Η Dua Lipa μετέτρεψε το Λος Άντζελες σε ένα εκρηκτικό dance party

Η εντυπωσιακή έναρξη της περιοδείας “Radical Optimism”

Η εντυπωσιακή έναρξη της περιοδείας “Radical Optimism" της Dua Lipa/ Φωτ.: Getty Images
LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η Dua Lipa απέδειξε ξανά γιατί θεωρείται μία από τις πιο δυναμικές pop performers της γενιάς της, εγκαινιάζοντας την περιοδεία “Radical Optimism” με μια εκρηκτική συναυλία στο Kia Forum του Λος Άντζελες.

Η Βρετανίδα σταρ, στα 30 της πλέον, παρουσίασε ένα δίωρο σόου γεμάτο ενέργεια, φαντασμαγορία και καλλιτεχνική αυτοπεποίθηση — μετατρέποντας τη σκηνή σε ένα φανταχτερό πάρτι όπου κάθε beat λειτουργούσε σαν πυροτέχνημα.

Η περιοδεία συνοδεύει τον τρίτο της δίσκο, “Radical Optimism”, ο οποίος, αν και δεν γνώρισε τον εκρηκτικό ενθουσιασμό του “Future Nostalgia”, δείχνει μια πιο ώριμη και εξελιγμένη πλευρά της καλλιτέχνιδας. Με επιρροές από funk, britpop και house, η Dua Lipa ερμήνευσε τραγούδια όπως τα “Illusion”, “Training Season” και “Maria”, τα οποία έδεσαν άψογα με τα παλιότερα hits “Levitating” και “Physical”.

Η σκηνή της περιοδείας ήταν σχεδιασμένη σαν κύμα που σπάει, εμπνευσμένο από το εξώφυλλο του δίσκου, ενώ τα πέντε εντυπωσιακά outfit changes, οι δέσμες λέιζερ και οι εκρήξεις κομφετί έδωσαν στη συναυλία τον χαρακτήρα μιας κινηματογραφικής εμπειρίας.

Η Lipa, συνοδευόμενη από χορευτές και live μπάντα, δεν έχασε ούτε μία νότα, ούτε ένα βήμα. Από τη φλεγόμενη σκηνική στιγμή του “Love Again” μέχρι την αναπάντεχη διασκευή του “The Chain” των Fleetwood Mac, η συναυλία ήταν μια διαρκής υπενθύμιση της εξέλιξής της από ανερχόμενο όνομα σε showgirl διεθνούς εμβέλειας.

Ξεχώρισε η στιγμή του “Falling Forever”, όταν η μουσική κόπηκε και η Dua τραγούδησε a cappella με δύο backing vocalists, αφήνοντας το κοινό να παρακολουθεί σιωπηλό πριν ξεσπάσει σε παρατεταμένο χειροκρότημα.

Παρότι η ίδια παραμένει προσεκτική στην εικόνα της – αποφεύγοντας τη φανατική υπερέκθεση που χαρακτηρίζει άλλες “main pop girls” – η Radical Optimism Tour δείχνει μια Dua πιο σίγουρη από ποτέ: καλλιτεχνικά ώριμη, σκηνικά αψεγάδιαστη και συναισθηματικά παρούσα.

Αν το “Future Nostalgia” ήταν το soundtrack της φυγής στην πανδημία, το “Radical Optimism” είναι η χορευτική ανάσα μετά την καταιγίδα — και η Dua Lipa φρόντισε το Λος Άντζελες να το ζήσει με κάθε φωτεινή, γκλίτερ λεπτομέρεια.

