Η βιογραφία του Τζ. Γκ. Μπάλαρντ που μετατράπηκε σε χρονικό θανάτου

Η κυκλοφορία του The Illuminated Man φέρνει στο προσκήνιο όχι μόνο μια νέα βιογραφική ανάγνωση του Τζ. Γκ. Μπάλαρντ, αλλά και την ιστορία του Κρίστοφερ Πριστ, που πέθανε πριν προλάβει να ολοκληρώσει το βιβλίο. Το αποτέλεσμα είναι ένα παράξενο και συγκινητικό υβρίδιο: μισή μελέτη για τον Μπάλαρντ, μισό βιβλίο πένθους.

φωτογραφία: Chris Clunn
Εξι μήνες αφότου άρχισε να γράφει για τη ζωή του Τζ. Γκ. Μπάλαρντ, ο Κρίστοφερ Πριστ έμαθε ότι δεν θα προλάβαινε να τελειώσει το βιβλίο του. Η διάγνωση με καρκίνο σε τελικό στάδιο ήρθε την ώρα που επιχειρούσε να πλησιάσει τον εσωτερικό κόσμο ενός από τους πιο αινιγματικούς συγγραφείς του 20ού αιώνα, του ανθρώπου που μετέτρεψε την παιδική εμπειρία της Σαγκάης, την καταστροφή, τη βία, τις άδειες πισίνες και τα εγκαταλελειμμένα τοπία της μεταπολεμικής ζωής στη δική του, απολύτως αναγνωρίσιμη λογοτεχνική γλώσσα.

Το The Illuminated Man, που κυκλοφορεί τώρα από τις εκδόσεις Bloomsbury, ξεκίνησε ως μια βιογραφία του Μπάλαρντ. Στην πορεία έγινε κάτι πιο σύνθετο. Ο Πριστ πρόλαβε να γράψει περίπου 65.000 λέξεις πριν πεθάνει. Το υπόλοιπο βιβλίο ολοκληρώθηκε από τη σύντροφό του, Νίνα Άλλαν, η οποία δεν επιχείρησε να κρύψει το ρήγμα που άφησε πίσω του ο θάνατός του. Αντί να προσφέρει μια ομοιόμορφη, «τακτοποιημένη» βιογραφία, άφησε να περάσει στις σελίδες και η εμπειρία της αρρώστιας, της φροντίδας, της απώλειας.

Αυτό είναι και το στοιχείο που κάνει το βιβλίο να ξεχωρίζει. Η ζωή του Μπάλαρντ δεν προσφερόταν ποτέ για μια εύκολη βιογραφία. Αντιστάθηκε στις απόπειρες να αφηγηθεί κανείς τη ζωή του, ενώ και η αυτοβιογραφία του, το Miracles of Life, είχε διαβαστεί από πολλούς ως μια προσεκτικά επιμελημένη, μερική εκδοχή της αλήθειας. Ο Πριστ θέλησε να πάει πιο βαθιά. Να φωτίσει όχι μόνο τα γνωστά βιογραφικά επεισόδια, αλλά και το πώς γεννήθηκε αυτό το ιδιότυπο, σχεδόν προφητικό βλέμμα που έκανε τον Μπάλαρντ να μοιάζει πάντα σαν συγγραφέας ενός κόσμου που ερχόταν πριν ακόμη φανεί καθαρά.

Μόνο που το βιβλίο δεν μένει εκεί. Στην τελική του μορφή, η ανάλυση για το έργο του Μπάλαρντ συνυπάρχει με την ιστορία του ίδιου του βιογράφου του, που φεύγει από τη ζωή ενώ ακόμη προσπαθεί να τον κατανοήσει. Και έτσι το The Illuminated Man γίνεται κάτι περισσότερο από μια μελέτη για έναν συγγραφέα. Γίνεται και βιβλίο για τη θνητότητα, για το πώς γράφεται ένα έργο όταν ο χρόνος ξαφνικά στενεύει, για το πώς μια βιογραφία μπορεί να κουβαλά μέσα της δύο απουσίες αντί για μία.

φωτογραφία: Fay Godwin

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρόκειται για την «οριστική» βιογραφία του Μπάλαρντ. Αντίθετα, όσοι ψάχνουν ένα πλήρες, συμβατικό και αυστηρά γραμμικό πορτρέτο του ίσως απογοητευτούν. Το βιβλίο μοιάζει σπασμένο, ανολοκλήρωτο με έναν τρόπο σχεδόν εκούσιο, ασταθές στις ισορροπίες του. Ακριβώς όμως εκεί βρίσκεται και η δύναμή του. Δεν προσφέρει την άνεση μιας τελικής ετυμηγορίας. Αφήνει τον αναγνώστη μπροστά σε μια ζωή που δεν κλείνει εύκολα και σε ένα βιβλίο που αρνείται να γίνει απλώς ακόμη μία λογοτεχνική αποκατάσταση.

