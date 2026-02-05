Pantera: «Ερχόμαστε στην Ελλάδα για πρώτη φορά!»

Το Release Athens 2026 ανακοίνωσε τη συναυλία των Pantera στην Ελλάδα.

Το θρυλικό groove metal συγκρότημα, από το Άρλινγκτον του Τέξας έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα με τα μεγάλα ονόματα των συναυλιών, που αναμένονται το καλοκαίρι στην Αθήνα.

Οι Pantera θα πραγματοποιήσουν την πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα την Πέμπτη 9 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Σε ανάρτησή τους από τον επίσημο λογαριασμό τους στο Instagram, οι Pantera έγραψαν: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε ότι ερχόμαστε στην Αθήνα, στην Ελλάδα, για πρώτη φορά! Ανυπομονούμε να παίξουμε για εσάς!».

Σύμφωνα με τη διοργάνωση, η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, στις 12:00.

Οι Pantera έχουν αναγνωριστεί ως ένα από τα συγκροτήματα που καθόρισαν τον σύγχρονο heavy metal ήχο, ιδιαίτερα τη μετάβαση προς το groove metal τη δεκαετία του ’90. Το Billboard έχει επισημάνει ότι άλμπουμ όπως τα Cowboys From Hell και Vulgar Display of Power αποτέλεσαν εμπορικά και καλλιτεχνικά ορόσημα, φέρνοντας το metal ξανά στο mainstream των charts, ενώ επηρέασαν καθοριστικά τη μεταγενέστερη σκηνή.

5 κορυφαία κομμάτια των Pantera

Walk

Θεωρείται το αναγνωρίσιμο τραγούδι των Pantera και ένα από τα πιο εμβληματικά metal tracks της δεκαετίας του ’90.

Cowboys from Hell

Το Billboard έχει χαρακτηρίσει το τραγούδι-ορόσημο που σηματοδότησε τη ριζική αλλαγή ήχου της μπάντας και την είσοδό της στη μεγάλη εμπορική σκηνή.

Cemetery Gates

Ένα τραγούδι που υπενθύμισε τη δυναμική και φωνητική εμβέλεια του συγκροτήματος, ενώ αποτελεί κι ένα από τα πιο γνωστά metal ballads.

Mouth for War

Ανελέητο, πολιτικά φορτισμένο και από τα πιο «επιθετικά» tracks του καταλόγου τους.

5 Minutes Alone

Βαρύ groove και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της μπάντας.

