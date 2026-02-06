16 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (5-11/2)

CLUBBING

COMA x SMUT / TOMMY FOUR SEVEN + AMOTIK + JERM

Ο ιδρυτής της 47 Tommy Four Seven με έδρα το Βερολίνο, γνωστός για το καταιγιστικό, απογυμνωμένο τέκνο του, έρχεται με σκοτεινά beat. Μαζί του ο Amotik με τον διαλογιστικό ήχο του που αντλεί στοιχεία από τις ρίζες της ινδικής κλασικής μουσικής και την ευρωπαϊκή τέκνο παράδοση, και ο Jerm, επικεφαλής των Analogue & CoMA, με καθαρό τέκνο και κοφτά, βαθιά grooves.

7/2, 23:30, SMUT Athens, Βατσαξή 4, Αθήνα

Exilium pres. MOIA

H MOIA είναι DJ, παραγωγός και ιδρύτρια δισκογραφικής, με βαθιές ρίζες στην underground techno σκηνή.

Με έδρα το Βερολίνο και ενεργή από το 2018, η MOIA είναι DJ, παραγωγός και ιδρύτρια δισκογραφικής, με βαθιές ρίζες στην underground techno σκηνή. Γνωστή για την αυθεντικότητα και τη σταθερή καλλιτεχνική της ταυτότητα, προσεγγίζει το DJing όχι ως περφόρμανς αλλά ως μορφή έκφρασης, έναν άμεσο διάλογο ανάμεσα στον καλλιτέχνη, τον ήχο και το κοινό.

6/2, 23:30, Oddity Club, Ηρακλειδών 61, Αθήνα, είσοδος: από 10 ευρώ

Kinky Valentine

Το All Inc Collective κάνει το ντεμπούτο του στην αθηναϊκή χορευτική σκηνή με μια βραδιά με house και techno queer ενέργεια, συμμετοχική ατμόσφαιρα, DJs, performances Ballroom. Συμμετέχουν οι Discoben, MixDaddy, Fo, HUTTE, IVRA και performances Ballroom από Teddy & Pani. Μια νύχτα σύνδεσης, έντασης και ελεύθερης έκφρασης.

6/2, 23:30, IT Athens, Σολωμού 30 & Μπόταση 9, Αθήνα

Blend with Pan Pot

Το αγαπημένο, αψεγάδιαστο duo από το Βερολίνο.

Το αγαπημένο, αψεγάδιαστο duo από το Βερολίνο έχει διατηρήσει ζωντανή την τέκνο και την έχει πάει ένα βήμα μπροστά όσο λίγοι στον χώρο. Πετυχαίνουν τον στόχο τους ξανά και ξανά, δηλαδή να περάσει πρωτίστως καλά το κοινό, μακριά από ελιτίστικα σετ. «Διαβάζουν» πάντα το μέρος, το κλαμπ και τον κόσμο, προσαρμόζοντας τον ήχο τους, δίχως να ξεφεύγουν από τη βάση τους, από το βαθύ και υπόκωφο μπάσο, το αδιάκοπο χτίσιμο και τις κορυφώσεις στις πιο κατάλληλες στιγμές.

7/12, 23:30, Oddity Club, Ηρακλειδών 61, Αθήνα

ΘΕΑΤΡΟ

Εσωτερικό, του Mορίς Mέτερλινκ

Φωτ.: Μυρτώ Αποστολίδου

Ο βραβευμένος με Νόμπελ συμβολιστής Μορίς Μέτερλινκ με το «Εσωτερικό» καταθέτει έναν φιλοσοφικό στοχασμό πάνω στον οντολογικό προβληματισμό της ανθρώπινης ύπαρξης, αναδεικνύοντας έννοιες και δίπολα –εσωτερικό - εξωτερικό, οικείο - ανοίκειο– και φέρνοντας το ζήτημα του θανάτου σε αναμέτρηση με εκείνο της ζωής.

5/2-1/3, Bios Main, Πειραιώς 84, Πέμ.-Κυρ. 21.00, είσοδος: 10-15 ευρώ

Ο Ηλίθιος

Φωτ.: Μηνάς Τσισής

Ο Νικόλας Ανδρουλάκης μάς καλεί σε μια παράσταση πραγματικότητας που ξεκινάει ως διάλεξη, ως ένα παράξενο TEDx των αρχών της δεκαετίας του ’90 και εξελίσσεται κάθε φορά σε μια προσωπική κατάθεση ψυχής, σε ένα εξομολογητικό σάλτο μορτάλε. Κάθε μέρα, λίγο λίγο, απ’ την αρχή.

