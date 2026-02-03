Οι Pet Shop Boys επιστρέφουν στην Αθήνα για συναυλία στο Release Athens 2026

Οι Pet Shop Boys επιστρέφουν στην Αθήνα το Σάββατο 27 Ιουνίου, για μία ακόμη εμφάνιση στην Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Release Athens 2026. Τέσσερα χρόνια μετά τη συναυλία του 2022, που πολλοί ξεχώρισαν ως μία από τις πιο δυνατές στιγμές του φεστιβάλ, το βρετανικό ντουέτο ξανανεβαίνει στη σκηνή στην ελληνική πρωτεύουσα.

Οι Neil Tennant και Chris Lowe έχουν πίσω τους πορεία που ξεπερνά τις τέσσερις δεκαετίες και θεωρούνται το πιο επιτυχημένο ντουέτο στην ιστορία της βρετανικής μουσικής. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 μέχρι σήμερα, διατηρούν σταθερή παρουσία στην pop, με 44 singles στο UK Top 30, εκ των οποίων 22 στο Top 10 και τέσσερα στο Νο 1, ενώ και τα 15 studio albums τους έχουν μπει στο UK Top 10.

Η εμφάνισή τους στην Αθήνα εντάσσεται στην περιοδεία Dreamworld The Greatest Hits Live, την πρώτη greatest hits περιοδεία της καριέρας τους. Η παραγωγή βρίσκεται στην πέμπτη της χρονιά και έχει περάσει από 31 χώρες, στηριγμένη σε υλικό που ο κόσμος έχει ταυτίσει με την πορεία τους.

Οι Pet Shop Boys έχουν τιμηθεί με Ivor Novello και BRIT Awards για τη συνολική τους προσφορά και έχουν υπογράψει συνεργασίες με ονόματα που ξεπερνούν τα όρια της καθαρής pop. Το έργο τους δεν περιορίζεται στη δισκογραφία, καθώς έχουν δουλέψει και σε πρότζεκτ που ακουμπούν το μουσικό θέατρο, το μπαλέτο και την κινηματογραφική μουσική.

Το Release Athens έχει ανακοινώσει ότι θα ακολουθήσουν και άλλα ονόματα για το line up το επόμενο διάστημα.

