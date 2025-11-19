Γιάννης Σμαραγδής για τη σύζυγό του: «Μετά τον θάνατό της έπεσα στα πατώματα, για έξι μήνες κοίταζα το ταβάνι»

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη, παραχώρησε σήμερα ο Γιάννης Σμαραγδής.

Ο Γιάννης Σμαραγδής βρέθηκε καλεσμένος νωρίτερα σήμερα στην εκπομπή Buongiorno, με αφορμή τη νέα του ταινία που είναι αφιερωμένη στον Ιωάννη Καπποδίστρια.

Ωστόσο, ο καταξιωμένος Έλληνας σκηνοθέτης, συγκίνησε το τηλεοπτικό κοινό μιλώντας για τη σύζυγό του, Ελένη, η οποία έχει φύγει από τη ζωή. Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Σμαραγδής αναφέρθηκε με λόγια αγάπης προς το πρόσωπό της, εξηγώντας πως αν δεν ήταν εκείνη, δε θα είχε κάνει τίποτα από όσα έχει κάνει μέχρι σήμερα.

«Όλοι έχουμε έναν άγγελο. Εγώ τον άγγελό μου τον είχα δίπλα μου, ήταν η γυναίκα μου, η Ελένη. Την ταινία για τον Καπποδίστρια της την αφιερώνω. Έχουν περάσει τρία χρόνια από τότε που έφυγε. Όλα μου το έργα τα ξεκινούσε με κάποιο τρόπο η ίδια και τα τελείωνε εκείνη», ανέφερε αρχικά μιλώντας για τη σύζυγό του.

«Λίγες ημέρες πριν φύγει, πήρε την τελευταία μορφή, κρατούσε ένα μικρό μολυβάκι και έκανε τις τελευταίες διορθώσεις. Το έκλεισε και μου είπε, “Γιάννη, αυτή θα είναι η καλύτερή μας ταινία” και έφυγε. Μετά τον θάνατό της έπεσα στα πατώματα. Για έξι μήνες κοίταζα το ταβάνι. Δεν ήθελα να κάνω τίποτα. Δε σήκωνα τα τηλέφωνα. Όταν συνήλθα, κατάλαβα ότι είμαι εδώ για να ολοκληρώσω και να υλοποιήσω την τελευταία της επιθυμία που είναι να γίνει αυτή η ταινία», συνέχισε.

«Η Ελένη μου έλαμπε. Ήτανε τόσο λαμπερή και όμορφη. Έλαμπε. Γελούσε δε, μονίμως. Δεν την είδα ποτέ να γκρινιάζει για τίποτα. Ήταν ένας άγγελος. Πρέπει να συνηθίσω τον θάνατό της. Δεν το έχω συνηθίσει. Ήμασταν μαζί από τότε που ξέρω τον εαυτό μου, 54 χρόνια. Από παιδιά. Από 16 χρονών. Ο θάνατός της ήταν ξαφνικός. Εκείνη το ήξερε όμως. Το ήξερε», συμπλήρωσε σε άλλο σημείο.

«Ντρεπόμουν απέναντι στην Ελένη που είχε αυτή την απέραντη καλοσύνη να μη γίνω καλός άνθρωπος. Αυτό το έκανε χωρίς να μιλάει ποτέ. Την κοίταζα και ντρεπόμουν. Όταν έκανα κάποιες παρασπονδίες, με κοίταζε και μου έλεγε, “μη νομίζεις ότι δε ξέρω τι κάνεις”. Δεν έφυγα ποτέ από την Ελένη. Αυτή η δουλειά έχει πολλούς πειρασμούς και αν αλλάζεις δεκαετία θες επιβεβαιώσεις για πράγματα ανόητα. Μπήκα σε πειρασμούς αλλά η Ελένη με συγχωρούσε. Αυτό είναι αληθινή αγάπη. Είμαι τυχερός γιατί το έζησα. Με αγαπούσε πολύ, κι εγώ εκείνη. Αν δεν είχε έρθει η Ελένη στη ζωή μου, δε θα έκανα τίποτα από αυτά που έκανα», κατέληξε.