5-26/2, Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, Φιλελλήνων 27, Σύνταγμα, Πέμ. 20:30, είσοδος: 15-20 ευρώ

Locandiera

Φωτ.: Πάτροκλος Σκαφίδας

Μια κωμωδία με δαιμόνια πλοκή, καταιγιστικές ανατροπές και την αδιαμφισβήτητη σκηνοθετική σφραγίδα του Γιάννη Κακλέα, η «Locandiera» του Κάρλο Γκολντόνι παρουσιάζεται σε μια φρέσκια, σύγχρονη εκδοχή, με πρωτότυπη μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου και ένα λαμπερό πρωταγωνιστικό δίδυμο: τη Βερόνικα Δαβάκη και τον Ιβάν Σβιτάιλο.

5/2-1/3, Θέατρο Τέχνης Κάρολου Κουν, Φρυνίχου 14, Πλάκα, Τετ., Κυρ. 19:00, Πέμ.-Σάβ. 21:00, είσοδος: 12-18 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

ODD - Onassis Dance Days 2026

Το ODD εστιάζει φέτος στο «οικείο και το ανοίκειο», στις έννοιες της καταγωγής, της οικογένειας, των γνωστών, των αγνώστων, όσο και των εκλεκτικών συγγενειών. Φωτ.: Έφη Γούση

Το φεστιβάλ σύγχρονου χορού Onassis Dance Days (ODD) εστιάζει φέτος στο «οικείο και το ανοίκειο», στις έννοιες της καταγωγής, της οικογένειας, των γνωστών, των αγνώστων, όσο και των εκλεκτικών συγγενειών. Πώς διαμορφώνεται η χορογραφική ταυτότητα μέσα από σχέσεις αίματος, μνήμης ή και φαντασίας; Ποιες είναι οι νέες μορφές «συγγένειας» σε έναν κόσμο ρευστών δεσμών; Μπορεί μια χορογραφία να γίνει τόπος συνάντησης για συγγενείς εξ αίματος, εξ επιλογής ή και εξ εκπλήξεως; Κεντρική παράσταση του φετινού φεστιβάλ είναι μια διεθνής συμπαραγωγή της Στέγης, το NÔT της Πορτογαλίδας Mαρλίν Moντέιρο Φρέιτας.

5-8/2, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 107, Αθήνα, 18:00, είσοδος: 10-32 ευρώ

Ξεκίνα από την αρχή και συνέχισε μέχρι να φτάσεις στο τέλος - Μετά σταμάτα

Φωτ.: Χριστίνα Γεωργιάδου

Η ομάδα Ελλήνων χορευτών και ακροβατών «Κι όμΩς κινείται» παρουσιάζει την πιο ανατρεπτική «Αλίκη στη Χώρα των θαυμάτων». Το μυθιστόρημα εκτυλίσσεται στον χώρο του nonsense, του λογικού παράδοξου, ξετυλίγεται σε πολλαπλές στρώσεις και είναι γεμάτο συμβολισμούς και μεταφορές. Πρόκειται για την αφήγηση ενός ονείρου, που συχνά παίρνει διαστάσεις εφιαλτικές. Μια αλληλουχία παράλογων συμβάντων παρουσιάζεται με ρυθμό ασθματικό και γλώσσα οριακά παραληρηματική.

5-8/2, uέατρο Ροές, Ιάκχου 16, Γκάζι, 21:00, είσοδος: 10-15 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

BEHEMOTH

Οι βασιλιάδες του extreme metal ήχου από την Πολωνία επιστρέφουν.

Οι επιβλητικοί Behemoth έρχονται στην Αθήνα. Οι βασιλιάδες του extreme metal ήχου από την Πολωνία επιστρέφουν μετά την αδιανόητη headline εμφάνισή τους στο Release Athens 2024 για ένα καταιγιστικό σόου. Μαζί τους, ως special guest, o Nidhogg, μια νέα φωνή στον black metal ήχο.

