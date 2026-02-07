Οπαδική επίθεση στο Γαλάτσι: Ρώτησαν 26χρονο τι ομάδα είναι και τον μαχαίρωσαν

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου (7/2) μετά από αιματηρό επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα που σημειώθηκε στην οδό Παρθενόπης στο Γαλάτσι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πέντε άτομα που επέβαιναν σε ένα αυτοκίνητο συνάντησαν έναν 26χρονο, τον ρώτησαν τι ομάδα υποστηρίζει και στη συνέχεια ένας από τους δράστες τον τραυμάτισε ελαφρά στο στήθος με μαχαίρι.

Την ίδια ώρα, σε μικρή απόσταση στην οδό Κουρτίου, βρέθηκε τραυματισμένο ένα δεύτερο άτομο, ένας 32χρονος με τραύμα στο γλουτό.

Οπαδική επίθεση στο Γαλάτσι: Δύο οι τραυματίες

Οι δύο τραυματίες βρίσκονται στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή τους.

Παράλληλα, σε ένα κάδο απορριμμάτων κοντά στην οδό Στεφανοπούλου βρέθηκε και ένα μαχαίρι το οποίο παρέλαβε η Αστυνομία.

Την έρευνα για το περιστατικό ανέλαβε το τμήμα Αθλητικής Βίας.