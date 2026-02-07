Λίμνη Μόρνου: Θεαματική άνοδος της στάθμης του νερού από τον Νοέμβριο

Ενθαρρυντική είναι η εικόνα που λαμβάνουμε από τη τεχνητή λίμνη Μόρνου - ταμιευτήρα νερού της Αθήνας - καθώς η στάθμη του νερού έχει σημειώσει θεαματική άνοδο.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του, ο γνωστός μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, «το φθινόπωρο του 2025 τα αποθέματα του Μόρνου είχαν υποχωρήσει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, κοντά στα 190 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, καταγράφοντας μία από τις χαμηλότερες στάθμες της τελευταίας 15ετίας. Ωστόσο, οι βροχοπτώσεις και οι χιονοπτώσεις του φετινού χειμώνα οδήγησαν σε αισθητή ανάκαμψη.»

Και συνεχίζει: «στις αρχές Φεβρουαρίου 2026 τα αποθέματα ανέβηκαν περίπου στα 310 εκατ. κυβικά μέτρα, δηλαδή αυξήθηκαν πάνω από 100 εκατ. μέσα σε λίγες εβδομάδες. Παρότι η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη, η στάθμη παραμένει αρκετά χαμηλότερη από μια κανονική χρονιά, όπου ο Μόρνος κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 500 και 650 εκατ. κυβικών μέτρων.»

«Αν ο υπόλοιπος χειμώνας κυλήσει με φυσιολογικές βροχές, εκτιμάται ότι μέχρι την άνοιξη τα αποθέματα μπορεί να φτάσουν περίπου στα 400–450 εκατ. κυβικά μέτρα, δηλαδή σε πιο ασφαλή αλλά όχι πλήρως άνετα επίπεδα για την υδροδότηση της Αττικής.», καταλήγει ο κ. Τσατραφύλλιας.

Αντίστοιχη ανάρτηση έκανε και ο - επίσης γνωστός μετεωρολόγος - Θεόδωρος Κολυδάς, παραθέτοντας και ορισμένους πίνακες.

«Θεαματική η άνοδος της στάθμης του Μόρνου μετά τον Νοέμβριο του 2025. Μπορεί σε πολλούς ο φετινός χειμώνας να θύμησε...φθινόπωρο με τα διαδοχικά χαμηλά -και δεν έχουν αδικο-ωστοσο μας χάρισε πολλά νερά στους ταμιευτήρες της δυτικής Ελλάδος.», γράφει στη λεζάντα της ανάρτησης ο κ. Κολυδάς.

