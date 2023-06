Η επιστροφή της PJ Harvey- Κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι «I Inside the Old I Dying»

Ο PJ Harvey κυκλοφόρησε το νέο σινγκλ «I Inside The Old I Dying», καθώς και λεπτομέρειες για την περιοδεία της στην Ευρώπη.

Η PJ Harvey σηματοδότησε την επιστροφή της τον Απρίλιο με το σινγκλ «A Child's Question, August» και τα νέα για το 10ο άλμπουμ της «I Inside The Old Year Dying», την πολυαναμενόμενη συνέχεια του «The Hope Six Demolition Project» του 2016.

«Τις προηγούμενες πέντε εβδομάδες είχαμε προσπαθήσει τόσες φορές να το αποτυπώσουμε και αποτύχαμε, και/αλλά μετά ο John Paris, (παραγωγός και συνεργάτης) επανεφηύρε την αίσθηση του μοτίβου της κιθάρας», εξήγησε η PJ Harvey μιλώντας για το νέο της κομμάτι.

«Καθώς το ακούγαμε στο soundcheck, ο Flood (παραγωγός) μου έδωσε ένα μικρόφωνο, ενώ καθόμουν δίπλα στον John προσπαθώντας να βρω πώς να το τραγουδήσω. Το αποτέλεσμα αποτυπώνει κατά κάποιο τρόπο την αιθέρια και μελαγχολική λαχτάρα που έψαχνα».

»Στον στίχο όλοι περιμένουν να εμφανιστεί ξανά ο σωτήρας – όλοι και όλα προσδοκούν την άφιξη αυτής της φιγούρας της αγάπης και μεταμόρφωσης. Υπάρχει μια αίσθηση σεξουαλικής λαχτάρας και αφύπνισης και μετακίνησης από το ένα βασίλειο στο άλλο – από παιδί σε ενήλικα, από τη ζωή στο θάνατο και το αιώνιο» λέει η P J Harvey, περιγράφοντας με γλαφυρό τρόπο το νέο της τραγούδι.

Το «I Inside The Old Year Dying», γράφτηκε σε διάστημα τριών εβδομάδων, αν και προήλθε από ιδέες που χρονολογούνται από το 2017, όταν ένιωσε ότι είχε χάσει τη σχέση της με τη μουσική.

Επιδιώκοντας να αναβιώσει τη σχέση της με τη σύνθεση, η έμπνευση για τα νέα κομμάτια αποκαλύφθηκε μετά από συμβουλές του σκηνοθέτη Steve McQueen, ο οποίος της είπε να αγνοήσει τη «διαδικασία γραφής ενός άλμπουμ» και αντ' αυτού να ανακαλύψει ξανά γιατί ερωτεύτηκε για πρώτη φορά τα «λόγια, εικόνες και μουσική».

Στο άλμπουμ η PJ Harvey επιστρέφει στις ρίζες της, με έμπνευση από τους Nina Simone και τον Bob Dylan.

Το «I Inside The Old Year Dying», θα κυκλοφορήσει στις 7 Ιουλίου μέσω της Partisan.