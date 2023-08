«Αντιτίθεται σε όλα όσα πρεσβεύει»: Οι πρώην χορεύτριες της Lizzo αναλύουν τις καταγγελίες τους

Οι χορεύτριες που μήνυσαν στην Lizzo για σεξουαλική παρενόχληση, εχθρικό εργασιακό περιβάλλον αλλά και body-shaming, παραχώρησαν συνέντευξη στην οποία μίλησαν ανοιχτά για τη συνεργασία τους με την βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια.

Οι Arianna Davis και Crystal Williams αναφέρθηκαν στα «δεινά» που βίωσαν κατά την περίοδο που συνεργάζονταν με την Lizzo, το αληθινό όνομα της οποία είναι Melissa Jefferson.

Η καλλιτέχνις μπορεί να προωθεί συνεχώς το body-positivity, αλλά -κατά την Davis- η Lizzo τη ντρόπιασε για τα παραπανίσια της κιλά.

Ισχυρίστηκε, ειδικότερα, πως η τραγουδίστρια εξέφραζε ανησυχίες γιατί είχε πάρει βάρος και η Davis αισθάνθηκε ότι έπρεπε να δώσει άκρως προσωπικές εξηγήσεις - για το πώς το άγχος την οδήγησε στην αδηφαγία - προκειμένου να κρατήσει τη δουλειά της.

Και οι δύο χορεύτριες, που συμμετείχαν στο ριάλιτι της τραγουδίστριας στο Amazon Prime "Watch Out for the Big Grrrls", αρνήθηκαν κατηγορηματικά όταν έκαναν κατανάλωση αλκοόλ εν ώρα εργασίας - όπως καταγγέλλονται - και σημείωσαν πως τα αλκοολούχα ποτά «δεν επιτρεπόταν καν στο καμαρίνι μας».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του στο CBS, η Davis δήλωσε Lizzo την πίεσε να πάει σε σεξ κλαμπ και να θωπεύσει το γυμνό στήθος μίας performer, παρά τη θέλησή της. «Ήταν εξευτελιστικό» σημείωσε η ίδια, αναφέροντας πως πιέστηκε έντονα και δεν ελήφθησαν υπόψιν οι θρησκευτικές της πεποιθήσεις.

Οι μηνύτριες ισχυρίστηκαν πως φοβούνταν να μιλήσουν νωρίτερα, γιατί μπορεί η υπόθεση να είχε επιπτώσεις στη δουλειά τους.

«Δεν μπορούσα να αντέξω το ότι όλα αυτά συνέβαιναν στο παρασκήνιο. Αντιτίθεται (σ.σ. η Lizzo) σε όλα όσα πρεσβεύει» παρατήρησε η Williams.

Στην αγωγή συμμετέχει και ένα τρίτο άτομο, η Noelle Rodriguez, επίσης χορεύτρια που είχε συνεργαστεί με την ράπερ, ενώ γίνονται καταγγελίες και κατά της εταιρείας παραγωγής της, Big GRRRL Big Touring Inc, αλλά και της επικεφαλής της χορευτικής ομάδας, Shirlene Quigley.

Η Rodriguez καταγγέλλει ισχυρίζεται ότι αναγκάστηκε να συμμορφωθεί με τις δογματικές θρησκευτικές πεποιθήσεις της Quigley, αλλά και να συμμετάσχει σε ομάδα προσευχής. «Ενώ δεν απαιτούνταν, επίσημα, να συμμετέχουν τα μέλη της ομάδας σε αυτές τις προσευχές, κατέστη σαφές ότι η συμμετοχή ήταν υποχρεωτική» σημειώνεται στην αγωγή.

Ο Quigley κατηγορείται επίσης για «συνεχή σεξουαλικά ανάρμοστα σχόλια».

Η Lizzo και η ομάδα της δεν έχουν προχωρήσει σε κανένα σχόλιο όσον αφορά στις καταγγελίες σε βάρους τους.

Με πληροφορίες από Guardian/BBC