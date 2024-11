Η πιο busy πολιστική εβδομάδα του φθινοπώρου

ΘΕΑΤΡΟ

Άννα Καρένινα

Η ομάδα ΠΥΡ επανασυστήνει στο κοινό το εμβληματικό έργο της ρωσικής και παγκόσμιας λογοτεχνίας Άννα Καρένινα μέσα από μια πρωτότυπη μεταφορά στο σήμερα. Μια γυναίκα κι ένας άνδρας, η Άννα και ο Λέβιν, σε δυο παράλληλες ιστορίες αναζητούν το νόημα της ύπαρξής τους διεκδικώντας με τον δικό τους τρόπο την προσωπική ελευθερία μέσα σε μια ασφυκτικά συμβατική κοινωνία που κατηγοριοποιεί στερεοτυπικά τους ανθρώπους και καταλήγει να συνθλίβει τη φύση τους. Η πορεία του αγώνα τους και τελικά η μοίρα τους θα είναι εντελώς διαφορετικές.

15/11-15/12, θέατρο Θησείον, Τουρναβίτου 7, Θησείο, Πέμ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 18:00, είσοδος: 14-18 ευρώ

Δράκουλας

Ο Δράκουλας, συμβολίζοντας το απόλυτο κακό, τον διάβολο, το σκοτάδι, προσπαθεί να βγει από τις σκιές απομυζώντας ζωή από τους ήρωες. Οι ήρωες του έργου παλεύουν ο καθένας με τον προσωπικό του δαίμονα· τον καλούν και αντιμετωπίζουν κυρίως τον εαυτό τους. Ο βρικόλακας μεταμορφώνεται σε αυτό που επιθυμούν. Αφού τους σαγηνεύει, στο τέλος τούς καταστρέφει και τους αφανίζει, αφήνοντας τους ήρωες κενούς και μεταμορφωμένους.

15/11-28/2/2025, θέατρο Αλκμήνη, Αλκμήνης 8, Κεραμεικός, Παρ. 23:45, είσοδος: 14-18 ευρώ

Gogol - Η αβάσταχτη ελαφρότητα μιας μύτης

Facebook Twitter Φωτ.: Γιώργος Κρίκος

Το θεατρικό Η αβάσταχτη ελαφρότητα μιας μύτης είναι ένα θέαμα που δεν έγραψε ο Νικολάι Γκόγκολ, ωστόσο το έργο και η ευφυΐα του επικρατούν από την αρχή μέχρι το τέλος. Πρόκειται για μια ευρηματική σύνθεση εμπνευσμένη από τα πιο χαρακτηριστικά και αγαπημένα έργα του σπουδαίου Ρώσου συγγραφέα αλλά και από άλλα κείμενά του, ψήγματα των οποίων βρίσκονται διάσπαρτα σε όλο το κείμενο, στις καταστάσεις και στις σχέσεις των προσώπων.

15/11-18/1, θέατρο Τόπος Αλλού, Κεφαλληνίας 17 & Κυκλάδων, Κυψέλη, Παρ.-Κυρ. 20:30, είσοδος: 8-10 ευρώ

Περιμένοντας τον Γκοντό

Facebook Twitter Φωτ.: Πάτρολος Σκαφίδας

Για τους περισσότερους το έργο δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις: είναι ένα από τα σπουδαιότερα και επιδραστικότερα κείμενα του 20ού αιώνα, το οποίο συνεχίζει να απασχολεί τους δημιουργούς. Παράλληλα, όμως, είναι ανοιχτό σε όλους τους νέους θεατές, κάθε ηλικίας, καθώς παραμένει επίκαιρο όχι μόνο για τη φιλοσοφική του βαρύτητα αλλά και για τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο συνδυάζει την τραγικότητα με το χιούμορ, όντας ταυτόχρονα βαθύ και διασκεδαστικό. Ο Θωμάς Μοσχόπουλος, μαζί με μια εξαιρετική ομάδα συνεργατών, παρουσιάζει το έργο του Σάμιουελ Μπέκετ, προσκαλώντας το κοινό σε μια ερμηνευτική προσέγγιση που αναδεικνύει το κωμικοτραγικό του σύμπαν και ταυτόχρονα επιχειρεί μια ανάγνωση ακριβείας που ακουμπά όσο ποτέ στις μέρες μας.

