ΥΠΠΟ: Ανάδειξη του Διατειχίσματος στον αρχαιολογικό χώρο των Δυτικών Λόφων της Ακρόπολης

Στην ανάδειξη ενός από τα σημαντικότερα οχυρωματικά έργα της αρχαίας Αθήνας, του Διατειχίσματος στους Δυτικούς Λόφους της Ακρόπολης, προχωρά το υπουργείο Πολιτισμού, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων αναβάθμισης του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου.

Το Διατείχισμα, μήκους περίπου 900 μέτρων, εκτείνεται στην κορυφογραμμή που συνδέει τον λόφο των Μουσών (Φιλοπάππου) με τον λόφο των Νυμφών και αποτέλεσε κρίσιμο τμήμα της αμυντικής θωράκισης της αρχαίας πόλης, ενώνοντας σημεία του Θεμιστόκλειου τείχους και διαμορφώνοντας το δυτικό όριο της Αθήνας.

Το μνημείο καλύπτει περίπου δεκαπέντε αιώνες ιστορίας, από τον 4ο αιώνα π.Χ. έως τη βυζαντινή περίοδο, έχοντας δεχθεί αλλεπάλληλες επισκευές, επεκτάσεις και μετατροπές.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών υλοποιεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα προστασίας και ανάδειξης των σωζόμενων τμημάτων του Διατειχίσματος, με στόχο την αντιμετώπιση δομικών προβλημάτων, την αποτροπή περαιτέρω φθορών και την καλύτερη ερμηνεία του μνημείου στο κοινό, με τη μικρότερη δυνατή επέμβαση στο αρχαιολογικό τοπίο. Το έργο εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο ανάπλασης και αποκατάστασης των λόφων Πνύκας, Νυμφών και Μουσών – Φιλοπάππου, που υλοποιείται μέσω συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού με τον Δήμο Αθηναίων και την Περιφέρεια Αττικής.

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, σε δήλωσή της τόνισε ότι τα έργα ανάδειξης στον χώρο της Ακρόπολης συνεχίζονται με συστηματικό ρυθμό, μετά τις πρόσφατες παρεμβάσεις στον Άρειο Πάγο, τη Βόρεια Κλιτύ και τις εργασίες αποκατάστασης στο Παλαιό Μουσείο και στο μυκηναϊκό τείχος.

Παράλληλα, το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά και σε αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες, με εργασίες διαμόρφωσης στο εκδοτήριο της κεντρικής εισόδου του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης και των Κλιτύων.

Το έργο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την εγκατάσταση αυτόματων σταθμών πληρωμής, την αναδιάταξη των θέσεων εξυπηρέτησης –με πρόβλεψη για ΑμεΑ–, νέες κατασκευές σκίασης και ράμπας πρόσβασης, καθώς και εκσυγχρονισμό των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, με χρηματοδότηση του ΟΔΑΠ. Στόχος είναι η βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών και των συνθηκών εργασίας του προσωπικού, στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου.