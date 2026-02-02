Πολιτικά Grammys με λάτιν αιχμές και απειλές για μηνύσεις

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο ετήσιος θεσμός της Αμερικανικής Ακαδημίας Μουσικής αντανακλά, ή τουλάχιστον προσπαθεί να πιστοποιήσει, την εμπορική ανταπόκριση όλων των ειδών στο κοινό.

Σε ένα show γεμάτο ενέργεια και live εμφανίσεις από τρανταχτά ονόματα, η βιομηχανία γιόρτασε την τρέχουσα πoπ, φέρνοντας στη σκηνή τον Μπρούνο Μαρς με τη Ροζέ για το «APT» αλλά και σόλο για το μέτριο καινούργιο του single, τον Φαρέλ, που έλαβε τιμές μικρού βασιλιά πριν το όπως πάντα καλόγουστο αφιέρωμα στον εαυτό του, την Lady Gaga ζωντανή λάμπα (vintage McQueen) για το «Abracadabra», τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ με τα παιχνιδιάρικα νάζια της, τον Τζάστιν Μπίμπερ μόνο με καλτσάκια και εσώρουχο, για να συνάδει με το καλοκαιρινό, οικογενειακό «Yukon» και στο βήμα των απονεμητών τη Σερ που τα μπέρδεψε με τον μοναδικό της τρόπο, διαβάζοντας την τελευταία στιγμή ως νικητή τον αείμνηστο Λούθερ Βάντρος, αφού πρώτα παραδέχτηκε πως το να μοιράζει βραβεία δεν είναι και το φόρτε της.

«Δεν είμαστε άγριοι, δεν είμαστε ζώα, ούτε εξωγήινοι, είμαστε άνθρωποι και Αμερικανοί», είπε ο Bad Bunny όταν κέρδισε τη λάτιν κατηγορία

Tέλος, είδαμε τον Χάρι Στάιλς, νικητή του άλμπουμ της χρονιάς για το 2023, να αναγγέλλει τον μεγάλο νικητή της βραδιάς, που δεν ήταν άλλος από τον Bad Bunny, τον πρώτο που κέρδισε το συγκεκριμένο βραβείο για ισπανόφωνο δίσκο. «Δεν είμαστε άγριοι, δεν είμαστε ζώα, ούτε εξωγήινοι, είμαστε άνθρωποι και Αμερικανοί», είπε νωρίτερα, όταν κέρδισε τη λάτιν κατηγορία, και προς στιγμή πιστέψαμε πως τα 15.000 μέλη της Ακαδημίας θα τον «τακτοποιούσαν» μόνο με αυτό, όπως κάνουν τόσα χρόνια με τον Κέντρικ Λαμάρ και το ραπ άλμπουμ της χρονιάς αντίστοιχα.

Ο Μπενίτο, που έχει καταφέρει να είναι Νο1 ακόμη και στην Ελβετία έχει εκνευρίσει σοβαρά την πλευρά των MAGA με τις δηλώσεις του, μια και μέσα από το «Debi tirar mas fotos» παίρνει θέση υπέρ της αυτονομίας του Πoυέρτο Ρίκο. Στην απονομή, πάντως, δεν τραγούδησε, τηρώντας τη συμφωνία του με το Super Bowl να μην κάψει το show του στο ημίχρονο με άλλο live σε κοντινό χρονικό διάστημα.

Πολλοί καλεσμένοι φορούσαν κονκάρδες ICE OUT στο πέτο τους και η Μπίλι Άιλις δεν μάσησε τα λόγια της, όπως άλλωστε συνηθίζει εδώ και καιρό. Στην 34η υποψηφιότητά της (!) σε 6 χρόνια πήρε το δέκατο Grammy της για το «Wildflower» ως τραγούδι της χρονιάς, και μάλιστα απέναντι σε σκληρό ανταγωνισμό. Ακόμη και η Ολίβια Ντιν, στο πιο ανώδυνο από τα αναμενόμενα βραβεία της βραδιάς, αυτό του καλύτερου νέου καλλιτέχνη, θύμισε πως είναι υπερήφανο παιδί μεταναστών.

Στην έκτη και τελευταία, όπως επιμένει ο ίδιος, θητεία του ως οικοδεσπότης της βραδιάς, ο Τρέβορ Νόα δεν πήρε λαμπρές κριτικές από τους Αμερικανούς αναλυτές, ωστόσο δεν παρέλειψε να κάνει πλάκα με τον πιο εύκολο στόχο του τελευταίου μήνα, τη Νίκι Μινάζ, που δηλώνει ορκισμένη φαν του Προέδρου των ΗΠΑ.

Ο Νοτιοαφρικανός κωμικός και παρουσιαστής αστειεύτηκε με τους πισινούς της χιπ-χοπ καλλιτέχνιδας και του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά το σατιρικό σχόλιό του που συνέδεε τον POTUS, τον Μπιλ Κλίντον και τον Τζέφρι Έπστιν με ένα εξωτικό νησί, που δεν είναι η Γροιλανδία, προκάλεσε τη μήνι του Τραμπ, ο οποίος πρωί πρωί τον συνέκρινε με τον έτερο loser Τζίμι Κίμελ, τον αποκάλεσε ψεύτη, και απείλησε με αγωγές, με την υπόσχεση οι δικηγόροι του να δώσουν συνέχεια στο συμβάν.

Ο Κίμελ, που στο μεταξύ δεν έχει σταματήσει να κατακεραυνώνει τον Τραμπ σχεδόν κάθε βράδυ από το στούντιο της εκπομπής του, δεν θα είναι φυσικά ο οικοδεσπότης των Όσκαρ. Και κάπως έτσι, όλα τα βλέμματα στρέφονται στον Κόναν Ο’Μπράιαν: θα ανταποκριθεί στην καυτή επικαιρότητα ή θα αφήσει τις ίδιες τις υποψήφιες ταινίες και στους δημιουργούς τους να μιλήσουν;

Με δεδομένο ότι τόσο το «Μια μάχη μετά την άλλη» όσο και οι «Αμαρτωλοί» έχουν ήδη πολλά να πουν σε επίπεδο θεμάτων και πολιτικού υποβάθρου, τα Όσκαρ ετοιμάζονται να παραλάβουν τη σκυτάλη από τα Grammys σε πέντε εβδομάδες. Και μπορεί να μην ακουστούν τόσα ισπανικά, αλλά όλα δείχνουν πως η βραδιά θα αρθρώσει πολιτικό λόγο με σαφείς και αιχμηρές τοποθετήσεις.