Η Dua Lipa αναλαμβάνει την επιμέλεια του φετινού λογοτεχνικού φεστιβάλ του Λονδίνου

Η Dua Lipa θα επιμεληθεί του φετινού London Literature Festival στο Southbank Centre, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του προγράμματος της διοργάνωσης.

Το φεστιβάλ, που πραγματοποιείται για 19η χρονιά, θα διεξαχθεί από τις 21 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου. Η τραγουδίστρια θα συμβάλει στον σχεδιασμό των εκδηλώσεων από το εναρκτήριο Σαββατοκύριακο και στη συνέχεια, σε συνεργασία με το book club της, Service95.

Η ανακοίνωση εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα για τα 75 χρόνια του Southbank Centre, ενώ συμπίπτει και με τον εορτασμό του 2026 ως Εθνικό Έτος Ανάγνωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Dua Lipa ίδρυσε το Service95 Book Club το 2023, ως προέκταση της ευρύτερης πλατφόρμας περιεχομένου που έχει δημιουργήσει. Μέσα από μηνιαίες επιλογές βιβλίων και εκτενείς συνεντεύξεις με συγγραφείς, έχει επιδιώξει να αναδείξει τόσο καταξιωμένους δημιουργούς όσο και νέες φωνές.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει συνομιλήσει με συγγραφείς όπως η Margaret Atwood, ο George Saunders και η Olga Tokarczuk.

Σε δήλωσή της, η Dua Lipa ανέφερε ότι η ανάγνωση υπήρξε σταθερό σημείο αναφοράς στη ζωή της, από τα σχολικά της χρόνια μέχρι τις περιοδείες της, προσθέτοντας ότι η επιμέλεια του φεστιβάλ αποτελεί για την ίδια μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή.

Από την πλευρά του Southbank Centre, ο καλλιτεχνικός διευθυντής Mark Ball χαρακτήρισε τη Dua Lipa «παγκόσμια πολιτιστική δύναμη», σημειώνοντας ότι η ενασχόλησή της με τα βιβλία έχει συμβάλει στην προσέλκυση νέων αναγνωστών.

Το πλήρες πρόγραμμα του φεστιβάλ αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στο καλοκαίρι.

Με πληροφορίες από Guardian

