«Στα βήματα του Μπιν Λάντεν» ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για λόγους επιβίωσης, εξηγεί αναλυτής

Στο απόλυτο σκοτάδι φαίνεται πως έχει περάσει τους τελευταίους τρεις μήνες ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, την ώρα που η ένταση ανάμεσα στην Τεχεράνη και τις ΗΠΑ κλιμακώνεται επικίνδυνα.

Αναλυτές αντιτρομοκρατίας συγκρίνουν πλέον τη στρατηγική επιβίωσής του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ με εκείνη του Οσάμα μπιν Λάντεν, υποστηρίζοντας ότι ο Ιρανός ηγέτης έχει επιλέξει να εξαφανιστεί από τη δημόσια σφαίρα προκειμένου να αποφύγει ένα πιθανό χτύπημα εναντίον του.

Η σύγκριση έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τις αμερικανοϊρανικές σχέσεις, καθώς η Ουάσινγκτον φέρεται να εξέταζε νέο στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν πριν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποφασίσει να «παγώσει» προσωρινά την επιχείρηση στις 19 Μαΐου.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο ίδιος δήλωσε πως δεν βιάζεται να προχωρήσει σε νέα επίθεση.

Την ίδια ώρα, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ παραμένει εξαφανισμένος από κάθε δημόσια εμφάνιση, περιοριζόμενος μόνο σε λίγες αναρτήσεις στον επίσημο λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ.

Σύμφωνα με τον ειδικό σε θέματα αντιτρομοκρατίας, Δρ. Ομάρ Μοχάμεντ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλέον οδηγήσει την ιρανική ηγεσία σε καθεστώς «επιχειρησιακής αορατότητας», παρόμοιο με εκείνο που ακολουθούσε ο Οσάμα μπιν Λάντεν τα τελευταία χρόνια της ζωής του στο Αμποταμπάντ του Πακιστάν.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ NYT: ΗΠΑ και Ισραήλ σχεδίαζαν να εγκαταστήσουν στο Ιράν σκληροπυρηνικό πρώην πρόεδρο





O Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και το «μοντέλο Αμποταμπάντ»

Ο Μοχάμεντ υποστηρίζει ότι τόσο ο μπιν Λάντεν όσο και ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρέθηκαν στο στόχαστρο των ΗΠΑ μετά από μεγάλες αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις και αντέδρασαν με τον ίδιο τρόπο: εξαφανίστηκαν πλήρως από τη δημόσια ζωή.



Όπως εξηγεί, ο ηγέτης της Αλ Κάιντα είχε διακόψει σχεδόν κάθε ψηφιακή επικοινωνία, βασιζόμενος αποκλειστικά σε έμπιστους αγγελιοφόρους για τη μεταφορά μηνυμάτων, προκειμένου να αποφύγει τον εντοπισμό από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο μπιν Λάντεν τελικά εντοπίστηκε το 2011 σε οχυρωμένο συγκρότημα στο Αμποταμπάντ και σκοτώθηκε σε επιχείρηση των Navy SEALs. Σύμφωνα με τον αναλυτή, το Ιράν φαίνεται να έχει μελετήσει προσεκτικά εκείνη την υπόθεση, επιλέγοντας πλέον υπόγειες ή βαριά φυλασσόμενες εγκαταστάσεις κοντά σε βάσεις των Φρουρών της Επανάστασης για την προστασία της ηγεσίας του.

Ο ίδιος εκτιμά ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δύσκολα θα επιστρέψει σύντομα στη δημόσια εικόνα, καθώς -όπως χαρακτηριστικά ανέφερε- «τη στιγμή που θα εμφανιστεί, θα γίνει στόχος».

Για πολλούς αναλυτές, η εξαφάνιση του Μοτζταμπά Χαμενεΐ συμβολίζει μια βαθιά αλλαγή στο ίδιο το ιρανικό καθεστώς. Όπως σημειώνουν, το Ιράν δεν μπορεί πλέον να προβάλλει έναν ηγέτη με δημόσια παρουσία και ισχυρό πολιτικό συμβολισμό, όπως συνέβαινε επί δεκαετίες.

Αντίθετα, η πραγματική εξουσία φαίνεται να μεταφέρεται ολοένα και περισσότερο σε μηχανισμούς ασφαλείας και στρατιωτικές δομές που λειτουργούν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σε μια περίοδο όπου η σύγκρουση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ παραμένει ανοιχτή και εξαιρετικά επικίνδυνη.

Με πληροφορίες από Sky News