Ισως γι’ αυτό το The Illuminated Man μοιάζει τελικά τόσο κοντά στο ίδιο το πνεύμα του Μπάλαρντ. Οχι επειδή τον εξηγεί πλήρως, αλλά επειδή διατηρεί κάτι από την αστάθεια, την αμηχανία και τη σκοτεινή διαύγεια που είχαν και τα δικά του βιβλία. Ξεκίνησε ως μια βιογραφία για έναν συγγραφέα. Κατέληξε να γίνει και κάτι άλλο: ένα βιβλίο για το τι απομένει όταν η γραφή συναντά το τέλος.

Με στοιχεία από The Guardian

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τίτλοι τέλους για τον πολιτιστικό οργανισμό ΝΕΟΝ

Πολιτισμός / Τίτλοι τέλους για τον πολιτιστικό οργανισμό ΝΕΟΝ

Μετά από 14 χρόνια ολοκληρώνει την αποστολή του, έχοντας συμβάλει στη δημιουργία ενός καινούργιου κοινού με ενδιαφέρον για τη σύγχρονη τέχνη. «Το περιβάλλον στη δημιουργία του οποίου συνεισέφερε ο ΝΕΟΝ δεν μας χρειάζεται πλέον», δήλωσε ο ιδρυτής του Δημήτρης Δασκαλόπουλος.
ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ
Η Φαχρελνισά Ζεΐντ επιστρέφει στο Λονδίνο και μαζί της επιστρέφει ένας ολόκληρος κόσμος

Πολιτισμός / Η Φαχρελνισά Ζεΐντ επιστρέφει στο Λονδίνο και μαζί της επιστρέφει ένας ολόκληρος κόσμος

Από την οθωμανική ελίτ στην κορυφή του μοντερνισμού: Η έκθεση “Immersion” στο Λονδίνο ξανασυστήνει τη Φαχρελνισά Ζεΐντ, αποδεικνύοντας ότι το έργο της παραμένει πιο ανήσυχο και εκθαμβωτικό από τη μυθιστορηματική ζωή της.
THE LIFO TEAM
Ενα αθηναϊκό φιλμ, η ποίηση και ο Μπέλα Ταρ: τι είπε ο Τσάρλι Κάουφμαν στο Sands Festival

Πολιτισμός / Ενα αθηναϊκό φιλμ, η ποίηση και ο Μπέλα Ταρ: τι είπε ο Τσάρλι Κάουφμαν στο Sands Festival

Με αφορμή το How to Shoot a Ghost, ο Τσάρλι Κάουφμαν εμφανίστηκε στο φεστιβάλ της Σκωτίας και μίλησε για το είδος του σινεμά που θέλει να φτιάχνει σήμερα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η ποίηση, η αργή εικόνα και η απόρριψη της «συμβατικής ψυχαγωγίας».
THE LIFO TEAM
Κι είμαστε ακόμα ζωντανοί, μέσα πια στη σκηνή: από τη selfie της Ellen, στη Madonna και την Σαμπρίνα Κάρπεντερ

Πολιτισμός / Κι είμαστε ακόμα ζωντανοί, μέσα πια στη σκηνή: από τη σέλφι της Έλεν ΝτιΤζένερις, στη Μαντόνα και τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ

Αν η σέλφι της Έλεν ΝτιΤζένερις στα Οσκαρ του 2014 έμοιαζε, εκ των υστέρων, με την τελευταία μεγάλη εικόνα μιας παλιάς πια κοινής, συλλογικής γλώσσας, η εμφάνιση της Μαντόνα στο πλευρό της Σαμπρίνα Κάρπεντερ σήμανε μια για πάντα τη μετάλλαξή της.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ποιος έφτιαξε τη σκοτεινή φήμη του Alfred Hitchcock; Ενα νέο βιβλίο ξανανοίγει τη διαμάχη

Πολιτισμός / Ποιος έφτιαξε τη σκοτεινή φήμη του Άλφρεντ Χίτσκοκ; Ένα νέο βιβλίο ξανανοίγει τη διαμάχη

Η κυκλοφορία του «A Century of Hitchcock: The Man, the Myths, the Legacy» στις 9 Ιουνίου ξαναφέρνει στο προσκήνιο μία από τις πιο φορτισμένες συζητήσεις στην ιστορία του σινεμά: πώς χτίστηκε η σκοτεινή δημόσια εικόνα του Άλφρεντ Χίτσκοκ και πόσο από αυτήν ανήκει στα γεγονότα, στις μαρτυρίες και στις βιογραφίες που ακολούθησαν.
THE LIFO TEAM
Τι βραβεύει σήμερα ένα μουσείο; Οι πέντε φιναλίστ για το Museum of the Year στη Βρετανία

Πολιτισμός / Τι βραβεύει σήμερα ένα μουσείο; Οι πέντε φιναλίστ για το Museum of the Year στη Βρετανία

