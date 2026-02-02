ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Grammy 2026: «Δεν είμαστε ζώα, είμαστε άνθρωποι και είμαστε Αμερικανοί» - Ο Bad Bunny ξέσπασε κατά της ICE

Το κοινό ξέσπασε σε εκκωφαντικά χειροκροτήματα και επευφημίες για τον καλλιτέχνη

The LiFO team
The LiFO team
Grammys 2026: «Δεν είμαστε ζώα, είμαστε άνθρωποι και είμαστε Αμερικανοί» - Ο Bad Bunny ξέσπασε κατά της ICE Facebook Twitter
Φωτ. Bad Bunny στα Grammys 2026 / Getty Images
0

Ο Bad Bunny τάχθηκε υπέρ της αγάπης αντί του μίσους, στα βραβεία Grammy 2026.

Αφού κέρδισε το βραβείο του καλύτερου άλμπουμ της χρονιάς, ο Bad Bunny κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στα Grammy 2026, θέλησε να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα κατά της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE).

Συγκεκριμένα, πήρε ξεκάθαρη πολιτική θέση με μια δυνατή ομιλία, εν μέσω ενός κλίματος εθνικής αναταραχής λόγω των βίαιων επιχειρήσεων της ICE, που έχουν κοστίσει τη ζωή σε αθώους ανθρώπους.

«ICE έξω», ανέφερε αρχικά ο δημοφιλής καλλιτέχνης, πριν σταματήσει καθώς το κοινό ξέσπασε σε εκκωφαντικά χειροκροτήματα και επευφημίες. «Δεν είμαστε άγριοι. Δεν είμαστε ζώα. Δεν είμαστε εξωγήινοι. Είμαστε άνθρωποι και είμαστε Αμερικανοί».

Μετά από νέο γύρο χειροκροτημάτων ο ράπερ συνέχισε, καλώντας σε θετικότητα παρά το τεταμένο πολιτικό κλίμα, μιλώντας επίσης για τη δύναμη της αγάπης απέναντι στο μίσος.

«Θέλω να πω στον κόσμο: ξέρω ότι είναι δύσκολο να μη μισείς αυτές τις μέρες. Το μίσος γίνεται πιο δυνατό με περισσότερο μίσος. Το μόνο πράγμα που είναι πιο δυνατό από το μίσος είναι η αγάπη. Οπότε, παρακαλώ, πρέπει να είμαστε διαφορετικοί.

»Αν αγωνιζόμαστε, πρέπει να το κάνουμε με αγάπη. Δεν τους μισούμε. Αγαπάμε τον λαό μας, αγαπάμε την οικογένειά μας, και αυτός είναι ο τρόπος με αγάπη. Μην το ξεχάσετε αυτό, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ», κατέληξε.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πρίγκιπας Άντριου: Το χυδαίο σχόλιο της Σάρα Φέργκιουσον για την κόρη τους σε email με τον Έπσταϊν

Διεθνή / Πρίγκιπας Άντριου: Το χυδαίο σχόλιο της Σάρα Φέργκιουσον για την κόρη τους σε email με τον Έπσταϊν

Τα νέα έγγραφα που ήρθαν στη δημοσιότητα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων email μεταξύ του πρίγκιπα Άντριου και του Τζέφρι Έπσταϊν, που δείχνουν τη στενή και συχνή επικοινωνία τους ακόμα και μετά την καταδίκη του δεύτερου, αλλά και φωτογραφίες του αδελφού του βασιλιά Καρόλου σε διάφορες περιστάσεις
THE LIFO TEAM
Οι σελέμπριτι που έχουν μιλήσει ανοικτά για τη διάγνωσή τους με διπολική διαταραχή

Διεθνή / Οι σελέμπριτι που έχουν μιλήσει ανοικτά για τη διάγνωσή τους με διπολική διαταραχή

Μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα του καλλιτεχνικού χώρου μίλησαν δημόσια για το πώς είναι να ζεις με διπολική διαταραχή, συμβάλλοντας στην αποδόμηση στερεοτύπων γύρω από την ψυχική υγεία
THE LIFO TEAM
 
 