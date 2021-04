Η National Gallery και ένας πίνακας με απίθανη ιστορία μόνο για κινητά τηλέφωνα

Η National Gallery θα προσφέρει από την Παρασκευή την πρώτη της έκθεση σχεδιασμένη για κινητά τηλέφωνα, επιτρέποντας στους ανθρώπους να βιώσουν με απίστευτη λεπτομέρεια ένα ολλανδικό αριστούργημα του 16ου αιώνα που αφηγείται την ιστορία της γέννησης του Ιησού και μπορούν να το κατεβάσουν από την ιστοσελίδα της.

Το The Adoration of the Kings του Jan Gossaert βρισκόταν στο επίκεντρο μιας συναρπαστικής έκθεσης στο μουσείο του Λονδίνου που άνοιξε τον περασμένο Δεκέμβριο, με τίτλο Sensing the Unseen: Step into Gossaert’s Adoration αλλά αναγκάστηκε να κλείσει μετά από μια εβδομάδα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η εμπειρία του να δει το κοινό ένα έργο στο κινητό του, ζουμάροντας σε κάθε λεπτομέρεια, είναι ένα πείραμα και θα είναι η πρώτη εμπειρία της National Gallery που απευθύνεται σε χρήστες κινητών τηλεφώνων.

Η έκθεση και η διαδικτυακή έκδοση δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος καινοτομίας του μουσείου. Η Emma McFarland, η οποία ηγείται του προγράμματος, είπε: «Στόχος μας μέσω του προγράμματος καινοτομίας είναι να δημιουργήσουμε ευχάριστες, ουσιαστικές εμπειρίες που προσελκύουν νέο και πιο διαφορετικό κοινό στη συλλογή με διαφορετικούς τρόπους, τοποθετώντας τους επισκέπτες μας στο επίκεντρο της διαδικασίας σχεδιασμού».

Η εμπειρία σε κινητά θα επιτρέψει στους χρήστες να κάνουν μεγέθυνση στις λεπτομέρειες. Θα περιλαμβάνει έξι ποιήματα με τη φωνή του Balthasar, του μαύρου βασιλιά που απεικονίζεται στα αριστερά της Μαρίας, με το δώρο του, το μύρο στα χέρια, φορώντας ένα κόκκινο μανδύα με γούνα λύγκα και υπέροχες μπότες με δέρμα τόσο λεπτό που μπορείτε να δείτε τα δάχτυλά του.

Ο πίνακας είναι ένα από τα σπουδαία έργα της βόρειας αναγέννησης που έκανε ο Gossaert από περίπου το 1510 έως το 1515. Βρίσκεται στη συλλογή του μουσείου από το 1911.

Οι λεπτομέρειες του πίνακα όπως φαίνονται σε ένα κινητό τηλέφωνο | National Gallery, London

Πρόκειται για μια ελαιογραφία που απεικονίζει την Προσκύνηση των Μάγων και ενώ το όνομα του Gossaert είναι χρυσοκεντημένο στο κάλυμμα που φορά στο κεφάλι του ο Μπαλτάζαρ, ο πίνακας αποδόθηκε περιστασιακά στον Albrecht Dürer τον 17ο και 18ο αιώνα.

Στο κέντρο της σύνθεσης, η Μαντόνα και το θείο βρέφος κάθονται στα ερείπια ενός κτηρίου, λαμβάνουν ένα δώρο από το γονατισμένο Κασπάρ από τα δεξιά. Ο Χριστός παιδί κρατά ένα χρυσό νόμισμα στο αριστερό του χέρι, σχεδόν σαν να προσφέρει στον Κασπάρ την όστια. Έξι βοσκοί, ένας γάιδαρος και μια αγελάδα προσέχουν από πίσω, με έναν γενειοφόρο Ιωσήφ - που απεικονίζεται με μια φωτεινό κόκκινο ρούχο, σε αντίθεση με την παραδοσιακή ενδυμασία της Μαρίας με βαθύ μπλε - στέκεται πίσω από μια στήλη προς τα αριστερά. Περισσότεροι βοσκοί και το κοπάδι τους είναι σχεδόν ορατά στο βάθος.

Στα δεξιά του Κασπάρ στέκεται ο Μελχιόρ κρατώντας ψηλά το δώρο του, συνοδευόμενο από τέσσερις συνοδούς, με περισσότερους συνοδούς να πλησιάζουν από απόσταση με άλογο. Ο Μπαλτάζαρ στέκεται στα αριστερά με το δώρο του και τρεις συνοδούς. Το όνομα του Gossaert εμφανίζεται επίσης σε ένα κολάρο που υπάρχει στο μαύρο τουρμπάνι του Μπαλτάζαρ. Αριστερά, δύο ακόμη συνοδούς με εξωτικά ρολόγια από ένα παράθυρο.

Εννέα άγγελοι (ίσως αντιπροσωπεύουν τις εννέα τάξεις των αγγέλων) κοιτάζουν προς τα κάτω μέσα από τη δομή του ερειπωμένου κτηρίου, ένας κρατώντας έναν κύλινδρο που φέρει τις λέξεις "Gloria in excelcis deo". Ένα πουλί - που συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα – αιωρείται στον ουρανό, ενώ το Αστέρι της Βηθλεέμ λάμπει έντονα στην κορυφή του πίνακα. Αρκετά μωρά εμφανίζονται ως διακοσμητικές λεπτομέρειες, στην αρχιτεκτονική ζωφόρο στο χρυσό δοχείο του δώρου του Μπαλτάζαρ . Ένας δέκατος άγγελος - πιθανώς μια αυτοπροσωπογραφία του Gossaert - είναι σχεδόν ορατός, σε μια πόρτα πίσω από το βόδι.