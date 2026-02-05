Μουσείο του Λούβρου: Οι πρώτες φωτογραφίες του στέμματος της Γαλλίδας αυτοκράτειρας Ευγενίας μετά τη ληστεία

Το στέμμα της Γαλλίδας αυτοκράτειρας Ευγενίας υπέστη σοβαρές ζημιές, όταν έπεσε στο έδαφος από τους δράστες που της ληστείας στο Μουσείο του Λούβρου τον περασμένο Οκτώβριο. Ωστόσο, σύμφωνα με ανακοίνωση του μουσείου, παραμένει «σχεδόν άθικτο» και μπορεί να αποκατασταθεί πλήρως.

Οι ληστές αφαίρεσαν κοσμήματα συνολικής αξίας που εκτιμάται στα 88 εκατ. ευρώ, αλλά εγκατέλειψαν το διαμαντοστόλιστο στέμμα που ανήκε στη σύζυγο του Ναπολέοντα Γ΄ την ώρα που έτρεχαν να ξεφύγουν.

Το μουσείο έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες του στέμματος μετά τη ληστεία, αναφέροντας ότι είχε παραμορφωθεί σοβαρά, καθώς οι δράστες επιχείρησαν να το αφαιρέσουν μέσα από μια στενή οπή που είχαν ανοίξει πριονίζοντας τη γυάλινη προθήκη.

Από το στέμμα λείπει ένας από τους οκτώ χρυσούς αετούς που το διακοσμούσαν, ωστόσο διατηρεί και τα 56 σμαράγδια του, καθώς και όλα εκτός από 10 από τα συνολικά 1.354 διαμάντια του.

Το μουσείο πρόσθεσε ότι το στέμμα του 19ου αιώνα θα αποκατασταθεί στην αρχική του κατάσταση «χωρίς να απαιτηθεί ανακατασκευή».

Για την επίβλεψη της διαδικασίας αποκατάστασης έχει συγκροτηθεί ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων υπό την προεδρία της επικεφαλής του μουσείου, Laurence des Cars.

Η ληστεία σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου, με τους δράστες να χρησιμοποιούν ανυψωτικό όχημα, το οποίο είχε κλαπεί, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στη Γκαλερί του Απόλλωνα (Galerie d’Apollon) μέσω μπαλκονιού κοντά στον ποταμό Σηκουάνα.

Δύο από τους δράστες εισήλθαν στο εσωτερικό κόβοντας το παράθυρο με ηλεκτρικά εργαλεία. Στη συνέχεια απείλησαν τους φύλακες, οι οποίοι εκκένωσαν τον χώρο, και έκοψαν τα τζάμια δύο προθηκών που φιλοξενούσαν κοσμήματα τα οποία ανήκαν στο παρελθόν στη γαλλική βασιλική οικογένεια ή στους αυτοκρατορικούς της ηγέτες.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, οι δράστες παρέμειναν εντός του μουσείου για λιγότερο από τέσσερα λεπτά πριν διαφύγουν, επιβιβαζόμενοι σε δύο σκούτερ που τους περίμεναν έξω.

Η αστυνομία έχει συλλάβει τέσσερις άνδρες, τους οποίους οι εισαγγελικές αρχές θεωρούν υπεύθυνους για τη ληστεία, ωστόσο ο εγκέφαλος της επιχείρησης δεν έχει ακόμη εντοπιστεί.

Τα υπόλοιπα επτά κοσμήματα που αφαιρέθηκαν - μεταξύ των οποίων ένα διαμαντοστόλιστο διάδημα που ανήκε επίσης στην Ευγενία, καθώς και κολιέ, σκουλαρίκια και καρφίτσες - εξακολουθούν να αγνοούνται.

Με πληροφορίες από BBC