15/11-22/12, θέατρο Πόρτα, Μεσογείων 59, Πέμ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 19:00, είσοδος: 13-20 ευρώ

Η ζωή και ο θάνατος του Καραβέλα

Facebook Twitter Φωτ.: Μάριος Παραδείσης

Με φαντασία, τόλμη, διάθεση για πειραματισμό και οδηγό τους για ακόμα μία φορά τα σώματα, τις φωνές και τη ζωντανή μουσική, η ομάδα «Αυτή κι Αυτοί» βουτάει στον κόσμο του Κωνσταντίνου Θεοτόκη και φέρνει στη σκηνή την ιστορία του Θωμά Καψάλη. Γνωστός στην τοπική κοινωνία και ως «Καραβέλας», μετά τον θάνατο της γυναίκας του προσδοκά μια νέα ζωή. Τυφλωμένος από τη ματαιοδοξία του και τον έρωτά του για μια νεότερη γυναίκα, θα οδηγηθεί στην απόλυτη ηθική και κοινωνική κατάπτωση, βιώνοντας τον απόλυτο εξευτελισμό.

15/11-4/1/2025, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης - Θεατρική Σκηνή, Πειραιώς 206, Ταύρος, Παρ.-Σάβ. 20:30, είσοδος: 10-13 ευρώ

Ελένη ή Σούλα

Facebook Twitter Φωτ.: Χριστίνα Φυλακτοπούλου

Ο βραβευμένος και ανατρεπτικός μονόλογος της Δέσποινας Καλαϊτζίδου, που απέσπασε το 2015 το Α’ Βραβείο Συγγραφής Πρωτότυπου Θεατρικού Έργου στον διαγωνισμό που διοργάνωσε το Greek Play Project, θα παρουσιαστεί για 8 μόνο παραστάσεις. Ερμηνεύει η Χριστίνα Μπουριώτη σε σκηνοθεσία Αντώνη Καραγιάννη. Η πιο διάσημη γυναίκα της αρχαιότητας, η Ωραία Ελένη της Τροίας, επαναπροσδιορίζεται μέσα από τη ζωή της Σούλας, μιας κομμώτριας από τη Θεσσαλία.

16/11-4/1/2025, θέατρο Μικρός Κεραμεικός, Ευμολπιδών 13, Κεραμεικός, Σάβ. 19:00, είσοδος: 8-14 ευρώ

Ομήρου Ιλιάς | Ραψωδία Γ’ - Τειχοσκοπία

Facebook Twitter Γεράσιμος Γεννατάς

Ο Γεράσιμος Γεννατάς διαβάζει τη Γ’ Ραψωδία της Ιλιάδας, ενσαρκώνοντας τα πολυάριθμα πρόσωπα του ομηρικού έπους, και ερμηνεύει, μαζί με τη Μάρια Φλωράτου, το ηχητικό τοπίο της αφήγησης.

16/11-29/12, θέατρο Nous, Τροίας 34, Σάβ. 19:00, Κυρ. 18:00, είσοδος: 8-13 ευρώ

Forget me not

Facebook Twitter Φωτ.: Σοφοκλής Μπιμπής

Η Μυρτώ Γκόνη και ο Κωνσταντίνος Μπιμπής συστήνουν στο ελληνικό κοινό τον πολυβραβευμένο συγγραφέα Tristan Bernays, το «next best thing» του βρετανικού θεάτρου, που λίγο πριν κλείσει τα 40 έχει ήδη παρουσιάσει έργα του στο Globe, στο Soho Theatre, στο Southwark Playhouse, στο Bush Theatre, στο National Theatre Studio αλλά και στο Classic Stage Company της Νέας Υόρκης. Με την ανατρεπτική ματιά των δύο Ελλήνων δημιουργών, η παράσταση αφηγείται την ιστορία ενός ζευγαριού απ’ το πρώτο του βλέμμα μέχρι την τελευταία τους ανάσα, όχι απαραίτητα μ’ αυτήν τη σειρά.

