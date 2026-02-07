Έρχονται αλλαγές στα ταξί - Τι πρέπει να ξέρουν πελάτες και οδηγοί

Αλλαγές έρχονται στα ταξί, όπως αναφέρει το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έθεσε, πριν από μερικές ημέρες, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τον τίτλο: «Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση μεταφορών: Τεχνικός έλεγχος - Εγκαταστάσεις Εξυπηρέτησης Οχημάτων, συγκοινωνιακοί φορείς, επιβατικές - οδικές - εμπορευματικές μεταφορές, ηλεκτροκίνηση, Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ρυθμίσεις για τις πρότυπες προτάσεις, Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις».

Στο σχέδιο νόμου προβλέπονται σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς επιβολής προστίμων για τη μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλά και πρόστιμα -ποινές για τις φθορές σε εγκαταστάσεις δημόσιων μεταφορών.

Σκοπός είναι:

α) η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος μέσω του εκσυγχρονισμού και της αυστηροποίησης του πλαισίου τεχνικού ελέγχου οχημάτων και της λειτουργίας των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησής τους,

β) η διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των συγκοινωνιακών φορέων προς όφελος της ποιότητας και της αξιοπιστίας των παρεχόμενων μεταφορικών υπηρεσιών,

γ) η βελτίωση της ποιότητας, της προσβασιμότητας και της αποδοτικότητας των επιβατικών μεταφορών, με γνώμονα την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και τη βιώσιμη κινητικότητα,

δ) η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ασφάλειας και της λειτουργικής αποτελεσματικότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών,

ε) η επιτάχυνση της μετάβασης σε καθαρότερες μορφές μετακίνησης μέσω της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης και της μείωσης των εκπεμπόμενων ρύπων,

στ) η προώθηση ολοκληρωμένων και βιώσιμων πολιτικών αστικής κινητικότητας με στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις,

ζ) η βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, και

η) η βελτίωση του πλαισίου για τις Πρότυπες Προτάσεις.

Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι:

α) η τροποποίηση των διαδικασιών τεχνικού ελέγχου και του πλαισίου λειτουργίας των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων, ιδίως μέσω του ελέγχου μικροσωματιδίων και της επικαιροποίησης του ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας,

β) η ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας των συγκοινωνιακών φορέων,

γ) η επικαιροποίηση του πλαισίου λειτουργίας των επιβατικών μεταφορών,

δ) η επικαιροποίηση του πλαισίου λειτουργίας των οδικών - εμπορευματικών μεταφορών,

ε) η τροποποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου της ηλεκτροκίνησης και

στ) η υλοποίηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Ταξί: Το νομοσχέδιο φέρνει αλλαγές

Σε ό,τι αφορά τα ταξί, δημιουργείται ψηφιακή πλατφόρμα για αξιολόγηση των υπηρεσιών τους και άλλων επιβατηγών δημοσίας χρήσης (Ε.Δ.Χ.). Στα οχήματα θα τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο κώδικας που θα παραπέμπει στην πλατφόρμα η οποία θα δέχεται ανώνυμες αξιολογήσεις.

Η αντικατάσταση με νέο αυτοκίνητο, είτε παλαιού αποχαρακτηρισθέντος Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ, είτε Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ του οποίου το όριο ηλικίας έχει λήξει κατ' εφαρμογή της παρ. 5, συντελείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους από την ημερομηνία υποβολής αίτησης αποχαρακτηρισμού. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, η άδεια κυκλοφορίας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ ανακαλείται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη.

Για την ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, βάσει των σχεδίων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ), οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού δύνανται να διενεργούν ανοιχτούς διαγωνισμούς παραχώρησης του δικαιώματος αυτού σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, που προβλέπονται στην κατά περίπτωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Τους διαγωνισμούς μπορούν να διενεργούν και οι Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού για δήμους της αρμοδιότητάς τους. Μεταξύ των κριτηρίων αξιολόγησης των προσφορών περιλαμβάνονται υποχρεωτικά το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο χρόνος υλοποίησης, η λειτουργική διαθεσιμότητα των υποδομών και η εν γένει ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και, δυνητικά, ιδίως το πλήθος, η γεωγραφική κατανομή των σημείων επαναφόρτισης και τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των υποδομών. Τα ως άνω πρότυπα τεύχη εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών. Ρυθμίζονται επίσης οι διαδικασίες εγκατάστασης των φορτιστών.