8/2, Floyd, Πειραιώς 117, 21:00, Γκάζι

Straight from the Bottom vol.2

Δύο από τις καλύτερες ελληνικές μπάντες βρίσκονται για πρώτη φορά μαζί για ένα μοναδικό live. To Straight from the Bottom φέρνει μαζί τους Hippomaniacs και τους The Halay Lamba σε μια εκρηκτική βραδιά γεμάτη τζαζ, φανκ, ψυχεδέλεια και ανατολίτικους ρυθμούς – δυνατά grooves, αυτοσχεδιασμός και tribal breakbeat ατμόσφαιρα για μια μοναδική live εμπειρία.

6/2, ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39, Αθήνα, 21:00, είσοδος: 15 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

DESSERT

Από τους πιο διεισδυτικούς πορτρετίστες της γενιάς του, ο Νίκος Σίσκος προσεγγίζει το επιδόρπιο όχι ως γαστρονομική απόλαυση αλλά ως έννοια. Έχει χαρακτήρα πρόκλησης, παιχνιδιού, σχεδόν ελαφράς ιεροσυλίας: μια γλυκιά αμαρτία που αναζητείται με πλήρη επίγνωση της διάρκειάς της, μια στιγμή που αποσπάται από τη σοβαρότητα του κανόνα.

6-28/2, Εικαστικός Κύκλος Sianti, Βασ. Αλεξάνδρου 2 & Μιχαλακοπούλου, Αθήνα (Πίσω από την Εθνική Πινακοθήκη), Τρ., Πέμ.-Παρ. 10:00-20:00, Τετ. 10:00-15:00, Σάβ. 10:00-16:00

ΜΠΑΖΑΡ

Vinyl Market

Το Vinyl Market, το μεγάλο event της πόλης, επιστρέφει με τη νέα χρονιά στο καθιερωμένο πλέον ραντεβού σε μια γιορτή για το βινύλιο στον γνώριμο χώρο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, που είναι ανανεωμένος και εμπλουτισμένος με νέες συλλογές δίσκων, συλλεκτικά κομμάτια, φρέσκες, νέες κυκλοφορίες, αλλά και με πολλά άλλα μουσικά εκθέματα. Δίσκοι από όλη την γκάμα της μουσικής θα βρίσκονται εκεί για να τους ανακαλύψετε. Ροκ, σόουλ, φανκ, τζαζ, λάτιν, μπλουζ, έθνικ, ελεκτρόνικα και πολλά άλλα.

6-8/2, 11:00, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100

Εκδόσεις Στιγμή

Ένα event αφιερωμένο σε όλους τους βιβλιοφάγους από τις εκδόσεις Στιγμή που μας προσκαλούν στο πρώτο τριήμερο μπαζάρ τους το οποίο θα πραγματοποιηθεί στον χώρο τους. Τα βιβλία των εκδόσεων θα διατίθενται με έκπτωση από 30% ως 70%.

6-8/2, 11:00-19:00, eκδόσεις Στιγμή, Καλλιδρομίου 28, Εξάρχεια

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Happy Chinese New Year

Γιόρτασε την Κινέζικη Πρωτοχρονιά στην Αθήνα, στην πλατεία Κοτζιά, που μεταμορφώνεται σε πολύχρωμο μπαζάρ με ωριαία περφόρμανς (11:00-18:00), αυθεντική κινέζικη κουζίνα, kung fu, hanfu, χειροτεχνίες, καλλιγραφία και παραδοσιακή τελετή τσαγιού. Μια μέρα γεμάτη πολιτισμό, γεύσεις και γιορτινή ενέργεια.

11/2, 11:00-18:00, πλ. Κοτζιά, Αθήνα

Φεστιβάλ Περιόδου

Μια μέρα αφιερωμένη στο σώμα, στην ενδυνάμωση και στη συμπερίληψη. Οι The Locals και η συλλογικότητα Lolektiva σάς προσκαλούν σε μια γιορτή που σπάει τα ταμπού. Το Φεστιβάλ Περιόδου είναι ένας συμμετοχικός χώρος διαλόγου για όλα όσα αφορούν την έμμηνο ρύση, την υγεία και τη φροντίδα με στόχο την αποστιγματοποίηση και τη συλλογική ενδυνάμωση. Ομιλίες, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις για κάθε ηλικία.

14/2, 09:30-20:00, Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Φωκίωνος Νέγρη 42, Αθήνα