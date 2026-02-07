Μάθιου ΜακΚόναχι: «Έρχεται στην Ελλάδα» μετά τον Μπραντ Πιτ

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι έρχεται στην Ελλάδα, λίγες ημέρες μετά τον Μπραντ Πιτ.

Η αποκάλυψη έγινε στην εκπομπή «Weekend Live» στον ΣΚΑΙ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο γνωστός ηθοποιός δεν θα είναι μόνος του αλλά θα έχει μαζί και τον γιο του καθώς θα παίξουν σε ταινία που θα γυριστεί στην Ελλάδα.

«Τον Μάρτιο λοιπόν, τον επόμενο μήνα, έρχεται ένας ακόμη πολύ μεγάλος χολιγουντιανός σταρ. Θα βρίσκεται στη χώρα μας. Θα βρίσκεται στην Αθήνα και μάλιστα, θα βρίσκεται μαζί με τον γιο του γιατί θα πρωταγωνιστήσουν σε μια πολύ μεγάλη, ανεξάρτητη κινηματογραφική παραγωγή. Αναφέρομαι στον Μάθιου ΜακΚόναχι και τον γιο του που θα έρθουν για μια ταινία που θα έχει θέμα το σκέιτμπορντ» αναφέρεται στην εκπομπή.

Σημειώνεται πάντως, πως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μάθιου ΜακΚόναχι έρχεται στη χώρα μας.

Το καλοκαίρι του 2025 επέλεξε την Αντίπαρο για διακοπές ενώ και τρία χρόνια πριν από τότε, είχε επισκεφτεί πάλι το ίδιο νησί, μένοντας σε πολυτελή βίλα, με την οικογένειά του.