Το Art Fund ανακοίνωσε τους πέντε φιναλίστ για το Museum of the Year 2026: τη National Gallery, το V&A East Storehouse, το Norwich Castle Museum & Art Gallery, το The Box στο Πλίμουθ και το Fitzwilliam Museum στο Κέιμπριτζ. Ο νικητής του βραβείου των 120.000 λιρών θα ανακοινωθεί στις 25 Ιουνίου στο Λονδίνο.
THE LIFO TEAM
Η γαλλική ταινία που ξαναφέρνει στο κέντρο το πιο άβολο πρόσωπο της Κατοχής

Πολιτισμός / Η γαλλική ταινία που ξαναφέρνει στο κέντρο το πιο άβολο πρόσωπο της Κατοχής

Το Les Rayons et les Ombres του Ξαβιέ Τζιανολί, με τον Ζαν Ντιζαρντέν στον ρόλο του συνεργάτη των ναζί Ζαν Λυσαίρ, έχει γίνει ένα από τα πιο συζητημένα γαλλικά φιλμ της χρονιάς. Μαζί με την εμπορική επιτυχία του, άνοιξε ξανά τη διαμάχη για το πώς ο κινηματογράφος δείχνει έναν συνεργάτη: ως ιστορικό τέρας ή ως άνθρωπο που βυθίζεται στην ενοχή.
THE LIFO TEAM
Η Ιζαμπέλ Ιπέρ ξέρει ότι ο πλούτος είναι η πιο επικίνδυνη φαντασίωση

Πολιτισμός / Η Ιζαμπέλ Ιπέρ ξέρει ότι ο πλούτος είναι η πιο επικίνδυνη φαντασίωση

Με αφορμή τη νέα της ταινία «Η πλουσιότερη γυναίκα του κόσμου», και ενώ ολοκληρώνει στη Μαδρίτη τις παραστάσεις της «Βερενίκης», η Ιζαμπέλ Ιπέρ μιλά για τον πλούτο, την εξουσία, την ελευθερία και το δικαίωμα μιας ηθοποιού να μη χαρίζεται ποτέ ολόκληρη.
THE LIFO TEAM
Η Πενέλοπε Κρουζ δεν έχει πάψει να φοβάται. Ούτε να μιλά

Πολιτισμός / Η Πενέλοπε Κρουζ δεν έχει πάψει να φοβάται. Ούτε να μιλά

Σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις που έχει δώσει εδώ και καιρό, η Πενέλοπε Κρουζ μιλά για το τίμημα του να παίρνει θέση δημόσια, για τη σιωπή του Χόλιγουντ μπροστά στον πόνο των παιδιών και των αμάχων, για τον φόβο που νιώθει ακόμη στα γυρίσματα, αλλά και για το πολύ προσωπικό ντοκιμαντέρ για τις γυναίκες που ετοιμάζει εδώ και τριά χρόνια.
THE LIFO TEAM
Η Σαρλίζ Θερόν απαντά στον Τιμοτέ Σαλαμέ: «Σε 10 χρόνια η AI θα μπορεί να κάνει τη δουλειά σου»

Πολιτισμός / Η Σαρλίζ Θερόν απαντά στον Τιμοτέ Σαλαμέ: «Σε 10 χρόνια η AI θα μπορεί να κάνει τη δουλειά σου»

Σε συνέντευξή της στους New York Times η Σαρλίζ Θερόν χαρακτήρισε «πολύ απερίσκεπτο» το σχόλιο του Τιμοτέ Σαλαμέ για το μπαλέτο και την όπερα, λέγοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη ίσως μπορέσει κάποτε να αντικαταστήσει έναν ηθοποιό αλλά όχι έναν άνθρωπο που χορεύει ζωντανά πάνω στη σκηνή.
THE LIFO TEAM
Andrew Lloyd Webber: «Είχα πει σε όλους ότι έκοψα το ποτό κι έπινα κρυφά. Μέχρι που ζήτησα βοήθεια»

Τι διαβάζουμε σήμερα / Andrew Lloyd Webber: «Είχα πει σε όλους ότι έκοψα το ποτό κι έπινα κρυφά. Μέχρι που ζήτησα βοήθεια»

Με μια κοφτή και εξομολογητική συνέντευξή του στους Times του Λονδίνου σήμερα, ο ζωντανός θρύλος του μουσικού θεάτρου, που ζει ξανά μιαν έκρηξη δημιουργικότητας, αποκαλύπτει τον όχι και τόσο μυστικό του εθισμό με το ποτό.
THE LIFO TEAM
ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ

Πολιτισμός / Τα εμβληματικά πέτρινα πουλιά της Ζιμπάμπουε επέστρεψαν όλα στην πατρίδα τους

Έπειτα από 137 χρόνια εκτός συνόρων, το εμβληματικό «Πτηνό της Ζιμπάμπουε» επέστρεψε στη χώρα, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή επαναπατρισμού και κλείνοντας έναν κύκλο αποικιοκρατικής λεηλασίας που σημάδεψε την εθνική της ταυτότητα
THE LIFO TEAM
 
 