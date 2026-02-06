Ο ηθοποιός Σαμ Κλάφλιν δήλωσε ότι οι γυμνές σκηνές του προκάλεσαν σωματική δυσμορφία

Ο Σαμ Κλάφλιν αποκάλυψε στο podcast «Happy Place» της Φίαρνε Κότον (μέσω του The Independent) ότι η σωματική δυσμορφία του επιδεινώθηκε από τους ρόλους του στο Χόλιγουντ, οι οποίοι συχνά απαιτούσαν να εμφανίζεται χωρίς πουκάμισο στην οθόνη.

Ο Κλάφλιν είναι γνωστός για τον ρόλο του στη σειρά ταινιών «The Hunger Games», ξεκινώντας από το «Catching Fire». Έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στην ταινία «Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides».

Τι σχολίασε ο ηθοποιός για τη σωματική δυσμορφία

«Σε πολλούς από τους ρόλους που έπαιξα νωρίτερα στην καριέρα μου... Είχα μια σκηνή χωρίς μπλούζα σε μια από τις πρώτες μου ταινίες, αλλά δεν ήταν στο σενάριο και μου το είπαν μια εβδομάδα πριν [βγάλουν] τη μπλούζα μου», είπε ο Κλάφλιν. «Σκέφτηκα: 'Δεν έχω γυμναστεί, τι θα κάνω;' Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή με τον κόσμο».

Ο Κλάφλιν είπε νωρίτερα στη συζήτηση: «Είμαι απίστευτα ανασφαλής. Μόλις πήγα σε μια προβολή μιας ταινίας στην οποία συμμετείχα και αμέσως μετά όλοι με ρώτησαν: 'Πώς ήταν;' Και [εγώ απάντησα]: 'Δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν μου αρέσει το πρόσωπό μου'. Όταν με επέλεξαν για τους «Πειρατές», σκέφτηκα: 'Τι στο καλό κάνω εδώ;'».

Ο ηθοποιός είχε δηλώσει προηγουμένως στην εφημερίδα The Telegraph το 2025 ότι «υπάρχει αυτή η αντίληψη στο Χόλιγουντ ότι οι άντρες με τους κοιλιακούς είναι αυτοί που πουλάνε την ταινία. Έτσι, ένιωθα πίεση να μοιάζω έτσι. Ως αποτέλεσμα, ανέπτυξα μια μορφή σωματικής δυσμορφίας. Δεν ήταν ακριβώς διατροφική διαταραχή και δεν κατηγορώ κανέναν εκτός από τον εαυτό μου, αλλά σίγουρα οφείλεται στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούμαι».

Επεκτείνοντας το θέμα με την Κότον στο πρόσφατο επεισόδιο του podcast, ο Κλάφλιν δήλωσε: «Έχω επηρεαστεί πολύ [από τη σωματική δυσμορφία]. Θα έλεγα ότι οι περισσότεροι άντρες επηρεάζονται, αλλά θα έλεγα ότι η δική μου περίπτωση ήταν αρκετά σοβαρή... Είναι μια πραγματική μάχη. Είναι σαν μια καθημερινή μάχη. Επηρεάζομαι πολύ από το τι σκέφτονται οι άλλοι και αν πιστεύουν ότι είμαι όμορφος ή καλός άνθρωπος».

Με πληροφορίες από Variety