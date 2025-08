Τα τραγούδια της Billie Eilish μετατρέπονται σε νανουρίσματα

Τα τραγούδια της Billie Eilish κυκλοφορούν σε νέο άλμπουμ από την παραγωγή του Rockabye Baby!, τη 15η Αυγούστου.

Το Billboard ανακοίνωσε νωρίτερα, ότι το νέο άλμπουμ έχει τίτλο «Lullaby Renditions of Billie Eilish», αφορά τα μωρά και πιο συγκεκριμένα, τον ύπνο τους. Πρόκειται για νέα εκδοχή μεγάλων επιτυχιών της, σε απαλούς μουσικούς τόνους, έτσι ώστε να βοηθήσουν στο νανούρισμα.

Το Lullaby Renditions of Billie Eilish αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 15 Αυγούστου και θα περιλαμβάνει ορχηστρικές διασκευές ορισμένων από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της πολυβραβευμένης μεGrammy καλλιτέχνιδας, από τα τρία στούντιο άλμπουμ της, μαζί με μερικές ακόμη επιλογές.

Ανάμεσα στα 13 κομμάτια - νανουρίσματα, περιλαμβάνονται το «Bad Guy» (από το When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), το ομώνυμο τραγούδι του «Happier Than Ever» και το πρόσφατο «Lunch» (από το Hit Me Hard and Soft), καθώς και το βραβευμένο με Όσκαρ «What Was I Made For?» από την ταινία Barbie, όπως επίσης και το «Ocean Eyes» του 2015 - το τραγούδι που είχε ανεβάσει στο SoundCloud και έγινε viral και εκτόξευσε την καριέρα της.

Στη δημοσιότητα δόθηκε και απόσπασμα από το χαριτωμένο animated βίντεο για τη διασκευή του «Bad Guy», που αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η σειρά χρησιμοποιεί ξυλόφωνα και άλλα μελωδικά κρουστά για να δημιουργήσει πιο γλυκές εκδοχές των δημοφιλών τραγουδιών της.

