Για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια δεν υπάρχει ούτε ένα ραπ κομμάτι στο Top 40 του Billboard

Το αμερικανικό Billboard Hot 100 κατέγραψε μια πρωτοφανή στιγμή για τη μουσική βιομηχανία, καθώς στην εβδομαδιαία λίστα της 25ης Οκτωβρίου 2025 δεν υπήρχε ούτε ένα ραπ τραγούδι ανάμεσα στα σαράντα δημοφιλέστερα singles των ΗΠΑ, κάτι που είχε να συμβεί από τον Φεβρουάριο του 1990.

Η απουσία της rap από το Top 40 οφείλεται κυρίως στην αποχώρηση του «Luther» των Κέντρικ Λαμάρ και SZA, το οποίο μετά από 13 εβδομάδες στην κορυφή και 46 συνολικά παρουσίες στο chart, έπεσε εκτός λίστας λόγω των νέων κανόνων του Billboard. Το τραγούδι χαρακτηρίστηκε «recurrent», δηλαδή θεωρήθηκε ότι είχε ολοκληρώσει τον εμπορικό του κύκλο μετά από 46 εβδομάδες στο chart, και αφαιρέθηκε αυτόματα από τη λίστα.

Το υψηλότερο ραπ κομμάτι στην ίδια λίστα ήταν το «Shot Callin» του YoungBoy Never Broke Again στο Νο. 44, ενώ τα «Safe» της Cardi B με την Kehlani και «Hell at Night» του BigXthaPlug με την Ella Langley βρέθηκαν στις θέσεις 48 και 49.

Η τελευταία φορά που δεν υπήρχε ραπ τραγούδι στο Top 40 ήταν στις 2 Φεβρουαρίου 1990, όταν το «Just a Friend» του Biz Markie ανέβηκε στο Νο. 41, λίγο πριν ανοίξει ένα σερί 35 ετών συνεχούς παρουσίας της rap ανάμεσα στα πιο δημοφιλή τραγούδια των ΗΠΑ.

Παρά τις αλλαγές στους κανόνες, καμία νέα ραπ κυκλοφορία δεν κατάφερε να καλύψει το κενό. Την ίδια εβδομάδα, δώδεκα κομμάτια της Taylor Swift από το άλμπουμ The Life of a Showgirl βρίσκονταν ήδη μέσα στο Top 40, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τον χώρο για άλλα είδη.

Η εξέλιξη θεωρείται ενδεικτική της πτώσης της εμπορικής κυριαρχίας της hip-hop, της οποίας το μερίδιο στην αμερικανική αγορά έφτανε το 30 % το 2020 και σήμερα κυμαίνεται γύρω στο 24 %, σύμφωνα με τα στοιχεία του Billboard.

Η κάμψη της rap συνδέεται και με μια μεταβατική περίοδο για τα μεγαλύτερα ονόματα του είδους. Ο Drake, που παραμένει ο καλλιτέχνης με τις περισσότερες εμφανίσεις όλων των εποχών στο Hot 100, δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει το πολυαναμενόμενο άλμπουμ του Iceman, ενώ ο Kendrick Lamar, μετά από ενάμιση χρόνο πολιτισμικής κυριαρχίας και εμπορικής επιτυχίας, έχει περάσει σε φάση σιωπής.

Παρά την απουσία τους, η σκηνή δεν είναι τελείως στάσιμη. Οι Cardi B και BigXthaPlug, δύο από τους ράπερ που πλησιάζουν περισσότερο το Top 40, κυκλοφόρησαν νέα άλμπουμ μέσα στο καλοκαίρι, ενώ ο Drake εξακολουθεί να δημοσιεύει σποραδικά νέα singles ενόψει της επόμενης δουλειάς του.

Το «Luther» παραμένει μέχρι στιγμής το τελευταίο ραπ κομμάτι που κατάφερε να φτάσει στο Top 10, όταν είχε ανέβει στο Νο. 9 στις 2 Αυγούστου. Από τότε, κανένα άλλο τραγούδι του είδους δεν έχει πλησιάσει τη δεκάδα· το πιο κοντινό ήταν το «All the Way» του BigXthaPlug με τον Bailey Zimmerman, που έφτασε στο Νο. 22 τον Σεπτέμβριο.

Στην τρέχουσα λίστα του Billboard Hot 100 (1η Νοεμβρίου 2025), η κατάσταση παραμένει η ίδια: κανένα ραπ κομμάτι δεν βρίσκεται στο Top 40. Ωστόσο, το «Shot Callin» έκανε ένα μικρό βήμα προς τα πάνω, ανεβαίνοντας από το Νο. 44 στο Νο. 43, δίνοντας μια αμυδρή ελπίδα για το τέλος του ιστορικού αυτού «ξηρασίας».

Με πληροφορίες από Billboard

