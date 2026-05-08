Η Σαρλίζ Θερόν δεν ψάχνει συγκάτοικο στον έρωτα

Η Σαρλίζ Θερόν δεν λέει ότι έχει τελειώσει με τον έρωτα. Λέει απλώς ότι ο έρωτας δεν χρειάζεται απαραίτητα να μπαίνει στο ίδιο σπίτι.

Σε πρόσφατη εμφάνισή της στο The Drew Barrymore Show, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε για το πώς βλέπει σήμερα τις σχέσεις και το ενδεχόμενο να ζήσει ξανά με σύντροφο. «Το εννοώ πραγματικά, οι άνθρωποι νομίζουν ότι αστειεύομαι αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσα ποτέ να ξαναζήσω με κάποιον», είπε, προσθέτοντας ότι θα ήθελε ο άνθρωπος αυτός να είναι κοντά, «να αγοράσει το σπίτι λίγο πιο κάτω», αλλά όχι απαραίτητα να μοιράζεται τον ίδιο χώρο μαζί της.

Η Θερόν άφησε βέβαια ανοιχτό το ενδεχόμενο να αλλάξει γνώμη στο μέλλον. Όπως είπε, ίσως αυτό να έχει σχέση και με το γεγονός ότι οι δύο κόρες της, η Τζάκσον και η Όγκαστ, βρίσκονται ακόμη στο σπίτι. Προς το παρόν όμως, η ίδια ψάχνει κάτι «πολύ συγκεκριμένο»: μια σχέση που να μην καταργεί την αυτονομία πάνω στην οποία έχει χτίσει τη ζωή της.

Το ωραίο είναι ότι οι κόρες της δεν εμφανίζονται ως εμπόδιο στα ραντεβού της. Αντίθετα, όπως είπε, βρίσκονται πια σε μια ηλικία όπου σχεδόν το απολαμβάνουν. Θέλουν να μαθαίνουν αν κάποιος της στέλνει μήνυμα, τη σπρώχνουν να βγει ραντεβού, συμμετέχουν με εκείνον τον αφοπλιστικό τρόπο που τα παιδιά μετατρέπουν τη ζωή των γονιών τους σε λίγο πιο αστεία, λίγο πιο εκτεθειμένη, λίγο πιο αληθινή.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Σαρλίζ Θερόν μιλά χωρίς περιττές συστολές για τις σχέσεις, τον γάμο και την επιθυμία. Το καλοκαίρι του 2025, στο podcast Call Her Daddy, είχε πει ότι δεν αισθάνεται την ανάγκη να παντρευτεί, εξηγώντας πως μπορεί να θέλει μια μακροχρόνια σχέση, αλλά όχι απαραίτητα τη νομική και κοινωνική μορφή που συχνά τη συνοδεύει.

Στην ίδια συνέντευξη είχε κάνει και την ατάκα που έκτοτε ανακυκλώνεται διαρκώς στα κοινωνικά δίκτυα: αποκάλυψε ότι είχε πρόσφατα μια εμπειρία με έναν 26χρονο άντρα, περιγράφοντάς τη ως κάτι που την εξέπληξε ευχάριστα. Η φράση έγινε viral, συχνά παραφρασμένη και φουσκωμένη, όμως το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στο κουτσομπολίστικο μέρος της. Βρίσκεται στο ότι η Θερόν μιλά για την επιθυμία χωρίς να την παρουσιάζει ως κρίση ηλικίας, σκάνδαλο ή απόδειξη ότι κάτι της λείπει.

Αυτό είναι ίσως που κάνει τη δημόσια εικόνα της τόσο ανθεκτική. Η Σαρλίζ Θερόν μπορεί να σταθεί και ως σταρ δράσης, και ως βραβευμένη ηθοποιός, και ως μητέρα, και ως γυναίκα που δεν αισθάνεται υποχρεωμένη να εξηγήσει γιατί η ζωή της δεν ακολουθεί το παλιό σενάριο. Δεν απολογείται για την επιθυμία της. Δεν την πουλάει ως επανάσταση. Δεν τη μετατρέπει σε σύνθημα. Την αναφέρει σχεδόν πρακτικά, σαν μέρος μιας ζωής που έχει μάθει να προστατεύει τον χώρο της.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο ενδιαφέρον στην περίπτωσή της: δεν μιλά για μοναξιά, αλλά για επιλογή. Όχι για άρνηση της σχέσης, αλλά για μια σχέση χωρίς κατάληψη. Κάποιος μπορεί να υπάρχει. Να έρχεται. Να αγαπιέται. Να μένει κοντά.

Απλώς, αν θέλει να μείνει για πάντα, μπορεί να αγοράσει το σπίτι λίγο πιο κάτω.

Με στοιχεία από Woman & Home, People και The Drew Barrymore Show