Η Billie Eilish δωρίζει 11,5 εκατ. δολάρια για το περιβάλλον και την καταπολέμηση της πείνας

Η Billie Eilish ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 11,5 εκατομμύρια δολάρια από τα έσοδα της περιοδείας της Hit Me Hard and Soft για να στηρίξει οργανισμούς που ασχολούνται με την καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Η είδηση έγινε γνωστή του Wall Street Journal, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Οκτωβρίου στο Metropolitan Museum of Modern Art στη Νέα Υόρκη. Ο παρουσιαστής Stephen Colbert ανακοίνωσε τη δωρεά λίγο μετά τη βράβευση της Eilish για τη συνολική της επιρροή στη μουσική και τον ακτιβισμό.

Η καλλιτέχνιδα, που παρακολούθησε την τελετή μαζί με τη μητέρα της Maggie Baird, χρησιμοποίησε την ομιλία της για να μιλήσει για την οικονομική ανισότητα και την έλλειψη ενσυναίσθησης στην αμερικανική κοινωνία. «Ζούμε μια περίοδο όπου ο κόσμος πηγαίνει πραγματικά άσχημα – οι άνθρωποι χρειάζονται περισσότερη κατανόηση και βοήθεια από ποτέ, ειδικά στη χώρα μας», είπε, κοιτάζοντας προς τους πιο εύπορους της αίθουσας. Και με μια δόση χιούμορ πρόσθεσε: «Σας αγαπώ όλους, αλλά κάποιοι από εσάς έχετε πάρα πολλά χρήματα. Αν είστε δισεκατομμυριούχοι, ίσως είναι καιρός να τα μοιραστείτε»

Η Eilish έχει επανειλημμένα τοποθετηθεί δημόσια για θέματα περιβαλλοντικής δικαιοσύνης, ενώ φροντίζει οι περιοδείες της να έχουν όσο το δυνατόν μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα. Συνεργάζεται με την οργάνωση REVERB για τη μέτρηση και αντιστάθμιση των εκπομπών της, ενώ έχει ήδη κατευθύνει πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια σε προγράμματα μείωσης ρύπων και αναδάσωσης.

Η κοινωνική της δράση έχει και οικογενειακές ρίζες: η μητέρα της ίδρυσε το 2020 τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Support + Feed, που προωθεί φυτικά γεύματα και στηρίζει οικογένειες που αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια. Μέχρι σήμερα, ο οργανισμός έχει διανείμει περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο γεύματα σε κοινότητες στις ΗΠΑ και διεθνώς.

