνει διάσημος απλώς στρέφοντας ένα κινητό στον εαυτό του.
THE LIFO TEAM
Στη Βενετία, ο Ανδρέας Αγγελιδάκης τυλίγει το ελληνικό περίπτερο με αλυσίδες

Πολιτισμός / Στη Βενετία, ο Ανδρέας Αγγελιδάκης τυλίγει το ελληνικό περίπτερο με αλυσίδες

Αλυσίδες, κόκκινο νέον, Frankie Goes to Hollywood και ο Ζακ Κωστόπουλος μέσα στο ελληνικό περίπτερο της Βενετίας. Με το Escape Room, ο Ανδρέας Αγγελιδάκης δεν στήνει απλώς μια εντυπωσιακή εγκατάσταση, αλλά ένα δωμάτιο απόδρασης για την ίδια την ελληνική εικόνα.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Η Sylvia Sleigh ζωγράφισε γυμνά σώματα χωρίς να τα κάνει λάφυρα

Πολιτισμός / Η Sylvia Sleigh ζωγράφισε γυμνά σώματα χωρίς να τα κάνει λάφυρα

Μια μικρή έκθεση στο Λονδίνο φέρνει ξανά στο φως το The Bridge, έναν σπάνια ιδωμένο πίνακα της Sylvia Sleigh από το 1963: μια νεοϋορκέζικη απάντηση στην Κοιμωμένη Αφροδίτη και μια υπενθύμιση ότι η Ουαλή ζωγράφος άλλαξε το γυμνό σώμα στην τέχνη χωρίς να του αφαιρέσει την ομορφιά, την επιθυμία ή την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
THE LIFO TEAM
Steven Meisel: Το εκθαμβωτικά αγενές Λονδίνο της Stella Tennant, της Bella Freud και της Isabella Blow

Πολιτισμός / Πληθωρικές υπάρξεις και ευδαίμονες μελαγχολικοί: Τα σπάνια πορτρέτα του Στίβεν Μάιζελ από το Λονδίνο των 90s

Στο Photo London 2026, ο Στίβεν Μάιζελ επιστρέφει στο Λονδίνο των 90s: η Στέλλα Τέναντ, η Μπέλα Φρόιντ, η Πλαμ Σάικς, η Όνορ Φρέιζερ και η Ιζαμπέλα Μπλόου επιστρέφουν ως πληθωρικές υπάρξεις και ευδαίμονες μελαγχολικοί, μέσα από τη θρυλική σειρά "Anglo-Saxon Attitude" της British Vogue. Μια σπάνια έκθεση για τη στιγμή που η μόδα είχε ακόμη αγένεια, αριστοκρατική παραμόρφωση και καθαρό μαγνητισμό.
THE LIFO TEAM
Όταν η διαφθορά αγοράζει Πικάσο: Η Μαλαισία ανέκτησε έργα τέχνης του σκανδάλου 1MDB

Πολιτισμός / Οι Πικάσο και Μιρό που αγοράστηκαν με κλεμμένο δημόσιο χρήμα επιστρέφουν στη Μαλαισία

Η Μαλαισία ανέκτησε τέσσερα έργα τέχνης που φέρονται να αγοράστηκαν με χρήματα από το σκάνδαλο 1MDB, ανάμεσά τους έργα των Πάμπλο Πικάσο και Ζοάν Μιρό. Τα έργα θα παραδοθούν στην Εθνική Πινακοθήκη της χώρας, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη πίνακες των Ματίς, Πικάσο και Νταλί.
THE LIFO TEAM
Ο Χρήστος Στέργιογλου και ο Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης στο 54ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου της Μπιενάλε Βενετίας 2026 με τις «ΙΑΧΕΣ» των Ταξιάρχη Δεληγιάννη και Βασίλη Τσιουβάρα

Πολιτισμός / Η παράσταση «ΙΑΧΕΣ» στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου της Μπιενάλε Βενετίας 2026

Στο 54ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου της Μπιενάλε Βενετίας 2026, που διευθύνει ο Willem Dafoe, θα παρουσιαστεί η παράσταση «ΙΑΧΕΣ» των Ταξιάρχη Δεληγιάννη και Βασίλη Τσιουβάρα, γεγονός που αποτελεί μια σημαντική στιγμή εξωστρέφειας για την ελληνική δραματουργία.
THE LIFO TEAM
Τι θα γινόταν αν ένα μουσείο έπαιρνε στα σοβαρά τα παιδιά;

Πολιτισμός / Τι θα γινόταν αν ένα μουσείο έπαιρνε στα σοβαρά τα παιδιά;

Το KinderKunstLabor στο Σανκτ Πόλτεν της Αυστρίας δεν είναι ούτε παιδότοπος ούτε κλασικό μουσείο. Είναι ένας χώρος σύγχρονης τέχνης για παιδιά έως 12 ετών, που σχεδιάστηκε με τη συμμετοχή παιδιών από νηπιαγωγεία και σχολεία.
THE LIFO TEAM
Η Μπίλι Άιλις και ο Νατ Γουλφ έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί

Πολιτισμός / Η Μπίλι Άιλις και ο Νατ Γουλφ έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί

Η Μπίλι Άιλις και ο Νατ Γουλφ εμφανίστηκαν μαζί στην πρεμιέρα της νέας 3D συναυλιακής ταινίας της Hit Me Hard and Soft: The Tour. Η ταινία, που συν-σκηνοθέτησε η Άιλις με τον Τζέιμς Κάμερον, βγαίνει στις αίθουσες στις 8 Μαΐου.
THE LIFO TEAM
Η Σκάρλετ Γιόχανσον θα πρωταγωνιστήσει στο νέο φιλμ του Άρι Άστερ

Πολιτισμός / Η Σκάρλετ Γιόχανσον περνά από τους δεινόσαυρους στον κόσμο του Άρι Άστερ

Η Σκάρλετ Γιόχανσον θα πρωταγωνιστήσει στο Scapegoat, τη νέα ταινία του Άρι Άστερ για την A24. Ο δημιουργός των Hereditary, Midsommar και Beau Is Afraid επιστρέφει με πρωτότυπο σενάριο και ένα ακόμη μυστικό project, χωρίς να έχουν αποκαλυφθεί λεπτομέρειες για την πλοκή.
THE LIFO TEAM
 
 