ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια δεν υπάρχει ούτε ένα ραπ κομμάτι στο Top 40 του Billboard

Την ίδια εβδομάδα, δώδεκα κομμάτια της Taylor Swift από το άλμπουμ The Life of a Showgirl βρέθηκαν μέσα στο Top 40

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια δεν υπάρχει ούτε ένα ραπ κομμάτι στο Top 40 του Billboard Facebook Twitter
Κέντρικ Λαμάρ και SZA / Φωτ: EPA, αρχείου
0

Το αμερικανικό Billboard Hot 100 κατέγραψε μια πρωτοφανή στιγμή για τη μουσική βιομηχανία, καθώς στην εβδομαδιαία λίστα της 25ης Οκτωβρίου 2025 δεν υπήρχε ούτε ένα ραπ τραγούδι ανάμεσα στα σαράντα δημοφιλέστερα singles των ΗΠΑ, κάτι που είχε να συμβεί από τον Φεβρουάριο του 1990.

Η απουσία της rap από το Top 40 οφείλεται κυρίως στην αποχώρηση του «Luther» των Κέντρικ Λαμάρ και SZA, το οποίο μετά από 13 εβδομάδες στην κορυφή και 46 συνολικά παρουσίες στο chart, έπεσε εκτός λίστας λόγω των νέων κανόνων του Billboard. Το τραγούδι χαρακτηρίστηκε «recurrent», δηλαδή θεωρήθηκε ότι είχε ολοκληρώσει τον εμπορικό του κύκλο μετά από 46 εβδομάδες στο chart, και αφαιρέθηκε αυτόματα από τη λίστα.

Το υψηλότερο ραπ κομμάτι στην ίδια λίστα ήταν το «Shot Callin» του YoungBoy Never Broke Again στο Νο. 44, ενώ τα «Safe» της Cardi B με την Kehlani και «Hell at Night» του BigXthaPlug με την Ella Langley βρέθηκαν στις θέσεις 48 και 49.

Η τελευταία φορά που δεν υπήρχε ραπ τραγούδι στο Top 40 ήταν στις 2 Φεβρουαρίου 1990, όταν το «Just a Friend» του Biz Markie ανέβηκε στο Νο. 41, λίγο πριν ανοίξει ένα σερί 35 ετών συνεχούς παρουσίας της rap ανάμεσα στα πιο δημοφιλή τραγούδια των ΗΠΑ.

Παρά τις αλλαγές στους κανόνες, καμία νέα ραπ κυκλοφορία δεν κατάφερε να καλύψει το κενό. Την ίδια εβδομάδα, δώδεκα κομμάτια της Taylor Swift από το άλμπουμ The Life of a Showgirl βρίσκονταν ήδη μέσα στο Top 40, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τον χώρο για άλλα είδη.

Η εξέλιξη θεωρείται ενδεικτική της πτώσης της εμπορικής κυριαρχίας της hip-hop, της οποίας το μερίδιο στην αμερικανική αγορά έφτανε το 30 % το 2020 και σήμερα κυμαίνεται γύρω στο 24 %, σύμφωνα με τα στοιχεία του Billboard.

Η κάμψη της rap συνδέεται και με μια μεταβατική περίοδο για τα μεγαλύτερα ονόματα του είδους. Ο Drake, που παραμένει ο καλλιτέχνης με τις περισσότερες εμφανίσεις όλων των εποχών στο Hot 100, δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει το πολυαναμενόμενο άλμπουμ του Iceman, ενώ ο Kendrick Lamar, μετά από ενάμιση χρόνο πολιτισμικής κυριαρχίας και εμπορικής επιτυχίας, έχει περάσει σε φάση σιωπής.

Παρά την απουσία τους, η σκηνή δεν είναι τελείως στάσιμη. Οι Cardi B και BigXthaPlug, δύο από τους ράπερ που πλησιάζουν περισσότερο το Top 40, κυκλοφόρησαν νέα άλμπουμ μέσα στο καλοκαίρι, ενώ ο Drake εξακολουθεί να δημοσιεύει σποραδικά νέα singles ενόψει της επόμενης δουλειάς του.

Το «Luther» παραμένει μέχρι στιγμής το τελευταίο ραπ κομμάτι που κατάφερε να φτάσει στο Top 10, όταν είχε ανέβει στο Νο. 9 στις 2 Αυγούστου. Από τότε, κανένα άλλο τραγούδι του είδους δεν έχει πλησιάσει τη δεκάδα· το πιο κοντινό ήταν το «All the Way» του BigXthaPlug με τον Bailey Zimmerman, που έφτασε στο Νο. 22 τον Σεπτέμβριο.

Στην τρέχουσα λίστα του Billboard Hot 100 (1η Νοεμβρίου 2025), η κατάσταση παραμένει η ίδια: κανένα ραπ κομμάτι δεν βρίσκεται στο Top 40. Ωστόσο, το «Shot Callin» έκανε ένα μικρό βήμα προς τα πάνω, ανεβαίνοντας από το Νο. 44 στο Νο. 43, δίνοντας μια αμυδρή ελπίδα για το τέλος του ιστορικού αυτού «ξηρασίας».