18/11-17/12, θέατρο Αλάμπρα, Στουρνάρη 53, Εξάρχεια, Δευτ.-Τρ. 21:00, είσοδος: από 15 ευρώ

Η γραμμή του ορίζοντος

Facebook Twitter Φωτ.: Πάτρολος Σκαφίδας

Η παράσταση που επανασύστησε στο κοινό το βιωματικό και ίσως πιο ώριμο έργο του πρόωρα χαμένου συγγραφέα Χρήστου Βακαλόπουλου. Μια 32χρονη γυναίκα, η Ρέα Φραντζή, βρίσκεται σε μια μεταιχμιακή στιγμή της ζωής της: έχει μόλις χωρίσει, χωρίς να ξέρει γιατί, και καταφεύγει στην Πάτμο, στο μυσταγωγικό νησί της Αποκάλυψης, όπου καταδύεται σε έναν επώδυνο απολογισμό ζωής.

20/11-19/12, θέατρο Χώρα, Αμοργού 20, Κυψέλη, Τετ.-Πέμ. 21:00, είσοδος: από 12 ευρώ

Ο τελευταίος ασπροκόρακας

Ο Τελευταίος Ασπροκόρακας του σπουδαίου σκηνοθέτη, συγγραφέα και θεωρητικού του θεάτρου Αλέξη Σολομού είναι ένα έργο βαθιά σαρκαστικό, μια κωμωδία που καταδεικνύει τον συντηρητισμό και την υποκρισία της μεγαλοαστικής τάξης αλλά και της ελληνικής «αγίας οικογένειας», η οποία θεωρεί το «όνομα», τους ένδοξους προγόνους και τις οικογενειακές παραδόσεις πιο σημαντικά από την αγάπη, τη χαρά της ζωής και τον έρωτα.

20/11-19/1, θέατρο Χώρος, Πραβίου 6, Βοτανικός, Τετ., Κυρ. 19:00, Πέμ.-Σάβ. 20:30, είσοδος: 14-22 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Jason Derulo

Facebook Twitter Ο Jason Derulo είναι μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της μουσικής και του θεάματος σήμερα.

Τραγουδιστής, τραγουδοποιός, στιχουργός και χορευτής, o Jason Derulo είναι μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της μουσικής και του θεάματος σήμερα. Από τους πλέον διάσημους και εμπορικούς Αμερικανούς urban pop performer, με πλήθος διακρίσεων.

16/11, 21:00, Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ ΟΑΚΑ, λεωφ. Ολυμπιονίκου Σπύρου Λούη, Μαρούσι, είσοδος: 65 ευρώ

Buzzcocks

Facebook Twitter Οι θρυλικοί Buzzcocks στη Αθήνα για ένα και μόνο live show βγαλμένο από τα υπόγεια του Mάντσεστερ.

«Ever fallen in love with someone you shouldn’t have?», αλλιώς οι θρυλικοί Buzzcocks στη Αθήνα για ένα και μόνο live show βγαλμένο από τα υπόγεια του Mάντσεστερ. Σαράντα πέντε χρόνια μετά τον δίσκο «Singles going steady», σταθμό στην πανκ σκηνή της Αγγλίας, έρχονται στην Αθήνα.

16/11, 21:00, Arch Club, Ελασιδών 6, είσοδος: 25-30 ευρώ

Chelsea Wolfe

Facebook Twitter Η Chelsea Joy Wolfe ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή της στην Ελλάδα.

Πέρασαν σχεδόν επτά χρόνια από την τελευταία φορά που η «ιέρεια» του ευρύτερου ροκ ήχου ήρθε στη χώρα μας, τότε που η Smoke the Fuzz έκανε πραγματικότητα ένα όνειρο χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι με τη σειρά τους δημιούργησαν το αδιαχώρητο για να την υποδεχτούν όπως της άξιζε. Πλέον, με 40 συμπληρωμένα χρόνια ζωής από τον περασμένο Νοέμβριο και με πολλά να έχουν αλλάξει έκτοτε στην καριέρα της, η Chelsea Joy Wolfe ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή της στην Ελλάδα, έχοντας πλέον μαζί της το νέο, έβδομο ολοκληρωμένο άλμπουμ της.

18/11, 20:30, Gagarin205, Λιοσίων 205, είσοδος: από 29 ευρώ

Gaye Su Akyol

Facebook Twitter H Akyol προσφέρει ένα μουσικό θέαμα που υπερβαίνει τα μουσικά και γεωγραφικά σύνορα.

