Γιώργος Λάνθιμος: Με επιστολή εκφράζει την υποστήριξή του στη Φραντσέσκα Αλμπανέζε του ΟΗΕ

Την υποστήριξή τους προς το πρόσωπο της Ειδικής Εισηγήτριας του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά Εδάφη, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, εξέφρασαν με κοινή επιστολή τους 100 προσωπικότητα από τον χώρο του πολιτισμού, ανάμεσά τους και ο βραβευμένος Έλληνας σκηνοθέτης, Γιώργος Λάνθιμος.

Τη σχετική επιστολή συνυπογράφουν μεταξύ άλλων η νομπελίστρια συγγραφέας Ανί Ερνό και η ηθοποιός Σούζαν Σαράντον, μετά το αίτημα της Γαλλίας και της Γερμανίας για την παραίτηση της Φραντσέσκα Αλμπανέζε, εξαιτίας πρόσφατων δηλώσεών της για το Ισραήλ.

«Προσφέρουμε την πλήρη υποστήριξή μας στη Φραντσέσκα Αλμπανέζε, μια υπερασπίστρια του δικαιώματος των λαών, συμπεριλαμβανομένου του παλαιστινιακού λαού, να υπάρχουν», αναφέρεται στην ανοιχτή επιστολή που συντάχθηκε από τη συλλογικότητα «Καλλιτέχνες για την Παλαιστίνη». Μεταξύ των υπογραφόντων βρίσκονται επίσης οι μουσικοί Πίτερ Γκάμπριελ και Άνι Λένοξ, οι ηθοποιοί Χαβιέ Μπαρδέμ και Μαρκ Ράφαλο, καθώς και ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος.

Η επιστολή καταγγέλλει, μεταξύ άλλων, την απουσία κυρώσεων από τη γαλλική πλευρά εις βάρος του Ισραήλ, ενώ στήριξη στην Αλμπανέζε εξέφρασαν και Γάλλοι βουλευτές και ηγέτες της Αριστεράς.

Η διαμάχη κλιμακώθηκε μετά από επιστολή περίπου 20 Γάλλων βουλευτών προς το υπουργείο Εξωτερικών, με αίτημα την άμεση παύση της εντολής της εκ μέρους του ΟΗΕ. Σύμφωνα με τους ίδιους, η Αλμπανέζε είχε χαρακτηρίσει το Ισραήλ «κοινό εχθρό της ανθρωπότητας».

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν Νοέλ-Μπαρό ζήτησε την παραίτησή της ενώπιον του κοινοβουλίου, κάνοντας λόγο για «εξωφρενικά και κατακριτέα σχόλια» που στοχοποιούν το Ισραήλ «ως λαό και ως έθνος». Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Γερμανός ομόλογός του Johann Wadephul.

Η ίδια η Αλμπανέζε απορρίπτει τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «ψευδείς πληροφορίες» και «χειραγώγηση» των δηλώσεών της. «Ποτέ, μα ποτέ, δεν είπα ότι το Ισραήλ είναι ο κοινός εχθρός της ανθρωπότητας», δήλωσε στο France 24. Όπως υποστήριξε, έχει μιλήσει για «εγκλήματα, απαρτχάιντ και γενοκτονία», ενώ χαρακτήρισε «κοινό εχθρό» το σύστημα που, όπως είπε, εμποδίζει την απόδοση δικαιοσύνης.