«The Grand Ballroom»: Μία σφαίρα διαμέτρου 100 μέτρων «προσγειώνεται» στα Τίρανα

Το νέο κτίριο έρχεται να αντικαταστήσει το παλιό αθλητικό μέγαρο Asllan Rusi και να ενώσει τον αθλητισμό με την κοινωνική ζωή σε έναν ενιαίο χώρο

LifO Newsroom
Φωτογραφία: www.mvrdv.com
Ένα μεγαλειώδες αρχιτεκτονικό έργο έρχεται να στολίσει την πρωτεύουσα της Αλβανίας, τα Τίρανα και να αντικαταστήσει το παλιό αθλητικό μέγαρο Asllan Rusi.

Το αρχιτεκτονικό γραφείο MVRDV που έχει αναλάβει το έργο, σχεδιάζει να εγκαταστήσει στη θέση του μία σφαίρα - διαμέτρου άνω των 100 μέτρων - η οποία εντός της θα φιλοξενεί μία αρένα 6.000 θέσεων, ξενοδοχείο, διαμερίσματα και εμπορικά καταστήματα.

Ο κυκλικός όγκος του κτιρίου ενσωματώνεται ομαλά στο τοπίο, σαν να το αγκαλιάζει. Γύρω από την περίμετρό του, πλατείες και υπαίθρια γήπεδα παρατείνουν τη δημόσια ζωή του χώρου προς τα έξω.

Οι αρχιτέκτονες του MVRDV οργανώνουν το Grand Ballroom ως μια πολυεπίπεδη σφαιρική δομή, όπου οι λειτουργίες τοποθετούνται από το πιο δημόσιο στο πιο ιδιωτικό επίπεδο, σαν οριζόντιες στρώσεις που χτίζονται η μία πάνω στην άλλη.

Φωτογραφία: www.mvrdv.com

Στο κεντρικό επίπεδο δεσπόζει η αρένα που περιβάλλεται από καμπυλωτές κερκίδες. Πάνω από αυτή, δύο όροφοι ξενοδοχείου αιωρούνται ανάμεσα στις κερκίδες και τη στέγη, με παράθυρα που ανοίγουν απευθείας προς το γήπεδο, επιτρέποντας στους επισκέπτες να παρακολουθούν τα τεκταινόμενα από τα δωμάτιά τους.

Στο κέντρο της αρένας, ένα γυάλινο άνοιγμα διατηρεί την οπτική επαφή ανάμεσα στους αθλητές και τους επισκέπτες.

Φωτογραφία: www.mvrdv.com

Πηγαίνοντας λίγο πιο ψηλά, οι κατοικίες ενσωματώνονται στη διπλή κελυφωτή δομή της σφαίρας. Στο κέντρο τους δεσπόζει ένας ημι-υπαίθριος θόλος, που λειτουργεί ως κοινόχρηστος κήπος για τους κατοίκους. Εκεί δέντρα, μονοπάτια και καθιστικές ζώνες συνθέτουν ένα δεύτερο τοπίο μέσα στο ίδιο το κτίριο, σαν αντίστροφο είδωλο της αρένας που απλώνεται από κάτω.

Τα ανοίγματα που διαπερνούν το εξωτερικό κέλυφος επιτρέπουν στο φως και τον αέρα να κυκλοφορούν ελεύθερα.

Φωτογραφία: www.mvrdv.com

Η επιλογή των υλικών έχει σχεδιαστεί ώστε να αναδεικνύει τη γλυπτική συνέχεια του κτιρίου. Μεταλλικά πάνελ και γυάλινες επιφάνειες θα αντανακλούν το φως της ημέρας, ενώ οι εσωτερικοί κήποι θα προσθέτουν θερμότητα και φυσική απαλότητα στο εσωτερικό περιβάλλον.

Από μακριά, το Grand Ballroom θα μοιάζει με φωτεινό ημισφαίριο που αναδύεται πάνω από τον ορίζοντα· από κοντά, η επιφάνειά της θα αποκαλύπτει μπαλκόνια, ανοίγματα και εσοχές, στοιχεία που προσαρμόζονται στους ρυθμούς της καθημερινής ζωής.

Σύμφωνα με τον ιδρυτή του αρχιτεκτονικού γραφείου, Winy Maas, η σφαιρική μορφή του κτιρίου αντλεί έμπνευση από το Κενοτάφιο του Νεύτωνα του Étienne-Louis Boullée και τους γεωδαιτικούς θόλους του Buckminster Fuller — μνημεία που εκφράζουν το συλλογικό ανθρώπινο όραμα μέσω της γεωμετρίας.

Φωτογραφία: www.mvrdv.com
Φωτογραφία: www.mvrdv.com
Φωτογραφία: www.mvrdv.com

Στην περίπτωση των Τιράνων, αυτή η παράδοση αποκτά σύγχρονη ζωή μέσα από μια αρένα αφιερωμένη στον αθλητισμό και τη συνύπαρξη. Όπως σημειώνει ο Maas, το νέο κτίριο φιλοδοξεί να γίνει «ένας φάρος, ένας τόπος για παιχνίδι, συνάντηση και γιορτή».