Η Gaye Su Akyol, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες και ιδιαίτερες φωνές της σύγχρονης μουσικής σκηνής της Τουρκίας, έρχεται στην Αθήνα. Με μια καθηλωτική καλλιτεχνική πορεία, πολλαπλές διακρίσεις και βραβεύσεις, η Akyol προσφέρει ένα μουσικό θέαμα που υπερβαίνει τα μουσικά και γεωγραφικά σύνορα. Επηρεασμένη από τη ροκ μουσική, την ψυχεδέλεια και τα παραδοσιακά ακούσματα της Ανατολίας, δεν έχει σταματήσει να πειραματίζεται και να δημιουργεί ένα ιδιαίτερο ηχόχρωμα που αγκαλιάζει την ποικιλομορφία και αναδεικνύει την ελευθερία έκφρασης.

15/11, 21:00, Gazarte Ground Stage, Βουτάδων 34, Γκάζι, είσοδος: 23-28 ευρώ

The KVB

Facebook Twitter Οι Nicholas Wood και Kat Day.

Το ντουέτο των Nicholas Wood και Kat Day πέρασε το μεγαλύτερο κομμάτι των ’10s δημιουργώντας ένα electro χαλί από νέον και εσωστρέφεια που, αντλώντας ενέργεια από τα κληροδοτήματα των Cabaret Voltaire και Jesus And Mary Chain, έχει καταφέρει να τους δώσει επάξια τον τίτλο ενός από τα πιο hot emerging σχήματα της ευρωπαϊκής ηπείρου. Μαζί τους, το εγχώριο synth pop / post punk / new wave σχήμα των Echo Tides.

16/11, 21:00, Temple Athens, Ιάκχου 17, είσοδος: 20-25 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Γιάννης Γαΐτης - Γαβριέλλα Σίμωσι

Facebook Twitter Επιλεγμένα έργα από το ατελιέ του καλλιτέχνη μεταφέρονται στην γκαλερί Σκουφά.

Με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του μουσείου Γαΐτη - Σίμωσι στην Ίο και τη συμπλήρωση σαράντα ετών από τον θάνατο του Γιάννη Γαΐτη, επιλεγμένα έργα από το ατελιέ του καλλιτέχνη μεταφέρονται στην γκαλερί Σκουφά – μερικά από αυτά εκτίθενται για πρώτη φορά στο κοινό. Στην έκθεση περιλαμβάνονται πρώιμα έργα της περιόδου 1947-48 και μια συλλογή από σχέδια σε χαρτί. Επίσης, παρουσιάζονται λάδια σε μουσαμά, καθώς και κατασκευές, λάβαρα, παιχνίδια και κεραμικές προτομές. Την έκθεση συμπληρώνουν μια σειρά από έργα της γλύπτριας και συζύγου του Γαΐτη, Γαβριέλλας Σίμωσι.

14/11-14/12, γκαλερί Σκουφά, Σκουφά 4, Κολωνάκι, Δευτ., Τετ. 10:00-16:00, Τρ., Πέμ. 10:00-21:00, Παρ. 10:00-20:00, Σάβ. 10:30-16:00

Follies

Facebook Twitter Δημήτρης Κόκορης, Αμρι Α Μουγκου, 50 x 70 cm, watercolor and ink on paper, 2024

«Follies» –από τη γαλλική λέξη «folie», που σημαίνει παραφροσύνη– αποκαλούνται στα αγγλικά οι αινιγματικές αρχιτεκτονικές κατασκευές που εξαπλώθηκαν, με επίκεντρο τη Βρετανία, στους κήπους της Ευρώπης κατά τον 17o και 18ο αιώνα, κυρίως με τη μορφή τεχνητών ερειπίων. Ο εικαστικός Δημήτρης Κόκορης μας εισάγει στο μυστηριώδες περιβάλλον του προσωπικού του ερειπιώνα, όπου αποσαθρωμένοι σκελετοί κτιρίων συμπλέκονται με θραύσματα γλυπτών, περίεργα φυτά, αλλόκοτα πλάσματα και κατακερματισμένα ανθρώπινα μέλη.

14/11-7/12, Alma, Σκουφά 24Α, Κολωνάκι, Σάβ. 11:00-19:00, Τρ., Πέμ., Παρ. 11:00-20:00, Τετ. 11:00-16:00

Safe Ground

Facebook Twitter Κατερίνα Στεφανιδάκη: Safe Ground

Η Κατερίνα Στεφανιδάκη παρουσιάζει την εγκατάσταση με τίτλο «Safe Ground» που αποτελείται από τρισδιάστατες επιφάνειες κατασκευασμένες από υλικά, τα οποία συχνά χρησιμοποιούνται στα ζωγραφικά της έργα, όπως χαρτί, κάρβουνο και ξύλο. Οι επιφάνειες αυτές έχουν το ύψος της γκαλερί, ενώ δημιουργούν σύντομες, δαιδαλώδεις διαδρομές, τις οποίες οι επισκέπτες καλούνται να ακολουθήσουν.