Με πληροφορίες από Billboard

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ενοχοποιητικά στοιχεία: Tραπ μουσική και βία

Μουσική / Tραπ μουσική και βία: Μπερδεύοντας τον στίχο με την πραγματικότητα

Με ρητορικές και νομικίστικες μανούβρες που αρνούνται την καλλιτεχνική της φύση, το κατηγορητήριο κατά της τραπ μετατρέπει ένα μουσικό είδος σε ενοχοποιητικό στοιχείο.
ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ & ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΑΤΣΗΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Εβραίοι κληρονόμοι μηνύουν Ίδρυμα Γουλανδρή και Met για πίνακα του Βαν Γκογκ που λεηλάτησαν οι ναζί

Πολιτισμός / Εβραίοι κληρονόμοι μηνύουν Ίδρυμα Γουλανδρή και Met για πίνακα του Βαν Γκογκ που λεηλάτησαν οι ναζί

Ο πίνακας εκτίθεται σήμερα στο μουσείο του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή στην Αθήνα - Οι κληρονόμοι ζητούν την επιστροφή του πίνακα και αποζημίωση αντίστοιχη με τη σημερινή αγοραία αξία του έργου
LIFO NEWSROOM
Λούβρο: Κανένα ίχνος από τα κλεμμένα κοσμήματα – Πέντε νέες συλλήψεις για τη ληστεία του αιώνα

Πολιτισμός / Λούβρο: Κανένα ίχνος από τα κλεμμένα κοσμήματα – Πέντε νέες συλλήψεις για τη ληστεία του αιώνα

Παρά τις νέες συλλήψεις, οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα κοσμήματα πιθανότατα έχουν ήδη αποσυναρμολογηθεί, ώστε να διατεθούν παράνομα στην αγορά πολύτιμων λίθων
LIFO NEWSROOM
Roisin Murphy

Πολιτισμός / Η μουσικός Róisín Murphy αφαιρέθηκε από φεστιβάλ στην Κωνσταντινούπολη μετά από τρανσφοβική ανάρτηση

Στην ανάρτησή της, η Murphy δημοσίευσε ένα γράφημα που, όπως ισχυρίστηκε, δείχνει «μεγάλη πτώση» στον αριθμό των νέων που αυτοπροσδιορίζονται ως τρανς ή μη δυαδικά άτομα
LIFO NEWSROOM
Billie Eilish Δωρεά Πείνα

Πολιτισμός / Η Billie Eilish δωρίζει 11,5 εκατ. δολάρια για το περιβάλλον και την καταπολέμηση της πείνας

«Σας αγαπώ όλους, αλλά κάποιοι από εσάς έχετε πάρα πολλά χρήματα. Αν είστε δισεκατομμυριούχοι, ίσως είναι καιρός να τα μοιραστείτε», δήλωσε η 23χρονη κατά τη διάρκεια των WSJ Innovator Awards
LIFO NEWSROOM
Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου αναλαμβάνει πρόεδρος του Ελληνικού Φεστιβάλ

Πολιτισμός / Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου αναλαμβάνει πρόεδρος του Ελληνικού Φεστιβάλ

Το Ελληνικό Φεστιβάλ, που ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, γιόρτασε φέτος 75 χρόνια ιστορίας, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας
LIFO NEWSROOM
Πολύχρωμη έκθεση για παιδικές χαρές με εικαστική ματιά στο Μουσείο Μπενάκη

Πολιτισμός / Πολύχρωμη έκθεση για παιδικές χαρές με εικαστική ματιά στο Μουσείο Μπενάκη

Μία νέα έκθεση για τους αρχιτέκτονες, desiners και εικαστικούς που δημιούργησαν με πρωτοβουλία μιας διεθνούς ελβετικής οργάνωσης υπέροχες παιδικές χαρές και παιχνίδια για τα παιδιά του κόσμου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΙΔΗΣ
Σπασμένη Φλέβα: Το video clip από το νέο τραγούδι των ΛΕΞ και Kepler is Free

Πολιτισμός / Σπασμένη Φλέβα: Το video clip από το νέο τραγούδι των ΛΕΞ και Kepler is Free

Όλα ξεκίνησαν περίπου τρία χρόνια πριν, όταν ο ΛΕΞ διάβασε για το σενάριο της ταινίας «Σπασμένη Φλέβα» και αποδέχθηκε την πρόταση του σκηνοθέτη, Γιάννη Οικονομίδη, να δημιουργήσει ένα αντιπροσωπευτικό τραγούδι για τις ανάγκες του φιλμ
LIFO NEWSROOM
Αίγυπτος: Εγκαινιάζεται το νέο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο δίπλα στις Πυραμίδες της Γκίζας

Πολιτισμός / Αίγυπτος: Εγκαινιάζεται το νέο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο δίπλα στις Πυραμίδες της Γκίζας

Το επιβλητικό κτίριο εκτείνεται σε περίπου 500.000 τετραγωνικά μέτρα και φιλοξενεί περισσότερα από 100.000 εκθέματα που καλύπτουν επτά χιλιετίες αιγυπτιακής ιστορίας
LIFO NEWSROOM
Γκοντάρ, Φατίχ Ακίν και Κόλιν Χούβερ από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Γκοντάρ, Φατίχ Ακίν και Κόλιν Χούβερ από αύριο στους κινηματογράφους

Ο φόρος τιμής στη «Nouvelle Vague» του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ, το «Amrum» του αγαπητού στη χώρα μας Φατίχ Ακίν και μια ακόμα διασκευή μυθιστορήματος της Κόλιν Χούβερ είναι μερικές από τις νέες ταινίες που κυκλοφορούν από αυτή την Πέμπτη.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 
 