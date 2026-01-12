ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Η «άγνωστη» Κρήνη Ανταίου αναδεικνύεται στα Πετράλωνα

Το ελάχιστα γνωστό μνημείο της αρχαίας Αθήνας αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια σωστικής ανασκαφής το 1976

Φωτογραφία: Υπουργείο Πολιτισμού
Το Υπουργείο Πολιτισμού, μέσω της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, προχωρά σε έργο αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης της αρχαίας Κρήνης στη συμβολή των οδών Ανταίου και Γενναίου Κολοκοτρώνη, στην πλατεία Αμαλίας Μερκούρη, στα Πετράλωνα.

Το μνημείο είχε αποκαλυφθεί το 1976, στο πλαίσιο σωστικής ανασκαφής που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια έργων του Οργανισμού Αποχέτευσης Πρωτευούσης.

Σε δήλωσή της, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τόνισε ότι η Κρήνη Ανταίου αποτελεί ένα ξεχωριστό αλλά ελάχιστα γνωστό μνημείο της αρχαίας Αθήνας, το οποίο για δεκαετίες παρέμενε εγκλωβισμένο στο πυκνό αστικό περιβάλλον, χωρίς επαρκείς συνθήκες προστασίας.

Όπως ανέφερε, αυτοψία των υπηρεσιών του υπουργείου το 2024 κατέγραψε εκτεταμένες φθορές στην άνω επιφάνεια του βράχου, καθώς και αποκολλήσεις τμημάτων στην αυλή της Κρήνης, γεγονός που κατέστησε επιτακτική την άμεση παρέμβαση. Το μνημείο επιβαρύνεται διαχρονικά από τις καιρικές συνθήκες, τη ρύπανση και την έντονη κυκλοφορία της περιοχής.

Φωτογραφία: Υπουργείο Πολιτισμού

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η αποκατάσταση δεν περιορίζεται στη συντήρηση, αλλά στοχεύει στη συνολική επανένταξη της Κρήνης στον πολιτισμικό ιστό της γειτονιάς. Μετά την ολοκλήρωση και έγκριση των απαιτούμενων μελετών από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, ξεκινά η ουσιαστική διάσωση και ανάδειξη του μνημείου, με παρεμβάσεις που συνδυάζουν αρχαιολογικό ενδιαφέρον και ζώνες πρασίνου.

Το οικόπεδο στο οποίο βρίσκεται η Κρήνη έχει τριγωνική μορφή και σήμερα περιβάλλεται από συρμάτινη περίφραξη, ενώ η αυλή της βρίσκεται χαμηλότερα από το επίπεδο των γύρω δρόμων. Από το 1985, τμήμα της οδού Ανταίου έχει μετατραπεί σε πεζόδρομο, στο πλαίσιο προστασίας του αρχαιολογικού χώρου.

Φωτογραφία: Υπουργείο Πολιτισμού
Φωτογραφία: Υπουργείο Πολιτισμού

Το έργο περιλαμβάνει τη δομική αποκατάσταση και στερέωση του σπηλαίου, ήπιες επεμβάσεις στα αρχιτεκτονικά μέλη, εργασίες καθαρισμού και συντήρησης, καθώς και την αναδιαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία νέας πλατείας που θα ενσωματώνει τον αρχαιολογικό χώρο, προσφέροντας έναν ποιοτικό δημόσιο χώρο πρασίνου και περιπάτου για κατοίκους και επισκέπτες.