14/11-7/12, γκαλερί Ζουμπουλάκη, πλ. Κολωνακίου 20, Τρ., Πέμ.-Παρ. 11:00-20:00, Τετ., Σάβ. 11:00-15:00

Thomas Schütte

Facebook Twitter Για την εν λόγω έκθεση ο Schütte δημιούργησε μια σειρά από νέα έργα που αντανακλούν την προσωπική καλλιτεχνική και πολιτική του προοπτική.

Ο Thomas Schütte χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα μέσων, υλικών και τεχνικών, στοιχείο που καθιστά το έργο του ευέλικτο και πολυδιάστατο. Για την εν λόγω έκθεση ο Schütte δημιούργησε μια σειρά από νέα έργα που αντανακλούν την προσωπική καλλιτεχνική και πολιτική του προοπτική. Η δουλειά του συχνά χαρακτηρίζεται από υβριδικότητα και αντιφάσεις, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με τη δομή και την ουσία της τέχνης.

16/11-4/3, γκαλερί Bernier/Eliades, Επταχάλκου 11, Θησείο, Τρ.-Παρ. 11:00-18:30, Σάβ. 12:00-16:00

Αδειάζει, γεμίζει, το φως

Facebook Twitter Γιώργος Λάππας, Ακροβάτης, 2008, βαμμένο αλουμίνιο, σίδερο, ηλεκτρονικά φώτα και ύφασμα πολυεστέρα, 185 x 70 x 37 εκ. Συλλογή Θέμη Αλεξόπουλου. Photo credit: Οδυσσέας Βαχαρίδης

Η σημασία του φωτός στην τέχνη μέσω ενός διαλόγου εμβληματικών έργων δεκαεπτά διακεκριμένων και νεότερων καλλιτεχνών. Η έκθεση προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να αντιληφθούμε πώς το φως μεταμορφώνεται από φυσικό φαινόμενο σε μέσο καλλιτεχνικής πρακτικής, ενώ, παράλληλα, τιμά τη διαχρονική επιρροή καλλιτεχνών όπως οι Τάκης, Αντωνάκος, Χρύσα, Μπουτέας, Λάππας, Αποστόλου, Γερασίμου, Εφέογλου, Καρακωστάνογλου, Κόντης, Λάσκαρη, Νικολακόπουλος, Πατσουράκης, Σαγώνας, Τουλιάτου, Χαριτωνίδη, Χασάπη. Επιμέλεια έκθεσης: Τάκης Μαυρωτάς, Πάνος Γιαννικόπουλος.

20/11-16/02, Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη, Βασιλίσσης Σοφίας 9 & Μέρλιν 1, Αθήνα, Δευτ.-Κυρ. 10:00-18:00, Πέμ. 10:00-20:00, είσοδος: 5-10 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

Coma with Blawan

Facebook Twitter Φωτ.: Yacoub Chakarji

Μία από τις πιο καινοτόμες και ταλαντούχες φιγούρες στην ηλεκτρονική μουσική σκηνή με μια μοναδική προσέγγιση στην techno που ενσωματώνει ασυνήθιστους ρυθμούς και παραμορφωμένους ήχους, ο Blawan δημιουργεί έναν δυνατό και πειραματικό ήχο, ξεπερνώντας τα όρια του δυνατού με την ηλεκτρονική μουσική. Μαζί του οι Jerm και RLCT.

16/11, 23:30, Temple Athens, Ιάκχου 17, είσοδος: από 18 ευρώ

Techno Underdogs taking over Romantso

Facebook Twitter Kατάληψη για ένα βράδυ στο Ρομάντσο.

Αυτό ακριβώς που λέει ο τίτλος, τα Underdogs, δηλαδή οι TYPEO x Mosh Beat x China x Plagger, κάνουν κατάληψη για ένα βράδυ στο Ρομάντσο και υπόσχονται ένα ξέφρενο rave.

16/11, 23:50, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, είσοδος: 8 ευρώ