Τι ισχύει για τα ηλεκτρικά ταξί

Προβλέπεται πως: «από την 1η Ιανουαρίου 2026, εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τα νέα επιβατηγά δημοσίας χρήσης οχήματα (Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ) με άδεια κυκλοφορίας είναι οχήματα μηδενικών εκπομπών. Εξαιρούνται οι νησιωτικοί οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού των ως άνω περιοχών. Για τους οδηγούς επιβατηγών δημόσιας χρήσης οχημάτων (Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ), των οποίων η ηλικία χρήσης συμπληρώνεται το έτος 2026, αναστέλλεται η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου μέχρι την έναρξη του προγράμματος επιδότησης για την αγορά Ε.Δ.Χ. οχημάτων μηδενικών εκπομπών. Μέχρι την έναρξη του προγράμματος επιδότησης για την αγορά οχημάτων Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ μηδενικών εκπομπών οι υπόχρεοι οδηγοί του τρίτου εδαφίου δεν αντικαθιστούν το όχημά τους κατά παρέκκλιση της περ. β' της παρ. 5 του άρθρου 89 του ν. 4070/2012 (Α' 82), για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των επιβατηγών δημοσίας χρήσης οχημάτων Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ. Από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος επιδότησης για την αγορά Ε.Δ.Χ. οχημάτων μηδενικών εκπομπών, οι υπόχρεοι του προηγούμενου εδαφίου έχουν προθεσμία δύο (2) μηνών για να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα επιδότησης. Από την υποχρέωση του πρώτου εδαφίου εξαιρούνται για το έτος 2026 οι οδηγοί οχημάτων Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ, οι οποίοι εκμεταλλεύονται όχημα ιδιοκτησίας τους ή με σύμβαση μίσθωσης, εφόσον είναι ηλικίας άνω των εξήντα δύο (62) ετών και δεν αντικαθιστούν το όχημά τους για το έτος 2026, κατά παρέκκλιση της περ. β' της παρ. 5 του άρθρου 89 του ν. 4070/2012, για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των οχημάτων Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ. Σε περίπτωση ολικής καταστροφής οχήματος Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ, πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας χρήσης και υπό την προϋπόθεση ότι η ηλικία του οχήματος δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη, το όχημα εξαιρείται από την υποχρέωση του πρώτου εδαφίου και δύναται το νέο όχημα Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ να είναι ηλεκτρικό ή υβριδικό ή τεχνολογίας προτύπου εκπομπών ρύπων «EURO 6» ταξινομημένο από 1ης Ιανουαρίου 2021 για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση της ηλικίας χρήσης του. Εξαιρούνται από την υποχρέωση του πρώτου εδαφίου τα οχήματα Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ, τα οποία έχουν αγοραστεί βάσει παραστατικού αγοράς εκδοθέντος έως και την 31η Δεκεμβρίου 2025 ανεξαρτήτως του χρόνου ταξινόμησής τους, ακόμη και εάν έχουν ταξινομηθεί μετά την 1 Ιανουαρίου 2026».

Το σχέδιο νόμου απαγορεύει τη χορήγηση νέων αδειών για πρατήρια υγραερίου ή μικτά πρατήρια σε ισόγεια πολυόροφων κτιρίων, όταν στους υπερκείμενους ορόφους στεγάζονται κατοικίες ή χρήσεις συνάθροισης κοινού. Για τα ήδη λειτουργούντα μικτά πρατήρια προβλέπεται μεταβατική περίοδος έως την 1η Δεκεμβρίου 2027, οπότε και θα πρέπει να παύσει η εμπορία υγραερίου.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η περίφραξη των πρατηρίων καυσίμων, θα διέπεται αποκλειστικά από την πολεοδομική νομοθεσία, ενώ εισάγεται η δυνατότητα εγκατάστασης απομακρυσμένου στομίου πλήρωσης δεξαμενών, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας κατά τη διαδικασία ανεφοδιασμού.

Ακόμη, το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο περιλαμβάνει νέες διατάξεις για τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων. Με το άρθρο 7 τροποποιείται το πλαίσιο χορήγησης της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων, η οποία θα εκδίδεται πλέον από δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ, ενώ για τον έλεγχο σε δημόσια ΚΤΕΟ το τέλος ορίζεται στο ένα τέταρτο του κόστους του αρχικού τεχνικού ελέγχου.Παράλληλα, συστήνεται στο υπουργείο Μεταφορών Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων, στο οποίο θα καταχωρούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία κάθε εισαγόμενου οχήματος πριν από την πρώτη ταξινόμησή του στη χώρα.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 21:00.